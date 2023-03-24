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Buharlı ütü
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Philips ütünüzün kireç temizleme fonksiyonu ile ütünüzdeki kireç parçacıklarını kolayca temizleyebilirsiniz. Bu işlem ütünüzün kullanım ömrünü artıracaktır.
Kaplama taban
1200 W güce sahip buharlı ütüde 150 ml su haznesi bulunmaktadır
15 g/dk kesintisiz buhar püskürtme
Püskürtme fonksiyonu kumaşı nemlendiren, kırışıklıkların daha kolay ütülenmesini sağlayan ince bir nem katmanı üretir.
Daha iyi ısıtma için ince taban
Tek tip buhar için havalandırma tasarımı
Teknik özellikler
Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği
Kireç yönetimi
Kolay kullanım