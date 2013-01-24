Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi

Philips PowerLife Plus buharlı ütü; yeni SteamGlide tabanı, kesintisiz yüksek buhar çıkışı, uzun ömürlü buhar için kullanımı kolay kireç temizleme özelliği ve ekstra sabit bekletme yeriyle her gün harika sonuçlar sunar ve sizi asla yarı yolda bırakmaz. Tüm faydaları görün