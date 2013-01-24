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Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi
Günden güne daha iyi sonuçlar için, sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütü istiyorsunuz. Yeni SteamGlide tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı için 2200 W ve Kireç temizleme tabletleri ile bu kullanışlı ütü, uzun süre paranızın karşılığını verir! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi
Günden güne daha iyi sonuçlar için, sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütü istiyorsunuz. Yeni SteamGlide tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı için 2200 W ve Kireç temizleme tabletleri ile bu kullanışlı ütü, uzun süre paranızın karşılığını verir! Tüm faydaları görün
Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi
Günden güne daha iyi sonuçlar için, sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütü istiyorsunuz. Yeni SteamGlide tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı için 2200 W ve Kireç temizleme tabletleri ile bu kullanışlı ütü, uzun süre paranızın karşılığını verir! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi
Günden güne daha iyi sonuçlar için, sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütü istiyorsunuz. Yeni SteamGlide tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı için 2200 W ve Kireç temizleme tabletleri ile bu kullanışlı ütü, uzun süre paranızın karşılığını verir! Tüm faydaları görün
Buharlı ütü
Toplam:
Damlama durdurma sistemi sayesinde, hassas kumaşlarınızı su lekelerinden endişe etmeden, düşük sıcaklıklarda ütüleyebilirsiniz.
SteamGlide taban, Philips'in sunduğu en iyi tabandır. Çizilmeye karşı son derece dayanıklıdır, rahatça hareket ettirilir ve temizlemesi kolaydır.
100 g/dk buhar püskürtme sayesinde inatçı kırışıklıklar kolayca giderilebilir.
Bu kireç temizleme sürgüsü, ütünüzdeki kirecin temizlenmesini çok kolaylaştırır. Ütünüzün performansını korumak için, bu kireç temizleme fonksiyonunu ayda bir kez kullanmanız gerekir.
Kırışıklıkların daha iyi giderilmesi için 32 g/dk'ya kadar sürekli buhar.
Zamanla ütünüzün içinde kireç birikir. Bu tablet, kireci küçük parçalara ayırır; böylece ütünüzün kirecini kolayca temizleyebilirsiniz. Bu temizliğin ayda bir yapılması gerekir.
Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği
Kullanım kolaylığı
Kireç önleme
Teknik spesifikasyonlar