Kolay saklama için ısıya dayanıklı saklama kutusu

Bu ısıya dayanıklı saklama kutusu sıcak ütüyü kolayca saklamak için tasarlanmıştır. Optimum performans ve kutunuzun ömrünü uzatmak için ütüyü kutuda saklamadan önce mutlaka fişini çekin ve su haznesini boşaltın. Sıcak bir ütüyü kutuya yerleştirdiğinizde kutunun altının dışı da ısınır fakat yanma tehlikesi yoktur.