Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi
Philips PowerLife Plus buharlı ütü; yeni SteamGlide tabanı, kesintisiz yüksek buhar çıkışı, uzun ömürlü buhar için kullanımı kolay kireç temizleme özelliği ve ekstra sabit bekletme yeriyle her gün harika sonuçlar sunar ve sizi asla yarı yolda bırakmaz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi
Philips PowerLife Plus buharlı ütü; yeni SteamGlide tabanı, kesintisiz yüksek buhar çıkışı, uzun ömürlü buhar için kullanımı kolay kireç temizleme özelliği ve ekstra sabit bekletme yeriyle her gün harika sonuçlar sunar ve sizi asla yarı yolda bırakmaz. Tüm faydaları görün
Buharlı ütü
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
SteamGlide taban, Philips'in buharlı ütünüz için sunduğu en iyi tabandır. Çizilmeye karşı son derece dayanıklıdır, rahatça hareket ettirilir ve temizlemesi kolaydır.
Philips buharlı ütünüzün Damlama Durdurma sistemi sayesinde, hassas kumaşlarınızı su lekelerinden endişe etmeden, düşük sıcaklıklarda ütüleyebilirsiniz.
2400 W ile hızlı ısınma ve güçlü performans
40 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.
En inatçı kırışıklıkları bile hızlı bir şekilde gidermek için 140 g'a kadar şok buhar.
Bu buharlı ütü, musluk suyuyla çalıştırılabilir ve kireç temizleme sürgüsü sayesinde biriken kireçler ütünüzden kolayca temizlenebilir. Philips buharlı ütünüzün performansından yararlanmaya devam etmek için bu kireç temizleme özelliğini musluk suyu kullandığınız zamanlarda ayda bir kez kullanın.
Bu ütü, dikey olarak konulduğunda daha fazla denge sunan özel olarak geliştirilmiş ekstra geniş ütü yuvasıyla birlikte gelir.
Kireç önleme
Kullanım kolaylığı
Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği