Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi

Her zaman mükemmel sonuç almak için sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütünüz olmalıdır. Çizilmeye karşı dayanıklı SteamGlide tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı ve dahili Calc-Clean özelliği ile bu yüksek kaliteli ütü, uzun kullanım ömrü ve yüksek performans sunar. Tüm faydaları görün