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Kolay, hızlı ve etkili
Mükemmel sonuçlar için güçlü buhara ve hiç pes etmeyen bir ütüye ihtiyaç duyarsınız. 95 g buhar püskürtme özelliği, sürekli yüksek buhar için 2100 W gücü ve Çift Etkili Kireç Sistemi ile bu pratik ütü, paranızın karşılığını kalıcı şekilde verecektir! Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolay, hızlı ve etkili
Mükemmel sonuçlar için güçlü buhara ve hiç pes etmeyen bir ütüye ihtiyaç duyarsınız. 95 g buhar püskürtme özelliği, sürekli yüksek buhar için 2100 W gücü ve Çift Etkili Kireç Sistemi ile bu pratik ütü, paranızın karşılığını kalıcı şekilde verecektir! Tüm faydaları görün
Kolay, hızlı ve etkili
Mükemmel sonuçlar için güçlü buhara ve hiç pes etmeyen bir ütüye ihtiyaç duyarsınız. 95 g buhar püskürtme özelliği, sürekli yüksek buhar için 2100 W gücü ve Çift Etkili Kireç Sistemi ile bu pratik ütü, paranızın karşılığını kalıcı şekilde verecektir! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolay, hızlı ve etkili
Mükemmel sonuçlar için güçlü buhara ve hiç pes etmeyen bir ütüye ihtiyaç duyarsınız. 95 g buhar püskürtme özelliği, sürekli yüksek buhar için 2100 W gücü ve Çift Etkili Kireç Sistemi ile bu pratik ütü, paranızın karşılığını kalıcı şekilde verecektir! Tüm faydaları görün
Buharlı ütü
Toplam:
2100 Watt sürekli yüksek buhar çıkışı sağlar.
Philips buharlı ütünüzün Çift Etkili Kireç Önleme sistemi kireç oluşumunu önlemek için kireç önleyici tabletler ve kullanımı kolay kireç temizleme fonksiyonunu kullanır.
Geniş 300 ml su haznesi sayesinde tekrar su doldurma işlemi daha az gerekir. Böylece tek seferde daha fazla çamaşır ütüleyebilirsiniz.
Philips ütünüzün tabanı, tüm kumaşlarda iyi hareket performansı sağlamak amacıyla özel, yapışmayan bir katmanla kaplanmıştır.
Bu Philips ütüde asılı kumaşların kırışıklıklarını gidermek için dikey buhar özelliği bulunur.
Kırışıklıkların daha iyi giderilmesi için 32 g/dk'ya kadar sürekli buhar.
Rahat ütüleme
Kırışıklık giderme
Teknik özellikler
Ağırlık ve boyutlar
Kolay kayar
Kolay kullanım