Optimum kontrol ve görünürlük için üçlü hassas uç

Bu Philips ütünün ucu 3 tasarım bileşeniyle hassaslık sağlar: Sivri bir uca, düğme kanalına ve zarif tasarımlı burun kısmına sahiptir. Üçlü Hassas uç düğme kenarları veya pile araları gibi en zorlu bölgelere bile ulaşabilmenizi sağlar.