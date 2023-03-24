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    Buharlı ütü

    GC1010/01
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    • Hızlı ve etkili - garantili Hızlı ve etkili - garantili Hızlı ve etkili - garantili
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      Buharlı ütü

      GC1010/01
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        Buharlı ütü

        Toplam:

        Hızlı ve etkili - garantili

        Hıza göre şekillendirilmiş taban

        Ütü sıcaklığı hazır ışığı

        Ütü sıcaklığı hazır ışığı

        Gerekli ütüleme sıcaklığına ulaşıldığında gösterge ışığı söner.

        Ütüde kireç oluşumunu engellemek için kireç temizleme

        Ütüde kireç oluşumunu engellemek için kireç temizleme

        Philips ütünüzün kireç temizleme fonksiyonu ile ütünüzdeki kireç parçacıklarını kolayca temizleyebilirsiniz. Bu işlem ütünüzün kullanım ömrünü artıracaktır.

        Kaplama taban

        Kaplama taban

        Kaplama taban

        150 ml su haznesiyle 1200 W buharlı ütü

        150 ml su haznesiyle 1200 W buharlı ütü

        1200 W güce sahip buharlı ütüde 150 ml su haznesi bulunmaktadır

        15 g/dk kesintisiz buhar püskürtme

        15 g/dk kesintisiz buhar püskürtme

        15 g/dk kesintisiz buhar püskürtme

        Daha iyi ısıtma için ince taban

        Daha iyi ısıtma için ince taban

        Tek tip buhar için havalandırma tasarımı

        Tek tip buhar için havalandırma tasarımı

        Teknik Özellikler

        • Teknik özellikler

          Gerilim
          220 V
          Frekans
          50 - 60 Hz

        • Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği

          Sürekli buhar çıkışı
          15 g/min
          Güç
          1200 W
          Buhar çıkışı
          Yes
          Taban
          Linished

        • Kireç yönetimi

          Calc Clean solüsyonu
          Self clean

        • Kolay kullanım

          Su haznesi kapasitesi
          150 ml

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