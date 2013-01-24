  • Peşin fiyatına 12 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Buharlı ütü

    GC2840
    Genel Derecelendirme / 5
    • Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi
      -{discount-value}

      Buharlı ütü

      GC2840
      Genel Derecelendirme / 5

      Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi

      Günden güne daha iyi sonuçlar için, sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütü istiyorsunuz. Yeni SteamGlide tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı için 2200 W ve Kireç temizleme tabletleri ile bu kullanışlı ütü, uzun süre paranızın karşılığını verir! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 164,90 TL

      Buharlı ütü

      Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi

      Günden güne daha iyi sonuçlar için, sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütü istiyorsunuz. Yeni SteamGlide tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı için 2200 W ve Kireç temizleme tabletleri ile bu kullanışlı ütü, uzun süre paranızın karşılığını verir! Tüm faydaları görün

      Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi

      Günden güne daha iyi sonuçlar için, sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütü istiyorsunuz. Yeni SteamGlide tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı için 2200 W ve Kireç temizleme tabletleri ile bu kullanışlı ütü, uzun süre paranızın karşılığını verir! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 164,90 TL

      Buharlı ütü

      Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi

      Günden güne daha iyi sonuçlar için, sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütü istiyorsunuz. Yeni SteamGlide tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı için 2200 W ve Kireç temizleme tabletleri ile bu kullanışlı ütü, uzun süre paranızın karşılığını verir! Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Buharlı Ütü

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Buharlı ütü

        Toplam:

        Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi

        Yeni SteamGlide taban ile

        • 2200W
        • Bumper
        Damlama durdurma sistemi, elbiselerinizi ütülerken leke oluşmasına engel olur

        Damlama durdurma sistemi, elbiselerinizi ütülerken leke oluşmasına engel olur

        Damlama durdurma sistemi sayesinde, hassas kumaşlarınızı su lekelerinden endişe etmeden, düşük sıcaklıklarda ütüleyebilirsiniz.

        SteamGlide taban, Philips'in sunduğu özel bir tabandır

        SteamGlide taban, Philips'in sunduğu özel bir tabandır

        SteamGlide taban, Philips'in sunduğu en iyi tabandır. Çizilmeye karşı son derece dayanıklıdır, rahatça hareket ettirilir ve temizlemesi kolaydır.

        100 g/dk buhar püskürtme sayesinde inatçı kırışıklıklar kolayca giderilebilir

        100 g/dk buhar püskürtme sayesinde inatçı kırışıklıklar kolayca giderilebilir

        100 g/dk buhar püskürtme sayesinde inatçı kırışıklıklar kolayca giderilebilir.

        Kireci ütünüzden kolayca dışarı atmak için kireç temizleme sürgüsü

        Kireci ütünüzden kolayca dışarı atmak için kireç temizleme sürgüsü

        Bu kireç temizleme sürgüsü, ütünüzdeki kirecin temizlenmesini çok kolaylaştırır. Ütünüzün performansını korumak için, bu kireç temizleme fonksiyonunu ayda bir kez kullanmanız gerekir.

        2200 W sürekli yüksek buhar çıkışı sağlar

        2200 W sürekli yüksek buhar çıkışı sağlar

        Kırışıklıkları daha iyi gideren 32 g/dk'ya kadar sürekli buhar

        Kırışıklıkların daha iyi giderilmesi için 32 g/dk'ya kadar sürekli buhar.

        Tabletler kireci parçalar, böylece kireci kolayca dışarı atarsınız

        Zamanla ütünüzün içinde kireç birikir. Bu tablet, kireci küçük parçalara ayırır; böylece ütünüzün kirecini kolayca temizleyebilirsiniz. Bu temizliğin ayda bir yapılması gerekir.

        Teknik Özellikler

        • Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği

          Taban
          SteamGlide
          Sürekli buhar çıkışı
          32  g/dk
          Buhar püskürtme
          100  gr
          Dikey buhar
          Evet
          Değişken buhar ayarları
          Evet
          Püskürtme
          Evet
          Güç
          2200  W

        • Kullanım kolaylığı

          Su haznesi kapasitesi
          300  ml
          Damla tıpası
          Evet
          Güç kablosu uzunluğu
          2  m
          Kablo özgürlüğü (dönüş)
          360 derece kablo özgürlüğü

        • Kireç önleme

          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet
          Kireç temizleme solüsyonu
          Çift etkili kireç temizliği

        • Teknik spesifikasyonlar

          Ütü ağırlığı
          1,2  kg
          Ürün boyutları
          29,5 x 11,6 x 19,5  cm
          Gerilim
          220 - 240  V

        Bu ürün için destek alın

        SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            Özel promosyonlar ve kuponlar

            Ürün lansmanları

            İpuçları ve öneriler

            Bültenimize abone olun

            * Bu alan gereklidir
            *

            *

            Bu ne anlama geliyor?
            *

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi