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    PowerLife

    Buharlı ütü

    GC2910/02
    Genel Derecelendirme / 5
    • Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi
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      PowerLife Buharlı ütü

      GC2910/02
      Genel Derecelendirme / 5

      Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi

      Her zaman mükemmel sonuç almak için sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütünüz olmalıdır. Yeni SteamGlide tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı ve kullanımı kolay kireç temizleme özelliği ile bu kullanışlı Philips buharlı ütü, paranızın karşılığını uzun süre verir! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      PowerLife Buharlı ütü

      Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi

      Her zaman mükemmel sonuç almak için sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütünüz olmalıdır. Yeni SteamGlide tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı ve kullanımı kolay kireç temizleme özelliği ile bu kullanışlı Philips buharlı ütü, paranızın karşılığını uzun süre verir! Tüm faydaları görün

      Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi

      Her zaman mükemmel sonuç almak için sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütünüz olmalıdır. Yeni SteamGlide tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı ve kullanımı kolay kireç temizleme özelliği ile bu kullanışlı Philips buharlı ütü, paranızın karşılığını uzun süre verir! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      PowerLife Buharlı ütü

      Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi

      Her zaman mükemmel sonuç almak için sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütünüz olmalıdır. Yeni SteamGlide tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı ve kullanımı kolay kireç temizleme özelliği ile bu kullanışlı Philips buharlı ütü, paranızın karşılığını uzun süre verir! Tüm faydaları görün

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          Philips Online Mağaza fiyatı

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        PowerLife

        PowerLife

        Buharlı ütü

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi

        SteamGlide tabanlı ütü

        • 2000 W
        • 30 g/dk buhar
        SteamGlide taban, Philips'in sunduğu özel bir tabandır

        SteamGlide taban, Philips'in sunduğu özel bir tabandır

        SteamGlide taban, Philips'in buharlı ütünüz için sunduğu en iyi tabandır. Çizilmeye karşı son derece dayanıklıdır, rahatça hareket ettirilir ve temizlemesi kolaydır.

        Damlama durdurma sistemi, elbiselerinizi ütülerken leke oluşmasına engel olur

        Damlama durdurma sistemi, elbiselerinizi ütülerken leke oluşmasına engel olur

        Philips buharlı ütünüzün Damlama Durdurma sistemi sayesinde, hassas kumaşlarınızı su lekelerinden endişe etmeden, düşük sıcaklıklarda ütüleyebilirsiniz.

        2000 W sayesinde sürekli yüksek buhar çıkışı

        2000 W sayesinde sürekli yüksek buhar çıkışı

        2000 W sayesinde sürekli yüksek buhar çıkışı.

        Kırışıklıkların daha iyi giderilmesi için 30 gr/dk sürekli buhar

        Kırışıklıkların daha iyi giderilmesi için 30 gr/dk sürekli buhar

        Kırışıklıkların daha iyi giderilmesi için dakikada 30 g/dk'ya kadar sürekli buhar.

        En inatçı kırışıklıklar için 90 g'a kadar şok buhar

        En inatçı kırışıklıklar için 90 g'a kadar şok buhar

        Ütünün 90 g şok buharı en inatçı kırışıklıkları bile kolayca gidermenizi sağlar.

        Kireci ütünüzden kolayca dışarı atmak için kireç temizleme sürgüsü

        Kireci ütünüzden kolayca dışarı atmak için kireç temizleme sürgüsü

        Bu kireç temizleme sürgüsü, ütünüzdeki kirecin temizlenmesini çok kolaylaştırır. Philips buharlı ütünüzün performansını korumak için, bu kireç temizleme fonksiyonunu ayda bir kez kullanmanız gerekir.

        Teknik Özellikler

        • Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği

          Taban
          SteamGlide
          Değişken buhar ayarları
          Evet
          Püskürtme
          Evet

        • Kullanım kolaylığı

          Su haznesi kapasitesi
          300  ml
          Damlama önleyici
          Evet
          Kablo özgürlüğü (dönüş)
          360 derece kablo özgürlüğü
          Güç kablosu uzunluğu
          2 m

        • Kireç önleme

          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet
          Kireç temizleme solüsyonu
          Kendi kendini temizleme özelliği

        • Teknik spesifikasyonlar

          Güç, Küresel
          2000  W
          Gerilim
          220-240 V

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürün boyutları
          29,5 x 11,6 x 19,5
          Ürün ağırlığı
          1,2  kg

        • Kırışıklık giderme

          Sürekli buhar
          30 g/dk'ya kadar
          Şok Buhar
          90 g/dk'ya kadar

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