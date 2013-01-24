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Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi
Her zaman mükemmel sonuç almak için sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütünüz olmalıdır. Yeni SteamGlide tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı ve kullanımı kolay kireç temizleme özelliği ile bu kullanışlı ütü, paranızın karşılığını uzun süre verir! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi
Her zaman mükemmel sonuç almak için sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütünüz olmalıdır. Yeni SteamGlide tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı ve kullanımı kolay kireç temizleme özelliği ile bu kullanışlı ütü, paranızın karşılığını uzun süre verir! Tüm faydaları görün
Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi
Her zaman mükemmel sonuç almak için sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütünüz olmalıdır. Yeni SteamGlide tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı ve kullanımı kolay kireç temizleme özelliği ile bu kullanışlı ütü, paranızın karşılığını uzun süre verir! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi
Her zaman mükemmel sonuç almak için sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütünüz olmalıdır. Yeni SteamGlide tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı ve kullanımı kolay kireç temizleme özelliği ile bu kullanışlı ütü, paranızın karşılığını uzun süre verir! Tüm faydaları görün
Buharlı ütü
Toplam:
2000 W sayesinde sürekli yüksek buhar çıkışı.
Kırışıklıkların daha iyi giderilmesi için dakikada 30 g/dk'ya kadar sürekli buhar.
Ütünün 95 g şok buharı en inatçı kırışıklıkları bile kolayca gidermenizi sağlar.
SteamGlide taban, Philips'in buharlı ütünüz için sunduğu en iyi tabandır. Çizilmeye karşı son derece dayanıklıdır, rahatça hareket ettirilir ve temizlemesi kolaydır.
Bu buharlı ütü, musluk suyuyla çalıştırılabilir ve kireç temizleme sürgüsü sayesinde biriken kireçler ütünüzden kolayca temizlenebilir. Philips buharlı ütünüzün performansından yararlanmaya devam etmek için bu kireç temizleme özelliğini musluk suyu kullandığınız zamanlarda ayda bir kez kullanın.
Rahat ütüleme
Kireç önleme
Teknik spesifikasyonlar
Kırışıklık giderme
Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği
Ağırlık ve boyutlar
Kullanım kolaylığı
Kolay kullanım