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    ComfortCare

    Buharlı ütü

    GC2710
    Genel Derecelendirme / 5
    • Kolay, hızlı ve etkili Kolay, hızlı ve etkili Kolay, hızlı ve etkili
      -{discount-value}

      ComfortCare Buharlı ütü

      GC2710
      Genel Derecelendirme / 5

      Kolay, hızlı ve etkili

      Mükemmel sonuçlar için güçlü buhara ve hiç pes etmeyen bir ütüye ihtiyaç duyarsınız. 90 g şok buhar özelliği, sürekli yüksek buhar için 2000 W gücü ve kendi kendini temizleme sistemi ile bu pratik Philips buharlı ütü GC2710/02, paranızın karşılığını kesinlikle verecektir! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      ComfortCare Buharlı ütü

      Kolay, hızlı ve etkili

      Mükemmel sonuçlar için güçlü buhara ve hiç pes etmeyen bir ütüye ihtiyaç duyarsınız. 90 g şok buhar özelliği, sürekli yüksek buhar için 2000 W gücü ve kendi kendini temizleme sistemi ile bu pratik Philips buharlı ütü GC2710/02, paranızın karşılığını kesinlikle verecektir! Tüm faydaları görün

      Kolay, hızlı ve etkili

      Mükemmel sonuçlar için güçlü buhara ve hiç pes etmeyen bir ütüye ihtiyaç duyarsınız. 90 g şok buhar özelliği, sürekli yüksek buhar için 2000 W gücü ve kendi kendini temizleme sistemi ile bu pratik Philips buharlı ütü GC2710/02, paranızın karşılığını kesinlikle verecektir! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      ComfortCare Buharlı ütü

      Kolay, hızlı ve etkili

      Mükemmel sonuçlar için güçlü buhara ve hiç pes etmeyen bir ütüye ihtiyaç duyarsınız. 90 g şok buhar özelliği, sürekli yüksek buhar için 2000 W gücü ve kendi kendini temizleme sistemi ile bu pratik Philips buharlı ütü GC2710/02, paranızın karşılığını kesinlikle verecektir! Tüm faydaları görün

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        ComfortCare

        ComfortCare

        Buharlı ütü

        - {discount-value}

        Toplam:

        Kolay, hızlı ve etkili

        Daha uzun buhar performansına sahip ütü

        • 30 g
        En inatçı kırışıklıklar için 90 g'a kadar şok buhar

        En inatçı kırışıklıklar için 90 g'a kadar şok buhar

        Ütünün 90 g şok buharı en inatçı kırışıklıkları bile kolayca gidermenizi sağlar.

        Yapışmaz taban kaplaması

        Yapışmaz taban kaplaması

        Philips ütünüzün tabanı, tüm kumaşlarda iyi hareket performansı sağlamak amacıyla özel, yapışmayan bir katmanla kaplanmıştır.

        Ekstra geniş 300 ml su haznesi sayesinde daha az tekrar su doldurma işlemi

        Ekstra geniş 300 ml su haznesi sayesinde daha az tekrar su doldurma işlemi

        Geniş 300 ml su haznesi sayesinde tekrar su doldurma işlemi daha az gerekir. Böylece tek seferde daha fazla çamaşır ütüleyebilirsiniz.

        Kırışıklıkların daha iyi giderilmesi için 30 gr/dk sürekli buhar

        Kırışıklıkların daha iyi giderilmesi için 30 gr/dk sürekli buhar

        Kırışıklıkların daha iyi giderilmesi için dakikada 30 g/dk'ya kadar sürekli buhar.

        Ütüde kireç oluşumunu engellemek için kireç temizleme

        Ütüde kireç oluşumunu engellemek için kireç temizleme

        Philips ütünüzün kireç temizleme fonksiyonu ile ütünüzdeki kireç parçacıklarını kolayca temizleyebilirsiniz. Bu işlem ütünüzün kullanım ömrünü artıracaktır.

        Teknik Özellikler

        • Kolay kullanım

          Su doldurma ve boşaltma
          Yana açılan kapak
          Her zaman doldurulabilme özelliği
          Evet
          Su haznesi kapasitesi
          300  ml
          Damlama önleyici
          Evet
          Kablo özgürlüğü (dönüş)
          360 derece kablo özgürlüğü
          Güç kablosu uzunluğu
          1,9  m

        • Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği

          Sürekli buhar çıkışı
          30  g/dk
          Taban
          Yapışmaz
          Güç
          2000  W
          Buhar çıkışı
          Evet
          Dikey buhar püskürtme
          Evet
          Püskürtme
          Evet
          Şok buhar
          90  g
          Değişken buhar ayarları
          Evet

        • Teknik özellikler

          Gerilim
          220  volt

        • Kireç yönetimi

          Calc Clean solüsyonu
          Kendi kendini temizleme özelliği
          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet

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