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    Buharlı ütü

    GC2820
    Genel Derecelendirme / 5
    • Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi
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      Buharlı ütü

      GC2820
      Genel Derecelendirme / 5

      Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi

      Günden güne daha iyi sonuçlar için, sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütü istiyorsunuz. Yeni SteamGlide tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı için 2000 W ve kireç temizleme tabletleri ile bu pratik ütü, uzun süre paranızın karşılığını verir! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 124,90 TL

      Buharlı ütü

      Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi

      Günden güne daha iyi sonuçlar için, sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütü istiyorsunuz. Yeni SteamGlide tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı için 2000 W ve kireç temizleme tabletleri ile bu pratik ütü, uzun süre paranızın karşılığını verir! Tüm faydaları görün

      Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi

      Günden güne daha iyi sonuçlar için, sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütü istiyorsunuz. Yeni SteamGlide tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı için 2000 W ve kireç temizleme tabletleri ile bu pratik ütü, uzun süre paranızın karşılığını verir! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 124,90 TL

      Buharlı ütü

      Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi

      Günden güne daha iyi sonuçlar için, sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütü istiyorsunuz. Yeni SteamGlide tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı için 2000 W ve kireç temizleme tabletleri ile bu pratik ütü, uzun süre paranızın karşılığını verir! Tüm faydaları görün

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        Buharlı ütü

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        Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi

        Yeni SteamGlide taban ile

        • Çift etkili kireç önleme
        SteamGlide taban, Philips'in sunduğu özel bir tabandır

        SteamGlide taban, Philips'in sunduğu özel bir tabandır

        SteamGlide taban, Philips'in sunduğu en iyi tabandır. Çizilmeye karşı son derece dayanıklıdır, rahatça hareket ettirilir ve temizlemesi kolaydır.

        Damlama durdurma sistemi, elbiselerinizi ütülerken leke oluşmasına engel olur

        Damlama durdurma sistemi, elbiselerinizi ütülerken leke oluşmasına engel olur

        Damlama durdurma sistemi sayesinde, hassas kumaşlarınızı su lekelerinden endişe etmeden, düşük sıcaklıklarda ütüleyebilirsiniz.

        En inatçı kırışıklıklar için 90 g/dk'ya kadar buhar püskürtme

        En inatçı kırışıklıklar için 90 g/dk'ya kadar buhar püskürtme

        En inatçı kırışıklıklar için 90 g/dk'ya kadar buhar püskürtme.

        Kireci ütünüzden kolayca dışarı atmak için kireç temizleme sürgüsü

        Kireci ütünüzden kolayca dışarı atmak için kireç temizleme sürgüsü

        Bu kireç temizleme sürgüsü, ütünüzdeki kirecin temizlenmesini çok kolaylaştırır. Ütünüzün performansını korumak için, bu kireç temizleme fonksiyonunu ayda bir kez kullanmanız gerekir.

        2000 W sayesinde sürekli yüksek buhar çıkışı

        2000 W sayesinde sürekli yüksek buhar çıkışı

        2000 W sayesinde sürekli yüksek buhar çıkışı.

        Kırışıklıkların daha iyi giderilmesi için dakikada 30 g/dk'ya kadar sürekli buhar

        Kırışıklıkların daha iyi giderilmesi için dakikada 30 g/dk'ya kadar sürekli buhar

        Kırışıklıkların daha iyi giderilmesi için dakikada 30 g/dk'ya kadar sürekli buhar.

        Dikey buhar sayesinde askıdaki kumaşlarda kırışıklıklar giderilir

        Dikey buhar sayesinde askıdaki kumaşlarda kırışıklıklar giderilir

        Dikey buhar sayesinde askıdaki kumaşlarda kırışıklıklar giderilir.

        Tabletler kireci parçalar, böylece kireci kolayca dışarı atarsınız

        Zamanla ütünüzün içinde kireç birikir. Bu tablet, kireci küçük parçalara ayırır; böylece ütünüzün kirecini kolayca temizleyebilirsiniz. Bu temizliğin ayda bir yapılması gerekir.

        Teknik Özellikler

        • Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği

          Taban
          SteamGlide
          Sürekli buhar çıkışı
          30  g/dk
          Buhar püskürtme
          90  gr
          Dikey buhar
          Evet
          Değişken buhar ayarları
          Evet
          Püskürtme
          Evet
          Güç
          2000  W

        • Kullanım kolaylığı

          Su haznesi kapasitesi
          300  ml
          Damla tıpası
          Evet
          Güç kablosu uzunluğu
          2  m
          Kablo özgürlüğü (dönüş)
          360 derece kablo özgürlüğü

        • Kireç önleme

          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet
          Kireç temizleme solüsyonu
          Çift etkili kireç temizliği

        • Teknik spesifikasyonlar

          Ütü ağırlığı
          1,2  kg
          Ürün boyutları
          29,5 x 11,6 x 19,5  cm
          Gerilim
          220 - 240  V

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