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EasyCare - Şık görünme sanatını kolaylaştırır!
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmel sonuçlar, minimum çaba
EasyCare - Şık görünme sanatını kolaylaştırır!
Mükemmel sonuçlar, minimum çaba
EasyCare - Şık görünme sanatını kolaylaştırır!
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmel sonuçlar, minimum çaba
EasyCare - Şık görünme sanatını kolaylaştırır!
Buharlı ütü
Toplam:
Ekstra geniş su kapağı sayesinde, ütünüze çabuk ve kolayca su doldurabilirsiniz. Sadece birkaç saniye sürer ve her yere su dökme tehlikesi kalmaz!
EasyCare ütünün ekstra uzun 3 m'lik kablosu ile ütü masanızın uçlarına ve daha uzağa ulaşabilirsiniz!
Philips ütünün ekstra belirgin göstergesi, su seviyesini kolayca görülebilir hale getirir, böylece her zaman yeterli su kalıp kalmadığını bir bakışta görürsünüz.
Sivri uç, düğme ve dikiş çevrelerinin kolayca ütülenmesini sağlar.
Philips buharlı ütünüzün Damlama Durdurma sistemi sayesinde, hassas kumaşlarınızı su lekelerinden endişe etmeden, düşük sıcaklıklarda ütüleyebilirsiniz.
Geniş 300 ml su haznesi sayesinde tekrar su doldurma işlemi daha az gerekir. Böylece tek seferde daha fazla çamaşır ütüleyebilirsiniz.
Philips buharlı ütünüzün Çift Etkili Kireç Önleme sistemi kireç oluşumunu önlemek için kireç önleyici tabletler ve kullanımı kolay kireç temizleme fonksiyonunu kullanır.
Rahat ütüleme
Teknik spesifikasyonlar
Kırışıklık giderme
Ağırlık ve boyutlar
Kolay hareket eder
Kullanım kolaylığı