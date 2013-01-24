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Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi
Günden güne daha iyi sonuçlar için, sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütü istiyorsunuz. Yeni SteamGlide tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı için 2000 W ve kullanımı kolay kireç temizleme özelliği ile bu kullanışlı ütü, uzun süre paranızın karşılığını verir! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi
Günden güne daha iyi sonuçlar için, sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütü istiyorsunuz. Yeni SteamGlide tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı için 2000 W ve kullanımı kolay kireç temizleme özelliği ile bu kullanışlı ütü, uzun süre paranızın karşılığını verir! Tüm faydaları görün
Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi
Günden güne daha iyi sonuçlar için, sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütü istiyorsunuz. Yeni SteamGlide tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı için 2000 W ve kullanımı kolay kireç temizleme özelliği ile bu kullanışlı ütü, uzun süre paranızın karşılığını verir! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi
Günden güne daha iyi sonuçlar için, sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütü istiyorsunuz. Yeni SteamGlide tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı için 2000 W ve kullanımı kolay kireç temizleme özelliği ile bu kullanışlı ütü, uzun süre paranızın karşılığını verir! Tüm faydaları görün
Buharlı ütü
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
SteamGlide taban, Philips'in sunduğu en iyi tabandır. Çizilmeye karşı son derece dayanıklıdır, rahatça hareket ettirilir ve temizlemesi kolaydır.
En inatçı kırışıklıklar için 90 g/dk'ya kadar buhar püskürtme.
2000 W sayesinde sürekli yüksek buhar çıkışı.
Kırışıklıkların daha iyi giderilmesi için dakikada 30 g/dk'ya kadar sürekli buhar.
2 yıl boyunca tam garantili.
Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği
Kullanım kolaylığı
Kireç önleme
Teknik spesifikasyonlar