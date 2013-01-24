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Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi
Günden güne daha iyi sonuçlar için, sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütü istiyorsunuz. Yeni SteamGlide tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı için 2000 W ve kireç temizleme tabletleri ile bu pratik ütü, uzun süre paranızın karşılığını verir! Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi
Günden güne daha iyi sonuçlar için, sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütü istiyorsunuz. Yeni SteamGlide tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı için 2000 W ve kireç temizleme tabletleri ile bu pratik ütü, uzun süre paranızın karşılığını verir! Tüm faydaları görün
Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi
Günden güne daha iyi sonuçlar için, sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütü istiyorsunuz. Yeni SteamGlide tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı için 2000 W ve kireç temizleme tabletleri ile bu pratik ütü, uzun süre paranızın karşılığını verir! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi
Günden güne daha iyi sonuçlar için, sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütü istiyorsunuz. Yeni SteamGlide tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı için 2000 W ve kireç temizleme tabletleri ile bu pratik ütü, uzun süre paranızın karşılığını verir! Tüm faydaları görün
Buharlı ütü
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
SteamGlide taban, Philips'in sunduğu en iyi tabandır. Çizilmeye karşı son derece dayanıklıdır, rahatça hareket ettirilir ve temizlemesi kolaydır.
Damlama durdurma sistemi sayesinde, hassas kumaşlarınızı su lekelerinden endişe etmeden, düşük sıcaklıklarda ütüleyebilirsiniz.
En inatçı kırışıklıklar için 90 g/dk'ya kadar buhar püskürtme.
Bu kireç temizleme sürgüsü, ütünüzdeki kirecin temizlenmesini çok kolaylaştırır. Ütünüzün performansını korumak için, bu kireç temizleme fonksiyonunu ayda bir kez kullanmanız gerekir.
2000 W sayesinde sürekli yüksek buhar çıkışı.
Kırışıklıkların daha iyi giderilmesi için dakikada 30 g/dk'ya kadar sürekli buhar.
Dikey buhar sayesinde askıdaki kumaşlarda kırışıklıklar giderilir.
Zamanla ütünüzün içinde kireç birikir. Bu tablet, kireci küçük parçalara ayırır; böylece ütünüzün kirecini kolayca temizleyebilirsiniz. Bu temizliğin ayda bir yapılması gerekir.
Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği
Kullanım kolaylığı
Kireç önleme
Teknik spesifikasyonlar