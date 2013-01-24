Kolay, hızlı ve etkili

Mükemmel sonuçlar için güçlü buhara ve hiç pes etmeyen bir ütüye ihtiyaç duyarsınız. 90 g şok buhar özelliği, sürekli yüksek buhar için 2000 W gücü ve kendi kendini temizleme sistemi ile bu pratik Philips buharlı ütü, paranızın karşılığını kesinlikle verecektir! Tüm faydaları görün