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    Steam&Go

    Elde kullanılan buhar üretici

    GC310/35
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    • Tek bir dokunuşla hızlı kırışıklık giderme özelliği Tek bir dokunuşla hızlı kırışıklık giderme özelliği Tek bir dokunuşla hızlı kırışıklık giderme özelliği
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      Steam&Go Elde kullanılan buhar üretici

      GC310/35
      Bu ürün için destek alın

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        Steam&Go

        Steam&Go

        Elde kullanılan buhar üretici

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Tek bir dokunuşla hızlı kırışıklık giderme özelliği

        • 1000 W
        • İstek üzerine buhar
        • Fırça
        Ütü masası gerekmez

        Ütü masası gerekmez

        Ütü masası gerektirmeyen buhar üreticiyi kullanarak zahmetsiz ütü yapabilirsiniz.

        Elektrikli pompa ile sağlanan otomatik sürekli buhar

        Elektrikli pompa ile sağlanan otomatik sürekli buhar

        Elektrikli pompa kırışıkların kolay ve hızlı giderilmesi için sürekli buhar sağlar.

        Pürüzsüz sonuçlar için fırça aksesuarı

        Pürüzsüz sonuçlar için fırça aksesuarı

        Buharın daha iyi nüfuz etmesi ve pürüzsüz bir sonuç almak için palto gibi daha kalın giysilerde fırça aksesuarını kullanın.

        Daha kolay doldurmanız için çıkarılabilir su haznesi

        Daha kolay doldurmanız için çıkarılabilir su haznesi

        Daha kolay doldurmanız için çıkarılabilir su haznesi.

        Elde kullanım için ergonomik tasarım

        Elde kullanım için ergonomik tasarım

        Elde kullanılan buhar üretici, ergonomik ve kompakt tasarımı sayesinde hafif ve rahat bir kullanıma sahiptir. Kesintisiz buharla kırışıkları çabucak gidermek için tetiğe basmanız yeterlidir.

        Kısa sürede ısınma

        Kısa sürede ısınma

        Buhar üretici saniyeler içinde kullanıma hazır olur.

        Buhar, bakterileri %99,9'a varan oranda öldürür*

        Buhar, bakterileri %99,9'a varan oranda öldürür*

        Sıcak buhar giysilerdeki bakterileri %99,9'a varan oranda öldürerek yıkamayı ve kuru temizlemeyi erteler*.

        Sigara, yiyecek ve vücut kokularını giderir

        Sigara, yiyecek ve vücut kokularını giderir

        Güçlü buhar; sigara, yiyecek ve vücut kokularını giderir.

        İpek gibi hassas kumaşlarda güvenli kullanım

        İpek gibi hassas kumaşlarda güvenli kullanım

        Buhar üretici her tür giyside kullanılabilir. İpek gibi hassas kumaşlar için harika bir çözümdür.

        Teknik Özellikler

        • Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği

          Buhar çıkışı
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          Güç
          1000  W
          Sürekli buhar çıkışı
          20 adete kadar  g/dk

        • Kullanım kolaylığı

          Güç kablosu uzunluğu
          2  m
          Her kumaş için güvenlidir
          İpek gibi hassas kumaşlar için bile
          Su haznesi kapasitesi
          60  ml
          Isınma süresi
          en fazla 1  dk

        • Kireç önleme

          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Ürün boyutları
          34,7 x 12,9 x 12,2  cm
          Ambalaj boyutları
          38 x 12 x 15  cm
          Gerilim
          220  volt
          Ürün ağırlığı
          0,660  kg
          Ürünün ambalajıyla birlikte ağırlığı
          0,890  kg

        • Aksesuarlar

          Fırça
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            • *Harici kaynak tarafından Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 bakteri türleri için 8 dakika buhar süresiyle test edilmiştir.
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