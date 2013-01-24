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    EasySpeed Plus

    Buharlı ütü

    GC2145/20
    Genel Derecelendirme / 5
    • Baştan sona hızlı Baştan sona hızlı Baştan sona hızlı
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      EasySpeed Plus Buharlı ütü

      GC2145/20
      Genel Derecelendirme / 5

      Baştan sona hızlı

      EasySpeed Plus; zorlu kırışıklıkların üstesinden gelmek için güçlü buhar çıkışı, kolay kayma için dayanıklı seramik taban ve sızıntıyı önlemek için damlama önleyici sistemimiz ile ütüleme işlemini hızlandırır. Bunlar, ütüleme işleminizi hızlandırmanın üç kolay yoludur. Tüm faydaları görün

      EasySpeed Plus Buharlı ütü

      Baştan sona hızlı

      EasySpeed Plus; zorlu kırışıklıkların üstesinden gelmek için güçlü buhar çıkışı, kolay kayma için dayanıklı seramik taban ve sızıntıyı önlemek için damlama önleyici sistemimiz ile ütüleme işlemini hızlandırır. Bunlar, ütüleme işleminizi hızlandırmanın üç kolay yoludur. Tüm faydaları görün

      Baştan sona hızlı

      EasySpeed Plus; zorlu kırışıklıkların üstesinden gelmek için güçlü buhar çıkışı, kolay kayma için dayanıklı seramik taban ve sızıntıyı önlemek için damlama önleyici sistemimiz ile ütüleme işlemini hızlandırır. Bunlar, ütüleme işleminizi hızlandırmanın üç kolay yoludur. Tüm faydaları görün

      EasySpeed Plus Buharlı ütü

      Baştan sona hızlı

      EasySpeed Plus; zorlu kırışıklıkların üstesinden gelmek için güçlü buhar çıkışı, kolay kayma için dayanıklı seramik taban ve sızıntıyı önlemek için damlama önleyici sistemimiz ile ütüleme işlemini hızlandırır. Bunlar, ütüleme işleminizi hızlandırmanın üç kolay yoludur. Tüm faydaları görün

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        EasySpeed Plus

        EasySpeed Plus

        Buharlı ütü

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Baştan sona hızlı

        Ütüleme işleminizi 3 yolla hızlandırır

        • 2100 W
        • 110 g şok buhar
        • 30 g/dk sürekli buhar
        • Seramik taban
        Hızlı ısınma için 2100 W

        Hızlı ısınma için 2100 W

        Hızlı ısınır ve güçlü performans sunar.

        110 g'a kadar şok buhar, inatçı kırışıklıkları giderir

        110 g'a kadar şok buhar, inatçı kırışıklıkları giderir

        İnatçı kırışıklıkları kolayca gidermek için kumaşlara daha derinlemesine nüfuz eder.

        Güçlü ve tutarlı performans için 30 g/dk'ya kadar buhar çıkışı

        Güçlü ve tutarlı performans için 30 g/dk'ya kadar buhar çıkışı

        Kırışıklıkları daha hızlı gidermek için güçlü ve sürekli buhar çıkışı.

        Kolay kayma için dayanıklı seramik taban

        Kolay kayma için dayanıklı seramik taban

        Dayanıklı seramik tabanımız, ütülenebilir her giysinin üzerinde rahatça kayar. Yapışmaz, çizilmeye karşı dayanıklıdır ve kolayca temizlenir.

        Damlama durdurma sistemi, ütüleme sırasında leke oluşmasına engel olur

        Damlama durdurma sistemi, ütüleme sırasında leke oluşmasına engel olur

        Damlama durdurma sistemimiz, su damlalarının neden olabileceği lekelerin oluşmaması ve her sıcaklıkta güvenle ütü yapmanız için sızıntıyı önler.

        Optimum kontrol ve görünürlük için üçlü hassas uç

        Optimum kontrol ve görünürlük için üçlü hassas uç

        Uç, 3 tasarım bileşeniyle hassaslık sağlar. Sivri bir uca, düğme kanalına ve zarif burun tasarımına sahiptir. Üçlü hassas ucumuz, düğmeler ve pileler gibi ütülenmesi en zor noktaların bile üstesinden gelmenize yardımcı olur.

        Tek seferde daha fazla giysi ütülemek için 270 ml büyük su haznesi

        Tek seferde daha fazla giysi ütülemek için 270 ml büyük su haznesi

        Büyük, 270 ml su haznesi sayesinde daha az su doldurmanız gerekir ve böylece tek seferde daha fazla kıyafet ütüleyebilirsiniz

        Asılı kumaşlar için dikey buhar püskürtme

        Asılı kumaşlar için dikey buhar püskürtme

        Dikey buhar püskürtme işlevi, giysileri askıdayken havalandırmanızı ve asılı perdelerinizdeki kırışıklıkları gidermenizi sağlar. Ütü masası gerekmez.

        Uzun süreli buhar performansı için Calc-Clean sürgüsü

        Uzun süreli buhar performansı için Calc-Clean sürgüsü

        Bu ütüde normal musluk suyu kullanılabilir. Dahili bir temizleme işlevi olan kireç temizliği, kalsiyum birikmesini veya kireç tortusunu ortadan kaldırarak üstün performans sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Hızlı kırışıklık giderme

          Sürekli buhar
          30  g/dk
          Güç
          2100  W
          Şok buhar
          110  g

        • Kullanım kolaylığı

          Taban adı
          Seramik
          Su haznesi kapasitesi
          270  ml
          Güç kablosu uzunluğu
          1,9  m

        • Kireç giderme

          Kireç önleme ve temizleme
          Dahili Calc Clean Sürgüsü

        • Çevre dostu

          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt

        • Tasarım

          Renk
          Mavi

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