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Baştan sona hızlı
Bu EasySpeed Plus ütü; üçlü hassas uç, tabanın her noktasında eşit ısı dağılımı, sürekli buhar, şok buhar ve yüksek güç gibi özellikleriyle ütüleme işlemini hızlandırmanıza olanak sağlar. Tüm faydaları görün
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Baştan sona hızlı
Bu EasySpeed Plus ütü; üçlü hassas uç, tabanın her noktasında eşit ısı dağılımı, sürekli buhar, şok buhar ve yüksek güç gibi özellikleriyle ütüleme işlemini hızlandırmanıza olanak sağlar. Tüm faydaları görün
Buharlı ütü
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
2300 W'a kadar güç, sürekli yüksek buhar çıkışı sağlar.
Ütünün 120 g şok buharı en inatçı kırışıklıkları bile kolayca gidermenizi sağlar.
35 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.
Seramik taban çizilmelere karşı dayanıklıdır, kumaş üzerinde iyi kayar ve kolay temizlenir.
Bu Philips ütüde asılı kumaşların kırışıklıklarını gidermek için dikey buhar özelliği bulunur.
Bu buharlı ütü, musluk suyuyla çalıştırılabilir ve kireç temizleme sürgüsü sayesinde biriken kireçler ütünüzden kolayca temizlenebilir. Philips buharlı ütünüzün performansından yararlanmaya devam etmek için bu kireç temizleme özelliğini musluk suyu kullandığınız zamanlarda ayda bir kez kullanın.
Bu ısıya dayanıklı saklama kutusu sıcak ütüyü kolayca saklamak için tasarlanmıştır. Optimum performans ve kutunuzun ömrünü uzatmak için ütüyü kutuda saklamadan önce mutlaka fişini çekin ve su haznesini boşaltın. Sıcak bir ütüyü kutuya yerleştirdiğinizde kutunun altının dışı da ısınır fakat yanma tehlikesi yoktur.
Damlama durdurma sistemi sayesinde, hassas kumaşlarınızı su lekelerinden endişe etmeden, düşük sıcaklıklarda ütüleyebilirsiniz.
Bu ütü, dikey olarak konulduğunda daha fazla denge sunan özel olarak geliştirilmiş ekstra geniş ütü yuvasıyla birlikte gelir.
Yoğun çabalar sonucu ortaya çıkarılan taban tasarımı, buharın tabana dengeli bir şekilde dağılmasını sağlar. Bu tasarım, kumaşı nemlendirmek için daha az çaba harcamanıza ve ütüleme işlemini daha kısa sürede tamamlamanıza olanak tanır.
Rahat ütüleme
Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği
Kullanım kolaylığı
Kireç önleme