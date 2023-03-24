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Buharlı ütü
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Gerekli ütüleme sıcaklığına ulaşıldığında gösterge ışığı söner.
Philips ütünüzün kireç temizleme fonksiyonu ile ütünüzdeki kireç parçacıklarını kolayca temizleyebilirsiniz. Bu işlem ütünüzün kullanım ömrünü artıracaktır.
Kaplama taban
1200 W güce sahip buharlı ütüde 150 ml su haznesi bulunmaktadır
15 g/dk kesintisiz buhar püskürtme
Daha iyi ısıtma için ince taban
Tek tip buhar için havalandırma tasarımı
Teknik özellikler
Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği
Kireç yönetimi
Kolay kullanım