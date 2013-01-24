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    PowerLife Plus

    Buharlı ütü

    GC2981/20
    Genel Derecelendirme / 5
    • Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi
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      PowerLife Plus Buharlı ütü

      GC2981/20
      Genel Derecelendirme / 5

      Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi

      Philips PowerLife Plus buharlı ütü; yeni SteamGlide tabanı, kesintisiz yüksek buhar çıkışı, uzun ömürlü buhar için kullanımı kolay kireç temizleme özelliği ve ekstra sabit bekletme yeriyle her gün harika sonuçlar sunar ve sizi asla yarı yolda bırakmaz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 239,99 TL
      Benzer ürünler bul

      PowerLife Plus Buharlı ütü

      Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi

      Philips PowerLife Plus buharlı ütü; yeni SteamGlide tabanı, kesintisiz yüksek buhar çıkışı, uzun ömürlü buhar için kullanımı kolay kireç temizleme özelliği ve ekstra sabit bekletme yeriyle her gün harika sonuçlar sunar ve sizi asla yarı yolda bırakmaz. Tüm faydaları görün

      Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi

      Philips PowerLife Plus buharlı ütü; yeni SteamGlide tabanı, kesintisiz yüksek buhar çıkışı, uzun ömürlü buhar için kullanımı kolay kireç temizleme özelliği ve ekstra sabit bekletme yeriyle her gün harika sonuçlar sunar ve sizi asla yarı yolda bırakmaz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 239,99 TL
      Benzer ürünler bul

      PowerLife Plus Buharlı ütü

      Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi

      Philips PowerLife Plus buharlı ütü; yeni SteamGlide tabanı, kesintisiz yüksek buhar çıkışı, uzun ömürlü buhar için kullanımı kolay kireç temizleme özelliği ve ekstra sabit bekletme yeriyle her gün harika sonuçlar sunar ve sizi asla yarı yolda bırakmaz. Tüm faydaları görün

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        PowerLife Plus

        PowerLife Plus

        Buharlı ütü

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi

        • 35 g/dk buhar; 120 g şok buhar
        • SteamGlide taban
        • Kireç önleme
        • 2200 Watt
        SteamGlide taban, Philips'in sunduğu özel bir tabandır

        SteamGlide taban, Philips'in sunduğu özel bir tabandır

        SteamGlide taban, Philips'in buharlı ütünüz için sunduğu en iyi tabandır. Çizilmeye karşı son derece dayanıklıdır, rahatça hareket ettirilir ve temizlemesi kolaydır.

        Damlama durdurma sistemi, elbiselerinizi ütülerken leke oluşmasına engel olur

        Damlama durdurma sistemi, elbiselerinizi ütülerken leke oluşmasına engel olur

        Philips buharlı ütünüzün Damlama Durdurma sistemi sayesinde, hassas kumaşlarınızı su lekelerinden endişe etmeden, düşük sıcaklıklarda ütüleyebilirsiniz.

        Hızlı ütüleme için güçlü buhar

        Hızlı ütüleme için güçlü buhar

        Bu güçlü ütü son derece hızlı sınır ve ütüleme sırasında sıcaklığını korur; böylece kırışıklıkların uygun şekilde giderilmesi daha da kolaylaşır.

        Kırışıklıkların daha iyi giderilmesi için 35 g/dk'a kadar sürekli buhar

        Kırışıklıkların daha iyi giderilmesi için 35 g/dk'a kadar sürekli buhar

        Kırışıklıkların daha iyi giderilmesi için 35 g/dk'a kadar sürekli buhar.

        120 g'a kadar şok buhar

        120 g'a kadar şok buhar

        Şok buhar, dikey buhar püskürtme ve zorlu kırışıklıklar için kullanılabilir.

        Kireci ütünüzden kolayca dışarı atmak için kireç temizleme sürgüsü

        Kireci ütünüzden kolayca dışarı atmak için kireç temizleme sürgüsü

        Bu buharlı ütü, musluk suyuyla çalıştırılabilir ve kireç temizleme sürgüsü sayesinde biriken kireçler ütünüzden kolayca temizlenebilir. Philips buharlı ütünüzün performansından yararlanmaya devam etmek için bu kireç temizleme özelliğini musluk suyu kullandığınız zamanlarda ayda bir kez kullanın.

        Daha fazla denge için sağlam ütü yuvası

        Bu ütü, dikey olarak konulduğunda daha fazla denge sunan özel olarak geliştirilmiş ekstra geniş ütü yuvasıyla birlikte gelir.

        Teknik Özellikler

        • Kireç önleme

          Kireç temizleme yöntemi
          Kireç temizleme sürgüsü

        • Kullanım kolaylığı

          Damlama önleyici
          Evet
          Güç kablosu uzunluğu
          2  m
          Su haznesi kapasitesi
          300  ml
          Su doldurma ve boşaltma
          Geniş doldurma deliği

        • Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği

          Sürekli buhar çıkışı
          35  g/dk
          Güç
          2200  W
          Taban
          SteamGlide
          Püskürtme
          Evet
          Şok buhar
          120  g
          Dikey buhar püskürtme
          Evet

        • Sürdürülebilirlik

          Enerji tasarrufu*
          20  %

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            • Maksimum ayarda RI3320 ile kıyaslandığında IEC 603311'e göre %20'ye kadar enerji tasarrufu
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