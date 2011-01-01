Baştan sona daha hızlı
Hayatta günlük ev işlerinden daha önemli şeyler vardır; bu nedenle ev işlerinizi mümkün olduğunca çabuk yapmak istersiniz. Bu kaliteli Philips ütüde (GC1960/02) süper hızlı doldurma ve boşaltma deliği, sivri uç ve kolay hareket eden taban özellikleri bulunur. Tüm faydaları görün
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Baştan sona daha hızlı
Hayatta günlük ev işlerinden daha önemli şeyler vardır; bu nedenle ev işlerinizi mümkün olduğunca çabuk yapmak istersiniz. Bu kaliteli Philips ütüde (GC1960/02) süper hızlı doldurma ve boşaltma deliği, sivri uç ve kolay hareket eden taban özellikleri bulunur. Tüm faydaları görün
Baştan sona daha hızlı
Hayatta günlük ev işlerinden daha önemli şeyler vardır; bu nedenle ev işlerinizi mümkün olduğunca çabuk yapmak istersiniz. Bu kaliteli Philips ütüde (GC1960/02) süper hızlı doldurma ve boşaltma deliği, sivri uç ve kolay hareket eden taban özellikleri bulunur. Tüm faydaları görün
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Baştan sona daha hızlı
Hayatta günlük ev işlerinden daha önemli şeyler vardır; bu nedenle ev işlerinizi mümkün olduğunca çabuk yapmak istersiniz. Bu kaliteli Philips ütüde (GC1960/02) süper hızlı doldurma ve boşaltma deliği, sivri uç ve kolay hareket eden taban özellikleri bulunur. Tüm faydaları görün
Buharlı ütü
Toplam:
Philips ütünüzün tabanı, tüm kumaşlarda iyi hareket performansı sağlamak amacıyla özel, yapışmayan bir katmanla kaplanmıştır.
Philips buharlı ütünüzün Çift Etkili Kireç Önleme sistemi kireç oluşumunu önlemek için kireç önleyici tabletler ve kullanımı kolay kireç temizleme fonksiyonunu kullanır.
Bu Philips ütüde asılı kumaşların kırışıklıklarını gidermek için dikey buhar özelliği bulunur.
İnatçı kırışıklıkları kolayca gidermek için buhar püskürtme.
Geniş boşaltma deliği ve yanlara açılan kapak sayesinde su haznesi kolayca ve çok hızlı şekilde boşaltılabilir.
Philips ütünüzün geniş doldurma deliği ve yanlara açılan kapak sayesinde su haznesi kolayca ve çok hızlı şekilde doldurulabilir.
14 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar püskürtme
Kireç yönetimi
Teknik özellikler
Kolay kullanım
Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği
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