Baştan sona hızlı

EasySpeed Plus; zorlu kırışıklıkların üstesinden gelmek için güçlü buhar çıkışı, kolay kayma için dayanıklı seramik taban ve sızıntıyı önlemek için damlama önleyici sistemimiz ile ütüleme işlemini hızlandırır. Bunlar, ütüleme işleminizi hızlandırmanın üç kolay yoludur. Tüm faydaları görün