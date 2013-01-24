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Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi
Her zaman mükemmel sonuç almak için sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütünüz olmalıdır. Yeni SteamGlide tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı ve kireç temizleme tableti ile bu kullanışlı ütü, paranızın karşılığını uzun süre verir! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi
Her zaman mükemmel sonuç almak için sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütünüz olmalıdır. Yeni SteamGlide tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı ve kireç temizleme tableti ile bu kullanışlı ütü, paranızın karşılığını uzun süre verir! Tüm faydaları görün
Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi
Her zaman mükemmel sonuç almak için sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütünüz olmalıdır. Yeni SteamGlide tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı ve kireç temizleme tableti ile bu kullanışlı ütü, paranızın karşılığını uzun süre verir! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi
Her zaman mükemmel sonuç almak için sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütünüz olmalıdır. Yeni SteamGlide tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı ve kireç temizleme tableti ile bu kullanışlı ütü, paranızın karşılığını uzun süre verir! Tüm faydaları görün
Buharlı ütü
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
SteamGlide taban, Philips'in buharlı ütünüz için sunduğu en iyi tabandır. Çizilmeye karşı son derece dayanıklıdır, rahatça hareket ettirilir ve temizlemesi kolaydır.
Bu güçlü ütü son derece hızlı sınır ve ütüleme sırasında sıcaklığını korur; böylece kırışıklıkların uygun şekilde giderilmesi daha da kolaylaşır.
35 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.
Ütünün 120 g şok buharı en inatçı kırışıklıkları bile kolayca gidermenizi sağlar.
Bu Philips ütüde asılı kumaşların kırışıklıklarını gidermek için dikey buhar özelliği bulunur.
Zamanla ütünüzün içinde kireç birikir. Bu tablet, kireci küçük parçalara ayırır; böylece ütünüzün kirecini kolayca temizleyebilirsiniz. Bu temizliğin ayda bir yapılması gerekir.
Bu buharlı ütü, musluk suyuyla çalıştırılabilir ve kireç temizleme sürgüsü sayesinde biriken kireçler ütünüzden kolayca temizlenebilir. Philips buharlı ütünüzün performansından yararlanmaya devam etmek için bu kireç temizleme özelliğini musluk suyu kullandığınız zamanlarda ayda bir kez kullanın.
Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği
Rahat ütüleme
Kullanım kolaylığı
Kireç önleme
Teknik spesifikasyonlar