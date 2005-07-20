Ütünüz/buhar üreticiniz buharlamayı durdurdu veya kahverengi su veya beyaz parçacıklar mı sızdırıyor?

Kireç temizleme gerekebilir.

Buharlı ütünüzde, buhar kazanlı ütünüzde ve buhar üreticinizde biriken kireci temizlemeyi öğrenmek için hemen tıklayın.

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