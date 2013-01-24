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Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi
Her zaman mükemmel sonuç almak için sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütünüz olmalıdır. Yeni SteamGlide tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı ve kullanımı kolay kireç temizleme özelliği ile bu kullanışlı Philips buharlı ütü, paranızın karşılığını uzun süre verir! Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi
Her zaman mükemmel sonuç almak için sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütünüz olmalıdır. Yeni SteamGlide tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı ve kullanımı kolay kireç temizleme özelliği ile bu kullanışlı Philips buharlı ütü, paranızın karşılığını uzun süre verir! Tüm faydaları görün
Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi
Her zaman mükemmel sonuç almak için sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütünüz olmalıdır. Yeni SteamGlide tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı ve kullanımı kolay kireç temizleme özelliği ile bu kullanışlı Philips buharlı ütü, paranızın karşılığını uzun süre verir! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi
Her zaman mükemmel sonuç almak için sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütünüz olmalıdır. Yeni SteamGlide tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı ve kullanımı kolay kireç temizleme özelliği ile bu kullanışlı Philips buharlı ütü, paranızın karşılığını uzun süre verir! Tüm faydaları görün
Buharlı ütü
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
SteamGlide taban, Philips'in buharlı ütünüz için sunduğu en iyi tabandır. Çizilmeye karşı son derece dayanıklıdır, rahatça hareket ettirilir ve temizlemesi kolaydır.
Philips buharlı ütünüzün Damlama Durdurma sistemi sayesinde, hassas kumaşlarınızı su lekelerinden endişe etmeden, düşük sıcaklıklarda ütüleyebilirsiniz.
2000 W sayesinde sürekli yüksek buhar çıkışı.
Kırışıklıkların daha iyi giderilmesi için dakikada 30 g/dk'ya kadar sürekli buhar.
Ütünün 90 g şok buharı en inatçı kırışıklıkları bile kolayca gidermenizi sağlar.
Bu kireç temizleme sürgüsü, ütünüzdeki kirecin temizlenmesini çok kolaylaştırır. Philips buharlı ütünüzün performansını korumak için, bu kireç temizleme fonksiyonunu ayda bir kez kullanmanız gerekir.
Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği
Kullanım kolaylığı
Kireç önleme
Teknik spesifikasyonlar
Ağırlık ve boyutlar
Kırışıklık giderme