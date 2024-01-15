Kumaş Tıraş Makinesi
Philips kumaş tıraş makinesi, kumaş tüylerini her türlü kumaştan kolayca ve hızlı bir şekilde almanızı sağlar. İster süveter ister battaniyeniz olsun, tüm giysileriniz tekrar yeni gibi görünecek! Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kumaş Tıraş Makinesi
Philips kumaş tıraş makinesi, kumaş tüylerini her türlü kumaştan kolayca ve hızlı bir şekilde almanızı sağlar. İster süveter ister battaniyeniz olsun, tüm giysileriniz tekrar yeni gibi görünecek! Tüm faydaları görün
Kumaş Tıraş Makinesi
Philips kumaş tıraş makinesi, kumaş tüylerini her türlü kumaştan kolayca ve hızlı bir şekilde almanızı sağlar. İster süveter ister battaniyeniz olsun, tüm giysileriniz tekrar yeni gibi görünecek! Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kumaş Tıraş Makinesi
Philips kumaş tıraş makinesi, kumaş tüylerini her türlü kumaştan kolayca ve hızlı bir şekilde almanızı sağlar. İster süveter ister battaniyeniz olsun, tüm giysileriniz tekrar yeni gibi görünecek! Tüm faydaları görün
Kumaş Tıraş Makinesi
Toplam:
recurring payment
Geniş bıçak yüzeyi, giysi üzerinde tek seferde daha geniş bir alanın temizlenebilmesini sağlar, bu sayede giysinizi zahmetsizce yeni bir görünüme kavuşturabilirsiniz
Bıçaklar, giysilerinizdeki kumaş tüylerini etkili ve hızlı bir şekilde gidermek için dakikada 8800 defaya kadar döner
Giderilen tüylerin depolandığı kabın çıkarılması ve boşaltılması kolaydır.
3 farklı boyda deliğe sahip kafes sayesinde tüm kumaş tüyleri çekilerek etkili bir şekilde giderilir.
Yükseklik ayarlama kapağı, en hassas giysilerde bile kumaş tüylerini temizlemenize olanak tanır
Temizleme fırçası, kullandıktan sonra cihazınızı kolayca temizlemeye yardımcı olur. Cihazı temizlemek için lütfen ambalajda bulunan hızlı başlangıç kılavuzunu takip edin.
2 Philips AA pil ürünle birlikte verilir.
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