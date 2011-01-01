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    1900 series

    Buharlı ütü

    GC1960
    Genel Derecelendirme / 5
    • Baştan sona daha hızlı Baştan sona daha hızlı Baştan sona daha hızlı
      -{discount-value}

      1900 series Buharlı ütü

      GC1960
      Genel Derecelendirme / 5

      Baştan sona daha hızlı

      Hayatta günlük ev işlerinden daha önemli şeyler vardır; bu nedenle ev işlerinizi mümkün olduğunca çabuk yapmak istersiniz. Bu kaliteli Philips ütüde (GC1960/02) süper hızlı doldurma ve boşaltma deliği, sivri uç ve kolay hareket eden taban özellikleri bulunur. Tüm faydaları görün

      Bu ürün henüz satışta değil

      1900 series Buharlı ütü

      Baştan sona daha hızlı

      Hayatta günlük ev işlerinden daha önemli şeyler vardır; bu nedenle ev işlerinizi mümkün olduğunca çabuk yapmak istersiniz. Bu kaliteli Philips ütüde (GC1960/02) süper hızlı doldurma ve boşaltma deliği, sivri uç ve kolay hareket eden taban özellikleri bulunur. Tüm faydaları görün

      Baştan sona daha hızlı

      Hayatta günlük ev işlerinden daha önemli şeyler vardır; bu nedenle ev işlerinizi mümkün olduğunca çabuk yapmak istersiniz. Bu kaliteli Philips ütüde (GC1960/02) süper hızlı doldurma ve boşaltma deliği, sivri uç ve kolay hareket eden taban özellikleri bulunur. Tüm faydaları görün

      Bu ürün henüz satışta değil

      1900 series Buharlı ütü

      Baştan sona daha hızlı

      Hayatta günlük ev işlerinden daha önemli şeyler vardır; bu nedenle ev işlerinizi mümkün olduğunca çabuk yapmak istersiniz. Bu kaliteli Philips ütüde (GC1960/02) süper hızlı doldurma ve boşaltma deliği, sivri uç ve kolay hareket eden taban özellikleri bulunur. Tüm faydaları görün

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        1900 series

        1900 series

        Buharlı ütü

        - {discount-value}

        Toplam:

        Baştan sona daha hızlı

        Hızlı su doldurma ve boşaltma ile ütüleyin

        • 14 g/dk buhar; 80 g şok buhar
        • Mavi Ceralon taban
        • Kireç önleme
        • 1700 Watt
        Yapışmaz taban kaplaması

        Yapışmaz taban kaplaması

        Philips ütünüzün tabanı, tüm kumaşlarda iyi hareket performansı sağlamak amacıyla özel, yapışmayan bir katmanla kaplanmıştır.

        Çift Etkili Kireç Önleme Sistemi, kireç oluşumunu önler

        Çift Etkili Kireç Önleme Sistemi, kireç oluşumunu önler

        Philips buharlı ütünüzün Çift Etkili Kireç Önleme sistemi kireç oluşumunu önlemek için kireç önleyici tabletler ve kullanımı kolay kireç temizleme fonksiyonunu kullanır.

        Dikey buhar sayesinde askıdaki kumaşlarda kırışıklıklar giderilir

        Dikey buhar sayesinde askıdaki kumaşlarda kırışıklıklar giderilir

        Bu Philips ütüde asılı kumaşların kırışıklıklarını gidermek için dikey buhar özelliği bulunur.

        İnatçı kırışıklıkları kolayca gidermek için buhar püskürtme

        İnatçı kırışıklıkları kolayca gidermek için buhar püskürtme

        İnatçı kırışıklıkları kolayca gidermek için buhar püskürtme.

        Su haznesinin kolay ve çok hızlı boşaltılması

        Su haznesinin kolay ve çok hızlı boşaltılması

        Geniş boşaltma deliği ve yanlara açılan kapak sayesinde su haznesi kolayca ve çok hızlı şekilde boşaltılabilir.

        Su haznesinin kolay ve çok hızlı doldurulması

        Su haznesinin kolay ve çok hızlı doldurulması

        Philips ütünüzün geniş doldurma deliği ve yanlara açılan kapak sayesinde su haznesi kolayca ve çok hızlı şekilde doldurulabilir.

        14 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar püskürtme

        14 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar püskürtme

        Teknik Özellikler

        • Kireç yönetimi

          Calc Clean solüsyonu
          Çift etkili Calc Clean
          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet

        • Teknik özellikler

          Gerilim
          220  volt
          Ütü ağırlığı
          1,06  kg
          Ürün boyutları
          26,1 x 11,5 x 13,6  cm

        • Kolay kullanım

          Su doldurma ve boşaltma
          • Yana açılan kapak
          • Ekstra geniş doldurma deliği
          Su haznesi kapasitesi
          180  ml
          Kablo özgürlüğü (dönüş)
          180 derece kablo özgürlüğü
          Güç kablosu uzunluğu
          1,8  m

        • Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği

          Sürekli buhar çıkışı
          14  g/dk
          Taban
          Mavi Ceralon
          Güç
          1700  W
          Buhar çıkışı
          Evet
          Püskürtme
          Evet
          Dikey buhar püskürtme
          Evet
          Şok buhar
          80  g
          Değişken buhar ayarları
          Evet
          Sivri buhar ucu
          Evet

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