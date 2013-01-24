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Hız ve sonuç
EasyCare - Şık görünme sanatını kolaylaştırır!
Hız ve sonuç
EasyCare - Şık görünme sanatını kolaylaştırır!
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hız ve sonuç
EasyCare - Şık görünme sanatını kolaylaştırır!
Buharlı ütü
Toplam:
Bu Philips ütüde asılı kumaşların kırışıklıklarını gidermek için dikey buhar özelliği bulunur.
Geniş 300 ml su haznesi sayesinde tekrar su doldurma işlemi daha az gerekir. Böylece tek seferde daha fazla çamaşır ütüleyebilirsiniz.
Sürekli yüksek buhar çıkışı, kırışıklıkların daha kolay giderilmesine yardımcı olur.
Rahat ütüleme
Kırışıklık giderme
Teknik özellikler
Ağırlık ve boyutlar
Kolay kayar
Kolay kullanım