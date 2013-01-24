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    IronCare

    Kireç önleyici kartuş

    GC025/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Kireç önleyici kartuş* Kireç önleyici kartuş* Kireç önleyici kartuş*
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      IronCare Kireç önleyici kartuş

      GC025/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Kireç önleyici kartuş*

      Kireç önleyici kartuş, IronCare kireç filtresi için uygundur. Kireç filtresinden optimum düzeyde performans almanızı ve mükemmel buhar çıkışı elde etmenizi sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 58,55 TL
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      IronCare Kireç önleyici kartuş

      Kireç önleyici kartuş*

      Kireç önleyici kartuş, IronCare kireç filtresi için uygundur. Kireç filtresinden optimum düzeyde performans almanızı ve mükemmel buhar çıkışı elde etmenizi sağlar. Tüm faydaları görün

      Kireç önleyici kartuş*

      Kireç önleyici kartuş, IronCare kireç filtresi için uygundur. Kireç filtresinden optimum düzeyde performans almanızı ve mükemmel buhar çıkışı elde etmenizi sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 58,55 TL
      Benzer ürünler bul

      IronCare Kireç önleyici kartuş

      Kireç önleyici kartuş*

      Kireç önleyici kartuş, IronCare kireç filtresi için uygundur. Kireç filtresinden optimum düzeyde performans almanızı ve mükemmel buhar çıkışı elde etmenizi sağlar. Tüm faydaları görün

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        IronCare

        IronCare

        Kireç önleyici kartuş

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Kireç önleyici kartuş*

        IronCare kireç filtresi GC024 için uygundur

        • Kireci %99 oranında temizler
        • IronCare için uygundur
        • 3 kartuşla gelir
        • Ultra hızlı filtreleme
        Ütünüz için kireci %99 oranında arıtılmış* su

        Ütünüz için kireci %99 oranında arıtılmış* su

        Kartuşa doldurulan iyon değiştirici reçine, musluk suyundaki tortuyu %99* oranında temizler ve ütü yapmak için kullanılabilecek arıtılmış su sağlar. *8,4 dH'de 25 L'den az su arıtıldığında

        Ütünüzden sürekli buhar çıkışı sağlar

        Ütünüzden sürekli buhar çıkışı sağlar

        IronCare'in sağladığı minerallerinden arındırılmış su, ütü tabanı ve kaynatıcısı gibi bileşenlerde hızlı kireç birikiminin önlenmesine yardımcı olur. Kireç partiküllerinin buhar deliklerini tıkamaması ütünüzden sürekli buhar akışı alabilmenize ve çok daha keyifli bir ütü deneyimi yaşamanıza olanak sağlar.

        Giysilerde kireç kalıntılarının birikmesini önler

        Giysilerde kireç kalıntılarının birikmesini önler

        Ekstra etkili kartuş ütüde kireç birikimini engeller. Artık ütü yaparken pahalı giysilerinizdeki kireç kalıntısı oluşumunu dert etmenize gerek yok. İyi ütülenmiş giysileriniz içinde çok güzel görüneceksiniz.

        Suyu hızla filtreleyen ultra hızlı filtreleme

        Suyu hızla filtreleyen ultra hızlı filtreleme

        Kartuşun özel tasarımı, suyu kartuştan hızla geçirir ve zaman kaybetmeden ütü yapmaya başlamanızı sağlar. IronCare'i yanınıza alın ve ütünüzü lavaboya götürmek zorunda kalmadan, dilediğiniz zaman yeniden doldurun.

        Renk değiştiğinde kartuşu değiştirin

        Renk değiştiğinde kartuşu değiştirin

        Kartuşun renk değişimi arıtma suyu miktarına bağlı olarak yukarıdan aşağı aşamalı olarak gerçekleşir. Kartuşun renginin maviden kahverengiye dönmesiyle kullanım ömrünün sonuna geldiğini anlayabilirsiniz. Kartuşun rengi tamamen kahverengiye döndüğünde kartuşu değiştirerek cihazının optimum performansla çalışmasını sağlayın.

        3 aya kadar ütüleme

        3 aya kadar ütüleme

        Bulunduğunuz yerdeki suyun sertlik derecesine ve ütünün haftalık kullanım saatindeki farklılıklara bağlı olarak, kartuşunuzun ömrü farklı olabilir. Bir kartuşla üç aya kadar ütü yapılabilir.

        IronCare kireç filtresi için uygundur

        IronCare kireç filtresi için uygundur

        Yedek kartuş IronCare kireç filtrenizin optimum performansını sergilemesini sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Kullanım kolaylığı

          Renk değişimi göstergesi
          maviden kahverengiye

        • Teknik spesifikasyonlar

          Paketteki kartuş sayısı
          3
          Ürün ağırlığı
          0,63  kg
          Paketlenmiş ürün ağırlığı
          0,7  kg
          Ürün boyutları
          13,9 x 6,9 x 20,7  cm

        • Lojistik verileri

          A-box boyutları
          17,2 x 31,9 x 45,9  cm
          A-Box ağırlığı
          6,1  kg
          F-box boyutları
          15,2 x 7,5 x 22,2  cm
          F-Box ağırlığı
          0,7  kg

        • Değiştirme

          Uygun olduğu ürünler
          GC024

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            Yorumlar

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            • *16,8 dH'de 12 L'den az su arıtıldığında
            • *Philips GC5000 buharlı ütüde, 16,8 dH suyla, yalnızca kireç etkisiyle ilgili olarak test edildi
            • Ürünün, ambalajda görünene kıyasla daha koyu ve daha ıslak görünmesi mümkündür. Bunun nedeni en iyi performansı sergilemesi için ürüne demineralize su ile ön bakım yapılmasıdır.
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