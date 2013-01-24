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Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi
Philips PowerLife Plus buharlı ütü; yeni SteamGlide tabanı, kesintisiz yüksek buhar çıkışı, uzun ömürlü buhar için kullanımı kolay kireç temizleme özelliği ve ekstra sabit bekletme yeriyle her gün harika sonuçlar sunar ve sizi asla yarı yolda bırakmaz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi
Philips PowerLife Plus buharlı ütü; yeni SteamGlide tabanı, kesintisiz yüksek buhar çıkışı, uzun ömürlü buhar için kullanımı kolay kireç temizleme özelliği ve ekstra sabit bekletme yeriyle her gün harika sonuçlar sunar ve sizi asla yarı yolda bırakmaz. Tüm faydaları görün
Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi
Philips PowerLife Plus buharlı ütü; yeni SteamGlide tabanı, kesintisiz yüksek buhar çıkışı, uzun ömürlü buhar için kullanımı kolay kireç temizleme özelliği ve ekstra sabit bekletme yeriyle her gün harika sonuçlar sunar ve sizi asla yarı yolda bırakmaz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi
Philips PowerLife Plus buharlı ütü; yeni SteamGlide tabanı, kesintisiz yüksek buhar çıkışı, uzun ömürlü buhar için kullanımı kolay kireç temizleme özelliği ve ekstra sabit bekletme yeriyle her gün harika sonuçlar sunar ve sizi asla yarı yolda bırakmaz. Tüm faydaları görün
Buharlı ütü
Toplam:
SteamGlide taban, Philips'in buharlı ütünüz için sunduğu en iyi tabandır. Çizilmeye karşı son derece dayanıklıdır, rahatça hareket ettirilir ve temizlemesi kolaydır.
Philips buharlı ütünüzün Damlama Durdurma sistemi sayesinde, hassas kumaşlarınızı su lekelerinden endişe etmeden, düşük sıcaklıklarda ütüleyebilirsiniz.
2400 W ile hızlı ısınma ve güçlü performans
40 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.
Ütünün 150 g şok buharı en inatçı kırışıklıkları bile kolayca gidermenizi sağlar.
Bu buharlı ütü, musluk suyuyla çalıştırılabilir ve kireç temizleme sürgüsü sayesinde biriken kireçler ütünüzden kolayca temizlenebilir. Philips buharlı ütünüzün performansından yararlanmaya devam etmek için bu kireç temizleme özelliğini musluk suyu kullandığınız zamanlarda ayda bir kez kullanın.
Bu ısıya dayanıklı saklama kutusu, sıcak ütüyü kullanımdan sonra kolaylıkla ve hızlıca saklamak üzere tasarlanmıştır.
Bu ütü, dikey olarak konulduğunda daha fazla denge sunan özel olarak geliştirilmiş ekstra geniş ütü yuvasıyla birlikte gelir.
Hızlı kırışıklık giderme
Kullanım kolaylığı
Kireç yönetimi
Saklama
Çevre dostu