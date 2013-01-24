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Baştan sona hızlı
EasySpeed Plus; zorlu kırışıklıkların üstesinden gelmek için güçlü buhar çıkışı, kolay kayma için dayanıklı seramik taban ve sızıntıyı önlemek için damlama önleyici sistemimiz ile ütüleme işlemini hızlandırır. Bunlar, ütüleme işleminizi hızlandırmanın üç kolay yoludur. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Baştan sona hızlı
EasySpeed Plus; zorlu kırışıklıkların üstesinden gelmek için güçlü buhar çıkışı, kolay kayma için dayanıklı seramik taban ve sızıntıyı önlemek için damlama önleyici sistemimiz ile ütüleme işlemini hızlandırır. Bunlar, ütüleme işleminizi hızlandırmanın üç kolay yoludur. Tüm faydaları görün
Baştan sona hızlı
EasySpeed Plus; zorlu kırışıklıkların üstesinden gelmek için güçlü buhar çıkışı, kolay kayma için dayanıklı seramik taban ve sızıntıyı önlemek için damlama önleyici sistemimiz ile ütüleme işlemini hızlandırır. Bunlar, ütüleme işleminizi hızlandırmanın üç kolay yoludur. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Baştan sona hızlı
EasySpeed Plus; zorlu kırışıklıkların üstesinden gelmek için güçlü buhar çıkışı, kolay kayma için dayanıklı seramik taban ve sızıntıyı önlemek için damlama önleyici sistemimiz ile ütüleme işlemini hızlandırır. Bunlar, ütüleme işleminizi hızlandırmanın üç kolay yoludur. Tüm faydaları görün
Buharlı ütü
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Hızlı ısınır ve güçlü performans sunar.
İnatçı kırışıklıkları kolayca gidermek için kumaşlara daha derinlemesine nüfuz eder.
Kırışıklıkları daha hızlı gidermek için güçlü ve sürekli buhar çıkışı.
Dayanıklı seramik tabanımız, ütülenebilir her giysinin üzerinde rahatça kayar. Yapışmaz, çizilmeye karşı dayanıklıdır ve kolayca temizlenir.
Damlama durdurma sistemimiz, su damlalarının neden olabileceği lekelerin oluşmaması ve her sıcaklıkta güvenle ütü yapmanız için sızıntıyı önler.
Uç, 3 tasarım bileşeniyle hassaslık sağlar. Sivri bir uca, düğme kanalına ve zarif burun tasarımına sahiptir. Üçlü hassas ucumuz, düğmeler ve pileler gibi ütülenmesi en zor noktaların bile üstesinden gelmenize yardımcı olur.
Büyük, 270 ml su haznesi sayesinde daha az su doldurmanız gerekir ve böylece tek seferde daha fazla kıyafet ütüleyebilirsiniz
Dikey buhar püskürtme işlevi, giysileri askıdayken havalandırmanızı ve asılı perdelerinizdeki kırışıklıkları gidermenizi sağlar. Ütü masası gerekmez.
Bu ütüde normal musluk suyu kullanılabilir. Dahili bir temizleme işlevi olan kireç temizliği, kalsiyum birikmesini veya kireç tortusunu ortadan kaldırarak üstün performans sağlar.
Hızlı kırışıklık giderme
Kullanım kolaylığı
Kireç giderme
Çevre dostu
Tasarım