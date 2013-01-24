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    PowerLife Plus

    Buharlı ütü

    GC2985/26
    Genel Derecelendirme / 5
    • Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi
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      PowerLife Plus Buharlı ütü

      GC2985/26
      Genel Derecelendirme / 5

      Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi

      Philips PowerLife Plus buharlı ütü; yeni SteamGlide tabanı, kesintisiz yüksek buhar çıkışı, uzun ömürlü buhar için kullanımı kolay kireç temizleme özelliği ve ekstra sabit bekletme yeriyle her gün harika sonuçlar sunar ve sizi asla yarı yolda bırakmaz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      PowerLife Plus Buharlı ütü

      Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi

      Philips PowerLife Plus buharlı ütü; yeni SteamGlide tabanı, kesintisiz yüksek buhar çıkışı, uzun ömürlü buhar için kullanımı kolay kireç temizleme özelliği ve ekstra sabit bekletme yeriyle her gün harika sonuçlar sunar ve sizi asla yarı yolda bırakmaz. Tüm faydaları görün

      Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi

      Philips PowerLife Plus buharlı ütü; yeni SteamGlide tabanı, kesintisiz yüksek buhar çıkışı, uzun ömürlü buhar için kullanımı kolay kireç temizleme özelliği ve ekstra sabit bekletme yeriyle her gün harika sonuçlar sunar ve sizi asla yarı yolda bırakmaz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      PowerLife Plus Buharlı ütü

      Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi

      Philips PowerLife Plus buharlı ütü; yeni SteamGlide tabanı, kesintisiz yüksek buhar çıkışı, uzun ömürlü buhar için kullanımı kolay kireç temizleme özelliği ve ekstra sabit bekletme yeriyle her gün harika sonuçlar sunar ve sizi asla yarı yolda bırakmaz. Tüm faydaları görün

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        PowerLife Plus

        PowerLife Plus

        Buharlı ütü

        Toplam:

        Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi

        Ütünüzü güvenli ve hızlı biçimde saklayın

        • 40 g/dk buhar; 150 g şok buhar
        • Saklama kutusu
        • Kireç önleme
        • 2400 Watt
        SteamGlide taban, Philips'in sunduğu özel bir tabandır

        SteamGlide taban, Philips'in sunduğu özel bir tabandır

        SteamGlide taban, Philips'in buharlı ütünüz için sunduğu en iyi tabandır. Çizilmeye karşı son derece dayanıklıdır, rahatça hareket ettirilir ve temizlemesi kolaydır.

        Damlama durdurma sistemi, elbiselerinizi ütülerken leke oluşmasına engel olur

        Damlama durdurma sistemi, elbiselerinizi ütülerken leke oluşmasına engel olur

        Philips buharlı ütünüzün Damlama Durdurma sistemi sayesinde, hassas kumaşlarınızı su lekelerinden endişe etmeden, düşük sıcaklıklarda ütüleyebilirsiniz.

        2400 W ile hızlı ısınma

        2400 W ile hızlı ısınma

        2400 W ile hızlı ısınma ve güçlü performans

        Kırışıklıkların daha iyi giderilmesi için 40 g/dk'ya kadar buhar çıkışı

        Kırışıklıkların daha iyi giderilmesi için 40 g/dk'ya kadar buhar çıkışı

        40 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.

        150 g/dk şok buhar sayesinde inatçı kırışıklıklar kolayca giderilebilir

        150 g/dk şok buhar sayesinde inatçı kırışıklıklar kolayca giderilebilir

        Ütünün 150 g şok buharı en inatçı kırışıklıkları bile kolayca gidermenizi sağlar.

        Kireci ütünüzden kolayca dışarı atmak için kireç temizleme sürgüsü

        Kireci ütünüzden kolayca dışarı atmak için kireç temizleme sürgüsü

        Bu buharlı ütü, musluk suyuyla çalıştırılabilir ve kireç temizleme sürgüsü sayesinde biriken kireçler ütünüzden kolayca temizlenebilir. Philips buharlı ütünüzün performansından yararlanmaya devam etmek için bu kireç temizleme özelliğini musluk suyu kullandığınız zamanlarda ayda bir kez kullanın.

        Ütülemeden sonra ütüyü vakit kaybetmeden saklamak için ısıya dayanıklı kutu

        Ütülemeden sonra ütüyü vakit kaybetmeden saklamak için ısıya dayanıklı kutu

        Bu ısıya dayanıklı saklama kutusu, sıcak ütüyü kullanımdan sonra kolaylıkla ve hızlıca saklamak üzere tasarlanmıştır.

        Daha fazla denge için sağlam ütü yuvası

        Bu ütü, dikey olarak konulduğunda daha fazla denge sunan özel olarak geliştirilmiş ekstra geniş ütü yuvasıyla birlikte gelir.

        Teknik Özellikler

        • Hızlı kırışıklık giderme

          Sürekli buhar
          40  g/dk
          Güç
          2400  W
          Şok buhar
          150  g
          Dikey buhar
          Evet
          Su püskürtme
          Evet

        • Kullanım kolaylığı

          Taban adı
          SteamGlide
          Su haznesi kapasitesi
          300  ml
          Damlama Önleyici
          Evet
          Güç kablosu uzunluğu
          2  m
          Kullanım sırasında istediğiniz zaman yeniden doldurabilirsiniz
          Evet

        • Kireç yönetimi

          Kireç önleme ve temizleme
          Kireç önleyici çözüm

        • Saklama

          Saklama çözümü
          Ütüledikten sonra ütüyü hemen kaldırabilmeniz için

        • Çevre dostu

          Enerji tasarrufu*
          20  %

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