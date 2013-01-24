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    2500 series

    Buharlı ütü

    GC2530
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Kolay, hızlı ve etkili Kolay, hızlı ve etkili Kolay, hızlı ve etkili
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      2500 series Buharlı ütü

      GC2530
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Kolay, hızlı ve etkili

      Mükemmel sonuçlar için güçlü buhara ve hiç pes etmeyen bir ütüye ihtiyaç duyarsınız. 95 g buhar püskürtme özelliği, sürekli yüksek buhar için 2100 W gücü ve Çift Etkili Kireç Sistemi ile bu pratik ütü, paranızın karşılığını kalıcı şekilde verecektir! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      2500 series Buharlı ütü

      Kolay, hızlı ve etkili

      Mükemmel sonuçlar için güçlü buhara ve hiç pes etmeyen bir ütüye ihtiyaç duyarsınız. 95 g buhar püskürtme özelliği, sürekli yüksek buhar için 2100 W gücü ve Çift Etkili Kireç Sistemi ile bu pratik ütü, paranızın karşılığını kalıcı şekilde verecektir! Tüm faydaları görün

      Kolay, hızlı ve etkili

      Mükemmel sonuçlar için güçlü buhara ve hiç pes etmeyen bir ütüye ihtiyaç duyarsınız. 95 g buhar püskürtme özelliği, sürekli yüksek buhar için 2100 W gücü ve Çift Etkili Kireç Sistemi ile bu pratik ütü, paranızın karşılığını kalıcı şekilde verecektir! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      2500 series Buharlı ütü

      Kolay, hızlı ve etkili

      Mükemmel sonuçlar için güçlü buhara ve hiç pes etmeyen bir ütüye ihtiyaç duyarsınız. 95 g buhar püskürtme özelliği, sürekli yüksek buhar için 2100 W gücü ve Çift Etkili Kireç Sistemi ile bu pratik ütü, paranızın karşılığını kalıcı şekilde verecektir! Tüm faydaları görün

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        2500 series

        2500 series

        Buharlı ütü

        Toplam:

        Kolay, hızlı ve etkili

        Uzun ömürlü buhar performansı

        • Damla durdurma
        • 32 g
        Sabit yüksek buhar çıkışı

        Sabit yüksek buhar çıkışı

        2100 Watt sürekli yüksek buhar çıkışı sağlar.

        Çift Etkili Kireç Önleme Sistemi, kireç oluşumunu önler

        Çift Etkili Kireç Önleme Sistemi, kireç oluşumunu önler

        Philips buharlı ütünüzün Çift Etkili Kireç Önleme sistemi kireç oluşumunu önlemek için kireç önleyici tabletler ve kullanımı kolay kireç temizleme fonksiyonunu kullanır.

        Ekstra geniş 300 ml su haznesi sayesinde daha az tekrar su doldurma işlemi

        Ekstra geniş 300 ml su haznesi sayesinde daha az tekrar su doldurma işlemi

        Geniş 300 ml su haznesi sayesinde tekrar su doldurma işlemi daha az gerekir. Böylece tek seferde daha fazla çamaşır ütüleyebilirsiniz.

        Yapışmaz taban kaplaması

        Yapışmaz taban kaplaması

        Philips ütünüzün tabanı, tüm kumaşlarda iyi hareket performansı sağlamak amacıyla özel, yapışmayan bir katmanla kaplanmıştır.

        Dikey buhar sayesinde askıdaki kumaşlarda kırışıklıklar giderilir

        Dikey buhar sayesinde askıdaki kumaşlarda kırışıklıklar giderilir

        Bu Philips ütüde asılı kumaşların kırışıklıklarını gidermek için dikey buhar özelliği bulunur.

        En inatçı kırışıklıklar için 95 g'a kadar şok buhar

        En inatçı kırışıklıklar için 95 g'a kadar şok buhar

        Kırışıklıkları daha iyi gideren 32 g/dk'ya kadar sürekli buhar

        Kırışıklıkların daha iyi giderilmesi için 32 g/dk'ya kadar sürekli buhar.

        Teknik Özellikler

        • Rahat ütüleme

          Güvenli kullanım
          Uluslararası düşme testi standartlarının üstündedir
          Daha fazla konfor
          360 derece kablo özgürlüğü
          Kordon uzunluğu
          2 m
          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet
          Kireç önleme yönetimi
          Çift Etkili Kireç Önleme Sistemi

        • Kırışıklık giderme

          Sürekli buhar
          32 g/dk'ya kadar
          Zor bölgelere ulaşma
          Sivri Uç
          Dikey Buhar
          Evet
          Şok Buhar
          95 g/dk'ya kadar
          Püskürtme
          Evet

        • Teknik özellikler

          Gerilim
          220 - 240
          Güç
          2100
          Frequency
          50-60

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürün ağırlığı
          1,2
          Ürün boyutları
          29,5 x 11,6 x 19,5

        • Kolay kayar

          Taban
          Yapışmaz taban

        • Kolay kullanım

          Zor bölgelere ulaşma
          Düğme kanalı
          Hızlı ısınma
          Evet
          Kontrol
          • Sıcaklık hazır ışığı
          • Değişken buhar ayarları

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