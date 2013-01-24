Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi

Günden güne daha iyi sonuçlar için, sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütü istiyorsunuz. Yeni SteamGlide tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı için 2000 W ve kullanımı kolay kireç temizleme özelliği ile bu kullanışlı ütü, uzun süre paranızın karşılığını verir! Tüm faydaları görün