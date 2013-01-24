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Kireç önleyici kartuş*
Kireç önleyici kartuş, IronCare kireç filtresi için uygundur. Kireç filtresinden optimum düzeyde performans almanızı ve mükemmel buhar çıkışı elde etmenizi sağlar. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kireç önleyici kartuş*
Kireç önleyici kartuş, IronCare kireç filtresi için uygundur. Kireç filtresinden optimum düzeyde performans almanızı ve mükemmel buhar çıkışı elde etmenizi sağlar. Tüm faydaları görün
Kireç önleyici kartuş*
Kireç önleyici kartuş, IronCare kireç filtresi için uygundur. Kireç filtresinden optimum düzeyde performans almanızı ve mükemmel buhar çıkışı elde etmenizi sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kireç önleyici kartuş*
Kireç önleyici kartuş, IronCare kireç filtresi için uygundur. Kireç filtresinden optimum düzeyde performans almanızı ve mükemmel buhar çıkışı elde etmenizi sağlar. Tüm faydaları görün
Kireç önleyici kartuş
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Kartuşa doldurulan iyon değiştirici reçine, musluk suyundaki tortuyu %99* oranında temizler ve ütü yapmak için kullanılabilecek arıtılmış su sağlar. *8,4 dH'de 25 L'den az su arıtıldığında
IronCare'in sağladığı minerallerinden arındırılmış su, ütü tabanı ve kaynatıcısı gibi bileşenlerde hızlı kireç birikiminin önlenmesine yardımcı olur. Kireç partiküllerinin buhar deliklerini tıkamaması ütünüzden sürekli buhar akışı alabilmenize ve çok daha keyifli bir ütü deneyimi yaşamanıza olanak sağlar.
Ekstra etkili kartuş ütüde kireç birikimini engeller. Artık ütü yaparken pahalı giysilerinizdeki kireç kalıntısı oluşumunu dert etmenize gerek yok. İyi ütülenmiş giysileriniz içinde çok güzel görüneceksiniz.
Kartuşun özel tasarımı, suyu kartuştan hızla geçirir ve zaman kaybetmeden ütü yapmaya başlamanızı sağlar. IronCare'i yanınıza alın ve ütünüzü lavaboya götürmek zorunda kalmadan, dilediğiniz zaman yeniden doldurun.
Kartuşun renk değişimi arıtma suyu miktarına bağlı olarak yukarıdan aşağı aşamalı olarak gerçekleşir. Kartuşun renginin maviden kahverengiye dönmesiyle kullanım ömrünün sonuna geldiğini anlayabilirsiniz. Kartuşun rengi tamamen kahverengiye döndüğünde kartuşu değiştirerek cihazının optimum performansla çalışmasını sağlayın.
Bulunduğunuz yerdeki suyun sertlik derecesine ve ütünün haftalık kullanım saatindeki farklılıklara bağlı olarak, kartuşunuzun ömrü farklı olabilir. Bir kartuşla üç aya kadar ütü yapılabilir.
Yedek kartuş IronCare kireç filtrenizin optimum performansını sergilemesini sağlar.
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