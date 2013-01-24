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Güçlü ütüleme için geliştirildi
Her zaman mükemmel sonuçlar almak için sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütünüz olmalıdır. Yeni SteamGlide tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı ve kireç temizleme tableti ile bu kullanışlı ütü, paranızın karşılığını uzun süre verir! Tüm faydaları görün
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Güçlü ütüleme için geliştirildi
Her zaman mükemmel sonuçlar almak için sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütünüz olmalıdır. Yeni SteamGlide tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı ve kireç temizleme tableti ile bu kullanışlı ütü, paranızın karşılığını uzun süre verir! Tüm faydaları görün
Buharlı ütü
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
SteamGlide taban, Philips'in buharlı ütünüz için sunduğu en iyi tabandır. Çizilmeye karşı son derece dayanıklıdır, rahatça hareket ettirilir ve temizlemesi kolaydır.
2400 W sürekli yüksek buhar çıkışı sağlar.
Philips buharlı ütünün 40 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.
Şok buhar, dikey buhar püskürtme ve zorlu kırışıklıklar için kullanılabilir.
Bu Philips ütüde asılı kumaşların kırışıklıklarını gidermek için dikey buhar özelliği bulunur.
Ütü, tabanı üzerinde 30 saniye boyunca, bir kenarı üzerinde 30 saniye boyunca veya arka kısmı üzerinde 8 dakika boyunca hareketsiz kaldığında otomatik olarak kapanır.
360 derecelik mil çözümüyle kablo özgürlüğü
Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği
Rahat ütüleme
Kullanım kolaylığı
Kireç önleme
Teknik spesifikasyonlar
Ağırlık ve boyutlar
Kırışıklık giderme