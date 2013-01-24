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    Buharlı ütü

    GC3106
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Hız ve sonuç Hız ve sonuç Hız ve sonuç
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      Buharlı ütü

      GC3106
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Hız ve sonuç

      EasyCare - Şık görünme sanatını kolaylaştırır!

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Buharlı ütü

      Hız ve sonuç

      EasyCare - Şık görünme sanatını kolaylaştırır!

      Hız ve sonuç

      EasyCare - Şık görünme sanatını kolaylaştırır!

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Buharlı ütü

      Hız ve sonuç

      EasyCare - Şık görünme sanatını kolaylaştırır!

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        Buharlı ütü

        Toplam:

        Hız ve sonuç

        Dikey buhar sayesinde askıdaki kumaşlarda kırışıklıklar giderilir

        Dikey buhar sayesinde askıdaki kumaşlarda kırışıklıklar giderilir

        Bu Philips ütüde asılı kumaşların kırışıklıklarını gidermek için dikey buhar özelliği bulunur.

        Ekstra geniş 300 ml su haznesi sayesinde daha az tekrar su doldurma işlemi

        Ekstra geniş 300 ml su haznesi sayesinde daha az tekrar su doldurma işlemi

        Geniş 300 ml su haznesi sayesinde tekrar su doldurma işlemi daha az gerekir. Böylece tek seferde daha fazla çamaşır ütüleyebilirsiniz.

        Sürekli yüksek buhar çıkışı sayesinde kırışıklıklar daha iyi giderilir

        Sürekli yüksek buhar çıkışı, kırışıklıkların daha kolay giderilmesine yardımcı olur.

        Teknik Özellikler

        • Rahat ütüleme

          Daha fazla konfor
          360 derece kablo özgürlüğü
          Su haznesi kapasitesi
          300 ml

        • Kırışıklık giderme

          Sürekli buhar
          30 g/dk'ya kadar
          Dikey Buhar
          Evet
          Şok Buhar
          75 gr/dk'ya kadar
          Püskürtme
          Evet

        • Teknik özellikler

          Gerilim
          220 - 240
          Güç
          1900
          Frequency
          50-60

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürün boyutları
          285 x 120 x 145
          Ürün ağırlığı
          1,3

        • Kolay kayar

          Taban
          SteamGlide taban

        • Kolay kullanım

          Hızlı ısınma
          Evet
          Kolay kurulum ve saklama
          Dahili kordon saklama çözümü

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