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    Buharlı ütü

    GC2960/02
    Genel Derecelendirme / 5
    1 ödül
    • Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi
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      Buharlı ütü

      GC2960/02
      Genel Derecelendirme / 5
      1 ödül

      Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi

      Her zaman mükemmel sonuç almak için sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütünüz olmalıdır. Yeni SteamGlide tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı ve kireç temizleme tableti ile bu kullanışlı Philips buharlı ütü, paranızın karşılığını uzun süre verir! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Buharlı ütü

      Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi

      Her zaman mükemmel sonuç almak için sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütünüz olmalıdır. Yeni SteamGlide tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı ve kireç temizleme tableti ile bu kullanışlı Philips buharlı ütü, paranızın karşılığını uzun süre verir! Tüm faydaları görün

      Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi

      Her zaman mükemmel sonuç almak için sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütünüz olmalıdır. Yeni SteamGlide tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı ve kireç temizleme tableti ile bu kullanışlı Philips buharlı ütü, paranızın karşılığını uzun süre verir! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Buharlı ütü

      Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi

      Her zaman mükemmel sonuç almak için sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütünüz olmalıdır. Yeni SteamGlide tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı ve kireç temizleme tableti ile bu kullanışlı Philips buharlı ütü, paranızın karşılığını uzun süre verir! Tüm faydaları görün

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        Buharlı ütü

        Buharlı ütü

        Toplam:

        Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi

        SteamGlide tabanlı ütü

        • 2200 W
        • 35 g/dk buhar
        • 110 g Şok Buhar
        35 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı

        35 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı

        35 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.

        110 g şok buhar sayesinde inatçı kırışıklıklar kolayca giderilir

        110 g şok buhar sayesinde inatçı kırışıklıklar kolayca giderilir

        Ütünün 110 g şok buhar özelliği, en inatçı kırışıklıkları bile kolayca gidermenizi sağlar.

        Dikey buhar sayesinde askıdaki kumaşlarda kırışıklıklar giderilir

        Dikey buhar sayesinde askıdaki kumaşlarda kırışıklıklar giderilir

        Asılı kumaşların kırışıklıklarını gidermek için bu Philips ütüde dikey buhar özelliği bulunur.

        SteamGlide taban, Philips'in sunduğu özel bir tabandır

        SteamGlide taban, Philips'in sunduğu özel bir tabandır

        SteamGlide taban, Philips'in buharlı ütünüz için sunduğu en iyi tabandır. Çizilmeye karşı son derece dayanıklıdır, rahatça hareket ettirilir ve temizlemesi kolaydır.

        Çift Etkili Kireç Önleme Sistemi, kireç oluşumunu önler

        Çift Etkili Kireç Önleme Sistemi, kireç oluşumunu önler

        Philips buharlı ütünüzün Çift Etkili Kireç Önleme sistemi kireç oluşumunu önlemek için kireç önleyici tabletler ve kullanımı kolay kireç temizleme fonksiyonunu kullanır.

        Güvenlik ve enerji tasarrufu için otomatik kapanma

        Güvenlik ve enerji tasarrufu için otomatik kapanma

        Güvenli otomatik kapanma özelliği ile cihaz 5 dakika boyunca kullanılmadıysa enerji tasarrufu için otomatik olarak kapanır.

        2200 W sürekli yüksek buhar çıkışı sağlar

        2200 W sürekli yüksek buhar çıkışı sağlar

        Teknik Özellikler

        • Kırışıklık giderme

          Sürekli buhar
          35 gr/dk'ya kadar
          Şok Buhar
          110 g/dk'ya kadar

        • Teknik özellikler

          Gerilim
          220-240 V
          Güç, Küresel
          2200 W

        • Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği

          Taban
          SteamGlide
          Dikey buhar püskürtme
          Evet
          Püskürtme
          Evet
          Değişken buhar ayarları
          Evet

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürün ağırlığı
          1,2 kg
          Ürün boyutları
          29,5 x 11,6 x 19,5

        • Kireç yönetimi

          Calc Clean solüsyonu
          Çift etkili Calc Clean
          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet

        • Kolay kullanım

          Su haznesi kapasitesi
          300 ml
          Otomatik kapanma
          Evet
          Damlama önleyici
          Evet
          Kablo özgürlüğü (dönüş)
          360 derece kablo özgürlüğü
          Ekstra dayanıklılık
          Lastik tampon
          Güç kablosu uzunluğu
          2 m

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