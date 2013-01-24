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    PowerLife

    Buharlı ütü

    GC2920/70
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    Genel Derecelendirme / 5
    • Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi
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      PowerLife Buharlı ütü

      GC2920/70
      Bu ürün için destek alın

      Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi

      Her zaman mükemmel sonuç almak için sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütünüz olmalıdır. Yeni SteamGlide tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı ve kireç temizleme tableti ile bu kullanışlı Philips buharlı ütü, paranızın karşılığını uzun süre verir! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 154,90 TL
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      PowerLife Buharlı ütü

      Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi

      Her zaman mükemmel sonuç almak için sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütünüz olmalıdır. Yeni SteamGlide tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı ve kireç temizleme tableti ile bu kullanışlı Philips buharlı ütü, paranızın karşılığını uzun süre verir! Tüm faydaları görün

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        PowerLife

        PowerLife

        Buharlı ütü

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi

        SteamGlide tabanlı ütü

        • 35 g/dk buhar; 110 g şok buhar
        • SteamGlide taban
        • Kireç önleme
        • 2200 Watt
        SteamGlide taban, Philips'in sunduğu özel bir tabandır

        SteamGlide taban, Philips'in sunduğu özel bir tabandır

        SteamGlide taban, Philips'in buharlı ütünüz için sunduğu en iyi tabandır. Çizilmeye karşı son derece dayanıklıdır, rahatça hareket ettirilir ve temizlemesi kolaydır.

        Hızlı ütüleme için güçlü buhar

        Hızlı ütüleme için güçlü buhar

        Bu güçlü ütü son derece hızlı sınır ve ütüleme sırasında sıcaklığını korur; böylece kırışıklıkların uygun şekilde giderilmesi daha da kolaylaşır.

        35 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı

        35 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı

        35 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.

        110 gr şok buhar sayesinde inatçı kırışıklıklar kolayca giderilir

        110 gr şok buhar sayesinde inatçı kırışıklıklar kolayca giderilir

        Ütünün 110 g şok buharı en inatçı kırışıklıkları bile kolayca gidermenizi sağlar.

        Kireci ütünüzden kolayca dışarı atmak için kireç temizleme sürgüsü

        Kireci ütünüzden kolayca dışarı atmak için kireç temizleme sürgüsü

        Bu buharlı ütü, musluk suyuyla çalıştırılabilir ve kireç temizleme sürgüsü sayesinde biriken kireçler ütünüzden kolayca temizlenebilir. Philips buharlı ütünüzün performansından yararlanmaya devam etmek için bu kireç temizleme özelliğini musluk suyu kullandığınız zamanlarda ayda bir kez kullanın.

        Kireç tableti kireci parçalar, böylece kireci kolayca dışarı atarsınız

        Kireç tableti kireci parçalar, böylece kireci kolayca dışarı atarsınız

        Zamanla ütünüzün içinde kireç birikir. Bu tablet, kireci küçük parçalara ayırır; böylece ütünüzün kirecini kolayca temizleyebilirsiniz. Bu temizliğin ayda bir yapılması gerekir.

        Dikey buhar sayesinde askıdaki kumaşlarda kırışıklıklar giderilir

        Dikey buhar sayesinde askıdaki kumaşlarda kırışıklıklar giderilir

        Bu Philips ütüde asılı kumaşların kırışıklıklarını gidermek için dikey buhar özelliği bulunur.

        Teknik Özellikler

        • Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği

          Taban
          SteamGlide
          Dikey buhar püskürtme
          Evet
          Değişken buhar ayarları
          Evet
          Püskürtme
          Evet

        • Rahat ütüleme

          Kordon uzunluğu
          1,8  m

        • Kullanım kolaylığı

          Su haznesi kapasitesi
          300  ml
          Damlama önleyici
          Evet
          Kablo özgürlüğü (dönüş)
          360 derece kablo özgürlüğü
          Güç kablosu uzunluğu
          • Avrupa dışında 1,8 m
          • Avrupa'da 1,9 m

        • Kireç önleme

          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet
          Calc Clean solüsyonu
          Çift etkili Calc Clean

        • Teknik spesifikasyonlar

          Güç, Küresel
          2200  W
          Güç, Çin
          1850  W
          Gerilim
          220-240 V

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürün boyutları
          29,5 x 11,6 x 19,5
          Ürün ağırlığı
          1,2  kg

        • Kırışıklık giderme

          Sürekli buhar
          35 gr/dk'ya kadar
          Şok Buhar
          110 g/dk'ya kadar

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