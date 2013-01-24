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    EasySpeed

    Buharlı ütü

    GC2046/20
    Bu ürün için destek alın
    Genel Derecelendirme / 5
    • Baştan sona hızlı Baştan sona hızlı Baştan sona hızlı
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      EasySpeed Buharlı ütü

      GC2046/20
      Bu ürün için destek alın

      Baştan sona hızlı

      Bu EasySpeed ütü; üçlü hassas uç, tabanın her noktasında eşit ısı dağılımı ve sürekli buhar gibi özellikleriyle ütüleme işlemini hızlandırmanıza olanak sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 169,99 TL
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      EasySpeed Buharlı ütü

      Baştan sona hızlı

      Bu EasySpeed ütü; üçlü hassas uç, tabanın her noktasında eşit ısı dağılımı ve sürekli buhar gibi özellikleriyle ütüleme işlemini hızlandırmanıza olanak sağlar. Tüm faydaları görün

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        EasySpeed

        EasySpeed

        Buharlı ütü

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Baştan sona hızlı

        Ütü süresini azaltmanın 3 yolu

        • 35 g/dk buhar; 110 g şok buhar
        • Seramik taban
        • Otomatik Kapanma ve Kireç önleme
        • 2200 Watt
        Sürekli yüksek buhar çıkışı sağlayan 2200 W'a kadar güç

        Sürekli yüksek buhar çıkışı sağlayan 2200 W'a kadar güç

        2200 W'a kadar güç, sürekli yüksek buhar çıkışı sağlar.

        110 g şok buhar sayesinde inatçı kırışıklıklar kolayca giderilir

        110 g şok buhar sayesinde inatçı kırışıklıklar kolayca giderilir

        Ütünün 110 g şok buhar özelliği, en inatçı kırışıklıkları bile kolayca gidermenizi sağlar.

        35 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı

        35 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı

        35 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.

        Daha yüksek kayma performansı için seramik taban

        Daha yüksek kayma performansı için seramik taban

        Seramik taban çizilmelere karşı dayanıklıdır, kumaş üzerinde iyi kayar ve kolay temizlenir.

        Dikey buhar sayesinde askıdaki kumaşlarda kırışıklıklar giderilir

        Dikey buhar sayesinde askıdaki kumaşlarda kırışıklıklar giderilir

        Bu Philips ütüde asılı kumaşların kırışıklıklarını gidermek için dikey buhar özelliği bulunur.

        Kireci ütünüzden kolayca dışarı atmak için kireç temizleme sürgüsü

        Kireci ütünüzden kolayca dışarı atmak için kireç temizleme sürgüsü

        Bu buharlı ütü, musluk suyuyla çalıştırılabilir ve kireç temizleme sürgüsü sayesinde biriken kireçler ütünüzden kolayca temizlenebilir. Philips buharlı ütünüzün performansından yararlanmaya devam etmek için bu kireç temizleme özelliğini musluk suyu kullandığınız zamanlarda ayda bir kez kullanın.

        Ütü gözetimsiz bırakıldığında otomatik olarak kapanır

        Ütü gözetimsiz bırakıldığında otomatik olarak kapanır

        Ütü gözetimsiz bırakıldığında otomatik olarak kapanır. Bekletme yerinde bırakılmışsa 8 dakika sonra kapanır. Tabanı yere temas halinde veya yan durumda bırakılmışsa ütü 30 saniyede kapanır.

        Damlama durdurma sistemi, elbiselerinizi ütülerken leke oluşmasına engel olur

        Damlama durdurma sistemi, elbiselerinizi ütülerken leke oluşmasına engel olur

        Damlama durdurma sistemi sayesinde, hassas kumaşlarınızı su lekelerinden endişe etmeden, düşük sıcaklıklarda ütüleyebilirsiniz.

        Optimum kontrol ve görünürlük için üçlü hassas uç

        Optimum kontrol ve görünürlük için üçlü hassas uç

        Bu Philips ütünün ucu 3 tasarım bileşeniyle hassaslık sağlar: Sivri bir uca, düğme kanalına ve zarif tasarımlı burun kısmına sahiptir. Üçlü Hassas uç düğme kenarları veya pile araları gibi en zorlu bölgelere bile ulaşabilmenizi sağlar.

        Kumaşı eşit derecede nemlendiren hassas sprey

        Kumaşı eşit derecede nemlendiren hassas sprey

        Püskürtme fonksiyonu kumaşı nemlendiren, kırışıklıkların daha kolay ütülenmesini sağlayan ince bir nem katmanı üretir.

        Etkin ütüleme için dengeli buhar dağılımı

        Yoğun çabalar sonucu ortaya çıkarılan taban tasarımı, buharın tabana dengeli bir şekilde dağılmasını sağlar. Bu tasarım, kumaşı nemlendirmek için daha az çaba harcamanıza ve ütüleme işlemini daha kısa sürede tamamlamanıza olanak tanır.

        Teknik Özellikler

        • Kullanım kolaylığı

          Su haznesi kapasitesi
          270  ml
          Damlama önleyici
          Evet
          Otomatik kapanma
          Evet
          Güç kablosu uzunluğu
          1,8  m
          Hassas buhar ucu
          Evet
          Taban adı
          SteamGlide Seramik

        • Hızlı kırışıklık giderme

          Sürekli buhar
          35  g/dk
          Güç
          2200  W
          Şok buhar
          110  g
          Çeşitli buhar ayarları
          Evet
          Dikey buhar
          Evet
          Su püskürtme
          Evet

        • Kireç yönetimi

          Kireç önleme ve temizleme
          Kendi kendini temizleme özelliği

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