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Elde kullanılan buhar üretici
Philips Online Mağaza fiyatı
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Ütü masası gerektirmeyen buhar üreticiyi kullanarak zahmetsiz ütü yapabilirsiniz.
Elektrikli pompa kırışıkların kolay ve hızlı giderilmesi için sürekli buhar sağlar.
Buharın daha iyi nüfuz etmesi ve pürüzsüz bir sonuç almak için palto gibi daha kalın giysilerde fırça aksesuarını kullanın.
Daha kolay doldurmanız için çıkarılabilir su haznesi.
Elde kullanılan buhar üretici, ergonomik ve kompakt tasarımı sayesinde hafif ve rahat bir kullanıma sahiptir. Kesintisiz buharla kırışıkları çabucak gidermek için tetiğe basmanız yeterlidir.
Buhar üretici saniyeler içinde kullanıma hazır olur.
Sıcak buhar giysilerdeki bakterileri %99,9'a varan oranda öldürerek yıkamayı ve kuru temizlemeyi erteler*.
Güçlü buhar; sigara, yiyecek ve vücut kokularını giderir.
Buhar üretici her tür giyside kullanılabilir. İpek gibi hassas kumaşlar için harika bir çözümdür.
Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği
Kullanım kolaylığı
Kireç önleme
Teknik spesifikasyonlar
Aksesuarlar