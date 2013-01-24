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    3300 series

    Buharlı ütü

    GC3320/32
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Mükemmel sonuçlar, minimum çaba Mükemmel sonuçlar, minimum çaba Mükemmel sonuçlar, minimum çaba
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      3300 series Buharlı ütü

      GC3320/32
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Mükemmel sonuçlar, minimum çaba

      Bu Philips buharlı ütü; geniş su kapağı, ekstra uzun kablosu ve su seviye göstergesiyle ekstra rahatlık sağlamakla kalmıyor, yeni SteamGlide tabanıyla ütülemeyi daha kolay hale getiriyor! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      3300 series Buharlı ütü

      Mükemmel sonuçlar, minimum çaba

      Bu Philips buharlı ütü; geniş su kapağı, ekstra uzun kablosu ve su seviye göstergesiyle ekstra rahatlık sağlamakla kalmıyor, yeni SteamGlide tabanıyla ütülemeyi daha kolay hale getiriyor! Tüm faydaları görün

      Mükemmel sonuçlar, minimum çaba

      Bu Philips buharlı ütü; geniş su kapağı, ekstra uzun kablosu ve su seviye göstergesiyle ekstra rahatlık sağlamakla kalmıyor, yeni SteamGlide tabanıyla ütülemeyi daha kolay hale getiriyor! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      3300 series Buharlı ütü

      Mükemmel sonuçlar, minimum çaba

      Bu Philips buharlı ütü; geniş su kapağı, ekstra uzun kablosu ve su seviye göstergesiyle ekstra rahatlık sağlamakla kalmıyor, yeni SteamGlide tabanıyla ütülemeyi daha kolay hale getiriyor! Tüm faydaları görün

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        3300 series

        3300 series

        Buharlı ütü

        Toplam:

        Mükemmel sonuçlar, minimum çaba

        3 kat daha kolay

        • 2300 W
        Damlama durdurma sistemi, elbiselerinizi ütülerken leke oluşmasına engel olur

        Damlama durdurma sistemi, elbiselerinizi ütülerken leke oluşmasına engel olur

        Philips buharlı ütünüzün Damlama Durdurma sistemi sayesinde, hassas kumaşlarınızı su lekelerinden endişe etmeden, düşük sıcaklıklarda ütüleyebilirsiniz.

        Hızlı ve kolay doldurulabilmesi için ekstra genişlikte su kapağı

        Hızlı ve kolay doldurulabilmesi için ekstra genişlikte su kapağı

        Ekstra geniş su kapağı sayesinde, ütünüze çabuk ve kolayca su doldurabilirsiniz. Sadece birkaç saniye sürer ve her yere su dökme tehlikesi kalmaz!

        Maksimum erişim için ekstra uzunlukta kordon

        Maksimum erişim için ekstra uzunlukta kordon

        Ekstra uzun kordon ile ütü masanızın uçlarına ve daha uzağa ulaşabilirsiniz!

        Kolayca görülebilir su seviyesi için ekstra belirgin gösterge

        Kolayca görülebilir su seviyesi için ekstra belirgin gösterge

        Philips ütünün ekstra belirgin göstergesi, su seviyesini kolayca görülebilir hale getirir, böylece her zaman yeterli su kalıp kalmadığını bir bakışta görürsünüz.

        Zor bölgeleri ütülemek için sivri uç

        Zor bölgeleri ütülemek için sivri uç

        Bu benzersiz sivri uç sayesinde ulaşılması en güç yerlerde bile ütü yapabilirsiniz.

        SteamGlide taban, Philips'in sunduğu özel bir tabandır

        SteamGlide taban, Philips'in sunduğu özel bir tabandır

        SteamGlide taban, Philips'in buharlı ütünüz için sunduğu en iyi tabandır. Çizilmeye karşı son derece dayanıklıdır, rahatça hareket ettirilir ve temizlemesi kolaydır.

        Teknik Özellikler

        • Rahat ütüleme

          Kordon uzunluğu
          3 m
          Daha fazla konfor
          • 360 derece kablo özgürlüğü
          • Ekstra netlikte su seviyesi göstergesi
          Su haznesi kapasitesi
          300 ml

        • Kırışıklık giderme

          Sürekli buhar
          35 gr/dk'ya kadar
          Zor bölgelere ulaşma
          Sivri Uç
          Şok Buhar
          100 g/dk'ya kadar
          Püskürtme
          Evet

        • Teknik özellikler

          Gerilim
          220 - 240
          Güç
          2300
          Frequency
          50-60

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürün ağırlığı
          1,64
          Ürün boyutları
          328 x 129 x 163

        • Kolay kullanım

          Kolay kurulum ve saklama
          • Ekstra geniş su dolum kapağı
          • Dahili kordon saklama çözümü

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