Kolay, hızlı ve etkili
Mükemmel sonuçlar için güçlü buhara ve hiç pes etmeyen bir ütüye ihtiyaç duyarsınız. 90 g şok buhar özelliği, sürekli yüksek buhar için 2000 W gücü ve kendi kendini temizleme sistemi ile bu pratik Philips buharlı ütü GC2710/02, paranızın karşılığını kesinlikle verecektir! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolay, hızlı ve etkili
Mükemmel sonuçlar için güçlü buhara ve hiç pes etmeyen bir ütüye ihtiyaç duyarsınız. 90 g şok buhar özelliği, sürekli yüksek buhar için 2000 W gücü ve kendi kendini temizleme sistemi ile bu pratik Philips buharlı ütü GC2710/02, paranızın karşılığını kesinlikle verecektir! Tüm faydaları görün
Kolay, hızlı ve etkili
Mükemmel sonuçlar için güçlü buhara ve hiç pes etmeyen bir ütüye ihtiyaç duyarsınız. 90 g şok buhar özelliği, sürekli yüksek buhar için 2000 W gücü ve kendi kendini temizleme sistemi ile bu pratik Philips buharlı ütü GC2710/02, paranızın karşılığını kesinlikle verecektir! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolay, hızlı ve etkili
Mükemmel sonuçlar için güçlü buhara ve hiç pes etmeyen bir ütüye ihtiyaç duyarsınız. 90 g şok buhar özelliği, sürekli yüksek buhar için 2000 W gücü ve kendi kendini temizleme sistemi ile bu pratik Philips buharlı ütü GC2710/02, paranızın karşılığını kesinlikle verecektir! Tüm faydaları görün
Buharlı ütü
Toplam:
Ütünün 90 g şok buharı en inatçı kırışıklıkları bile kolayca gidermenizi sağlar.
Philips ütünüzün tabanı, tüm kumaşlarda iyi hareket performansı sağlamak amacıyla özel, yapışmayan bir katmanla kaplanmıştır.
Geniş 300 ml su haznesi sayesinde tekrar su doldurma işlemi daha az gerekir. Böylece tek seferde daha fazla çamaşır ütüleyebilirsiniz.
Kırışıklıkların daha iyi giderilmesi için dakikada 30 g/dk'ya kadar sürekli buhar.
Philips ütünüzün kireç temizleme fonksiyonu ile ütünüzdeki kireç parçacıklarını kolayca temizleyebilirsiniz. Bu işlem ütünüzün kullanım ömrünü artıracaktır.
Kolay kullanım
Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği
Teknik özellikler
Kireç yönetimi
You are about to visit a Philips global content pageContinue
You are about to visit the Philips USA website.I understand
Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.