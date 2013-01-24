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    ComfortCare

    Buharlı ütü

    GC2730
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Kolay, hızlı ve etkili Kolay, hızlı ve etkili Kolay, hızlı ve etkili
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      ComfortCare Buharlı ütü

      GC2730
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Kolay, hızlı ve etkili

      Mükemmel sonuçlar için güçlü buhara ve hiç pes etmeyen bir ütüye ihtiyaç duyarsınız. 90 g şok buhar özelliği, sürekli yüksek buhar için 2000 W gücü ve kendi kendini temizleme sistemi ile bu pratik Philips buharlı ütü, paranızın karşılığını kesinlikle verecektir! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      ComfortCare Buharlı ütü

      Kolay, hızlı ve etkili

      Mükemmel sonuçlar için güçlü buhara ve hiç pes etmeyen bir ütüye ihtiyaç duyarsınız. 90 g şok buhar özelliği, sürekli yüksek buhar için 2000 W gücü ve kendi kendini temizleme sistemi ile bu pratik Philips buharlı ütü, paranızın karşılığını kesinlikle verecektir! Tüm faydaları görün

      Kolay, hızlı ve etkili

      Mükemmel sonuçlar için güçlü buhara ve hiç pes etmeyen bir ütüye ihtiyaç duyarsınız. 90 g şok buhar özelliği, sürekli yüksek buhar için 2000 W gücü ve kendi kendini temizleme sistemi ile bu pratik Philips buharlı ütü, paranızın karşılığını kesinlikle verecektir! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      ComfortCare Buharlı ütü

      Kolay, hızlı ve etkili

      Mükemmel sonuçlar için güçlü buhara ve hiç pes etmeyen bir ütüye ihtiyaç duyarsınız. 90 g şok buhar özelliği, sürekli yüksek buhar için 2000 W gücü ve kendi kendini temizleme sistemi ile bu pratik Philips buharlı ütü, paranızın karşılığını kesinlikle verecektir! Tüm faydaları görün

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        ComfortCare

        ComfortCare

        Buharlı ütü

        Toplam:

        Kolay, hızlı ve etkili

        Daha uzun buhar performansına sahip ütü

        • 30 g
        En inatçı kırışıklıklar için 90 g'a kadar şok buhar

        En inatçı kırışıklıklar için 90 g'a kadar şok buhar

        Ütünün 90 g şok buharı en inatçı kırışıklıkları bile kolayca gidermenizi sağlar.

        Yapışmaz taban kaplaması

        Yapışmaz taban kaplaması

        Philips ütünüzün tabanı, tüm kumaşlarda iyi hareket performansı sağlamak amacıyla özel, yapışmayan bir katmanla kaplanmıştır.

        Ekstra geniş 300 ml su haznesi sayesinde daha az tekrar su doldurma işlemi

        Ekstra geniş 300 ml su haznesi sayesinde daha az tekrar su doldurma işlemi

        Geniş 300 ml su haznesi sayesinde tekrar su doldurma işlemi daha az gerekir. Böylece tek seferde daha fazla çamaşır ütüleyebilirsiniz.

        Kırışıklıkların daha iyi giderilmesi için 30 gr/dk sürekli buhar

        Kırışıklıkların daha iyi giderilmesi için 30 gr/dk sürekli buhar

        Kırışıklıkların daha iyi giderilmesi için dakikada 30 g/dk'ya kadar sürekli buhar.

        Ütüde kireç oluşumunu engellemek için kireç temizleme

        Ütüde kireç oluşumunu engellemek için kireç temizleme

        Philips ütünüzün kireç temizleme fonksiyonu ile ütünüzdeki kireç parçacıklarını kolayca temizleyebilirsiniz. Bu işlem ütünüzün kullanım ömrünü artıracaktır.

        Teknik Özellikler

        • Teknik özellikler

          Voltage
          220 - 240 V

        • Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği

          Continuous steam output
          30 g/min
          Dikey buhar püskürtme
          Evet
          Power
          2000 W
          Spray
          Evet
          Steam output
          Evet
          Soleplate
          Yapışmaz
          Şok buhar
          90 g
          Değişken buhar ayarları
          Evet

        • Kireç yönetimi

          Calc clean solution
          Kendi kendini temizleme özelliği
          Suitable for tap water
          Evet

        • Kolay kullanım

          Cord freedom (swivel)
          360 derece kablo özgürlüğü
          Su doldurma ve boşaltma
          Yana açılan kapak
          Her zaman doldurulabilme özelliği
          Evet
          Power cord length
          1,9 m
          Drip stop
          Evet
          Water tank capacity
          300 ml

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