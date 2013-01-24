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    Buharlı ütü

    GC3240
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Mükemmel sonuçlar, minimum çaba Mükemmel sonuçlar, minimum çaba Mükemmel sonuçlar, minimum çaba
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      Buharlı ütü

      GC3240
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Mükemmel sonuçlar, minimum çaba

      EasyCare - Şık görünme sanatını kolaylaştırır!

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Buharlı ütü

      Mükemmel sonuçlar, minimum çaba

      EasyCare - Şık görünme sanatını kolaylaştırır!

      Mükemmel sonuçlar, minimum çaba

      EasyCare - Şık görünme sanatını kolaylaştırır!

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Buharlı ütü

      Mükemmel sonuçlar, minimum çaba

      EasyCare - Şık görünme sanatını kolaylaştırır!

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        Buharlı ütü

        Toplam:

        Mükemmel sonuçlar, minimum çaba

        3 kat daha kolay

        Hızlı ve kolay doldurulabilmesi için ekstra genişlikte su kapağı

        Hızlı ve kolay doldurulabilmesi için ekstra genişlikte su kapağı

        Ekstra geniş su kapağı sayesinde, ütünüze çabuk ve kolayca su doldurabilirsiniz. Sadece birkaç saniye sürer ve her yere su dökme tehlikesi kalmaz!

        Maksimum erişim için ekstra uzunlukta kordon

        Maksimum erişim için ekstra uzunlukta kordon

        EasyCare ütünün ekstra uzun 3 m'lik kablosu ile ütü masanızın uçlarına ve daha uzağa ulaşabilirsiniz!

        Kolayca görülebilir su seviyesi için ekstra belirgin gösterge

        Kolayca görülebilir su seviyesi için ekstra belirgin gösterge

        Philips ütünün ekstra belirgin göstergesi, su seviyesini kolayca görülebilir hale getirir, böylece her zaman yeterli su kalıp kalmadığını bir bakışta görürsünüz.

        Ulaşılması en zor yerlere bile buhar püskürtmenizi sağlayan buhar ucu

        Ulaşılması en zor yerlere bile buhar püskürtmenizi sağlayan buhar ucu

        Bu Philips ütünün benzersiz buhar ucu, tabanın ön tarafında özel olarak sivriltilmiş kısımdır ve özel, uzun buhar yuvalarına sahiptir, böylece ulaşılması en zor yerlere bile ulaşarak mükemmel sonuçlar verir.

        Damlama durdurma sistemi, elbiselerinizi ütülerken leke oluşmasına engel olur

        Damlama durdurma sistemi, elbiselerinizi ütülerken leke oluşmasına engel olur

        Philips buharlı ütünüzün Damlama Durdurma sistemi sayesinde, hassas kumaşlarınızı su lekelerinden endişe etmeden, düşük sıcaklıklarda ütüleyebilirsiniz.

        Ekstra geniş 300 ml su haznesi sayesinde daha az tekrar su doldurma işlemi

        Ekstra geniş 300 ml su haznesi sayesinde daha az tekrar su doldurma işlemi

        Geniş 300 ml su haznesi sayesinde tekrar su doldurma işlemi daha az gerekir. Böylece tek seferde daha fazla çamaşır ütüleyebilirsiniz.

        Çift Etkili Kireç Önleme Sistemi, kireç oluşumunu önler

        Çift Etkili Kireç Önleme Sistemi, kireç oluşumunu önler

        Philips buharlı ütünüzün Çift Etkili Kireç Önleme sistemi kireç oluşumunu önlemek için kireç önleyici tabletler ve kullanımı kolay kireç temizleme fonksiyonunu kullanır.

        Yumuşak sap sayesinde uzun süre konforlu ütüleme

        Bu Philips ütünün yumuşak sapı uzun süreli ütülemede bile konfor sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Rahat ütüleme

          Akıtmaz
          Damlama durdurma sistemi
          Daha fazla konfor
          • 360 derece kablo özgürlüğü
          • Ekstra netlikte su seviyesi göstergesi
          • Yumuşak tutma yeri
          Kordon uzunluğu
          3 m
          Kireç önleme yönetimi
          Çift Etkili Kireç Önleme Sistemi
          Su haznesi kapasitesi
          300 ml

        • Kırışıklık giderme

          Zor bölgelere ulaşma
          Sivri buhar ucu
          Sürekli buhar
          35 gr/dk'ya kadar
          Dikey Buhar
          Evet
          Şok Buhar
          95 g/dk'ya kadar
          Püskürtme
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          220 - 240
          Güç
          2300
          Frekans
          50-60

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürün boyutları
          303 x 120 x 152
          Ürün ağırlığı
          1,34

        • Kolay hareket eder

          Taban
          Careeza taban

        • Kullanım kolaylığı

          Kolay kurulum ve saklama
          • Ekstra geniş su dolum kapağı
          • Dahili kordon saklama çözümü
          Hızlı ısınma
          Evet

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