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    PowerLife

    Buharlı ütü

    GC2991/30
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi
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      PowerLife Buharlı ütü

      GC2991/30
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi

      Her zaman mükemmel sonuç almak için sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütünüz olmalıdır. Çizilmeye karşı dayanıklı SteamGlide tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı ve dahili Calc-Clean özelliği ile bu yüksek kaliteli ütü, uzun kullanım ömrü ve yüksek performans sunar. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 359,99 TL

      PowerLife Buharlı ütü

      Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi

      Her zaman mükemmel sonuç almak için sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütünüz olmalıdır. Çizilmeye karşı dayanıklı SteamGlide tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı ve dahili Calc-Clean özelliği ile bu yüksek kaliteli ütü, uzun kullanım ömrü ve yüksek performans sunar. Tüm faydaları görün

      Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi

      Her zaman mükemmel sonuç almak için sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütünüz olmalıdır. Çizilmeye karşı dayanıklı SteamGlide tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı ve dahili Calc-Clean özelliği ile bu yüksek kaliteli ütü, uzun kullanım ömrü ve yüksek performans sunar. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 359,99 TL

      PowerLife Buharlı ütü

      Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi

      Her zaman mükemmel sonuç almak için sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütünüz olmalıdır. Çizilmeye karşı dayanıklı SteamGlide tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı ve dahili Calc-Clean özelliği ile bu yüksek kaliteli ütü, uzun kullanım ömrü ve yüksek performans sunar. Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

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        PowerLife

        PowerLife

        Buharlı ütü

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi

        SteamGlide taban ile 4 kat daha uzun kullanım ömrü*

        • 2300 W
        • 40 g/dk sürekli buhar
        • 145 g şok buhar
        • SteamGlide taban
        Hızlı ısınma için 2300 W

        Hızlı ısınma için 2300 W

        Hızlı ısınır ve güçlü performans sunar.

        Güçlü ve tutarlı performans için 40 g/dk'ya kadar buhar çıkışı

        Güçlü ve tutarlı performans için 40 g/dk'ya kadar buhar çıkışı

        Kırışıklıkları daha hızlı gidermek için güçlü ve sürekli buhar çıkışı

        Asılı kumaşlar için dikey buhar püskürtme

        Asılı kumaşlar için dikey buhar püskürtme

        Dikey buhar püskürtme işlevi, giysileri askıdayken havalandırmanızı ve asılı perdelerinizdeki kırışıklıkları gidermenizi sağlar. Ütü masası gerekmez.

        Çizilmelere karşı dayanıklı SteamGlide taban kolayca kayar

        Çizilmelere karşı dayanıklı SteamGlide taban kolayca kayar

        Özel SteamGlide tabanımız her kumaş üzerinde rahatça kayar. Ayrıca yapışmaz, çizilmelere karşı dayanıklıdır ve temizlemesi kolaydır.

        Dahili kireç temizleme sürgüsü, uzun süreli buhar performansı

        Dahili kireç temizleme sürgüsü, uzun süreli buhar performansı

        Bu ütüde normal musluk suyu kullanılabilir. Dahili bir temizleme işlevi olan kireç temizliği, kalsiyum birikmesini veya kireç tortusunu ortadan kaldırarak üstün performans sağlar.

        Kablo, maksimum dayanıklılık ve güvenlik için test edilmiştir

        Kablo, maksimum dayanıklılık ve güvenlik için test edilmiştir

        Tüm buharlı ütülerimizin kabloları, maksimum güvenlik ve dayanıklılık için sıkı testlerden geçirilmiştir.

        Damlama önleyici, ütüleme sırasında giysilerinizde leke oluşmasını engeller

        Damlama önleyici, ütüleme sırasında giysilerinizde leke oluşmasını engeller

        Damlama Önleyici sistemimiz ile hassas kumaşlarınızı düşük sıcaklıklarda güvenle ütüleyebilirsiniz. Lekelere yol açan su damlacıkları için endişelenmenize gerek kalmaz.

        Kolay tutuş için konforlu ve dokulu tutma sapı

        Kolay tutuş için konforlu ve dokulu tutma sapı

        Dokulu tutma sapı konforlu ve ergonomik tutuş sağlar, böylece kayma riskini ortadan kaldırarak ütünüzü rahatça tutabilirsiniz.

        145 g'a kadar şok buhar, inatçı kırışıklıkları giderir

        İnatçı kırışıklıkları kolayca gidermek için kumaşlara daha derinlemesine nüfuz eder.

        Teknik Özellikler

        • Kullanım kolaylığı

          Damlama Önleyici
          Evet
          Su haznesi kapasitesi
          320  ml
          Ekstra geniş doldurma deliği
          Evet
          Ekstra sağlam arka kısım yuvası
          Evet
          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet
          Taban adı
          SteamGlide

        • Hızlı kırışıklık giderme

          Su püskürtme
          Evet
          Sürekli buhar
          40  g/dk
          Güç
          2300  W
          Şok buhar
          145  g

        • Çevre dostu

          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt

        • Garanti

          2 yıl uluslararası garanti
          Evet

        • Boyut ve ağırlık

          Ambalaj boyutları (GxYxU)
          33,2x16,7x13,7  cm
          Ürün boyutları (GxYxU)
          31,2x14,7x12,7  cm
          Ütü ağırlığı
          1,255  kg

        • Kireç yönetimi

          Kireç önleme ve temizleme
          Dahili Calc Clean Sürgüsü

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