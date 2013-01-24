Kolay, hızlı ve etkili

Mükemmel sonuçlar için güçlü buhara ve hiç pes etmeyen bir ütüye ihtiyaç duyarsınız. 95 g buhar püskürtme özelliği, sürekli yüksek buhar için 2100 W gücü ve Çift Etkili Kireç Sistemi ile bu pratik ütü, paranızın karşılığını kalıcı şekilde verecektir! Tüm faydaları görün