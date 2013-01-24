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Bu EasySpeed ütü; üçlü hassas uç, tabanın her noktasında eşit ısı dağılımı ve sürekli buhar gibi özellikleriyle ütüleme işlemini hızlandırmanıza olanak sağlar. Tüm faydaları görün
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Baştan sona hızlı
Bu EasySpeed ütü; üçlü hassas uç, tabanın her noktasında eşit ısı dağılımı ve sürekli buhar gibi özellikleriyle ütüleme işlemini hızlandırmanıza olanak sağlar. Tüm faydaları görün
Buharlı ütü
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
2000 W'a kadar güç, sürekli yüksek buhar çıkışı sağlar.
Ütünün 90 g şok buharı en inatçı kırışıklıkları bile kolayca gidermenizi sağlar.
Kırışıklıkların etkin şekilde giderilmesi için 25 g/dk'ya kadar sürekli buhar.
Philips ütünüzün tabanı, tüm kumaşlarda iyi hareket performansı sağlamak amacıyla özel, yapışmayan bir katmanla kaplanmıştır.
Bu Philips ütüde asılı kumaşların kırışıklıklarını gidermek için dikey buhar özelliği bulunur.
Bu buharlı ütü, musluk suyuyla çalıştırılabilir ve kireç temizleme sürgüsü sayesinde biriken kireçler ütünüzden kolayca temizlenebilir. Philips buharlı ütünüzün performansından yararlanmaya devam etmek için bu kireç temizleme özelliğini musluk suyu kullandığınız zamanlarda ayda bir kez kullanın.
Damlama durdurma sistemi sayesinde, hassas kumaşlarınızı su lekelerinden endişe etmeden, düşük sıcaklıklarda ütüleyebilirsiniz.
Bu Philips ütünün ucu 3 tasarım bileşeniyle hassaslık sağlar: Sivri bir uca, düğme kanalına ve zarif tasarımlı burun kısmına sahiptir. Üçlü Hassas uç düğme kenarları veya pile araları gibi en zorlu bölgelere bile ulaşabilmenizi sağlar.
Püskürtme fonksiyonu kumaşı nemlendiren, kırışıklıkların daha kolay ütülenmesini sağlayan ince bir nem katmanı üretir.
Yoğun çabalar sonucu ortaya çıkarılan taban tasarımı, buharın tabana dengeli bir şekilde dağılmasını sağlar. Bu tasarım, kumaşı nemlendirmek için daha az çaba harcamanıza ve ütüleme işlemini daha kısa sürede tamamlamanıza olanak tanır.