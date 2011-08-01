Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi
Her zaman mükemmel sonuç almak için sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütünüz olmalıdır. Yeni SteamGlide tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı ve kireç temizleme tableti ile bu kullanışlı Philips buharlı ütü, paranızın karşılığını uzun süre verir! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi
Her zaman mükemmel sonuç almak için sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütünüz olmalıdır. Yeni SteamGlide tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı ve kireç temizleme tableti ile bu kullanışlı Philips buharlı ütü, paranızın karşılığını uzun süre verir! Tüm faydaları görün
Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi
Her zaman mükemmel sonuç almak için sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütünüz olmalıdır. Yeni SteamGlide tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı ve kireç temizleme tableti ile bu kullanışlı Philips buharlı ütü, paranızın karşılığını uzun süre verir! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi
Her zaman mükemmel sonuç almak için sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütünüz olmalıdır. Yeni SteamGlide tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı ve kireç temizleme tableti ile bu kullanışlı Philips buharlı ütü, paranızın karşılığını uzun süre verir! Tüm faydaları görün
Buharlı ütü
Toplam:
35 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.
Ütünün 110 g şok buhar özelliği, en inatçı kırışıklıkları bile kolayca gidermenizi sağlar.
SteamGlide taban, Philips'in buharlı ütünüz için sunduğu en iyi tabandır. Çizilmeye karşı son derece dayanıklıdır, rahatça hareket ettirilir ve temizlemesi kolaydır.
Asılı kumaşların kırışıklıklarını gidermek için bu Philips ütüde dikey buhar özelliği bulunur.
Philips buharlı ütünüzün Çift Etkili Kireç Önleme sistemi kireç oluşumunu önlemek için kireç önleyici tabletler ve kullanımı kolay kireç temizleme fonksiyonunu kullanır.
Ağırlık ve boyutlar
Kolay kullanım
Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği
Teknik özellikler
Kireç yönetimi
Rahat ütüleme
Kırışıklık giderme
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