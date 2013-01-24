Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi

Her zaman mükemmel sonuç almak için sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütünüz olmalıdır. Yeni SteamGlide tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı ve kullanımı kolay kireç temizleme özelliği ile bu kullanışlı ütü, paranızın karşılığını uzun süre verir! Tüm faydaları görün