Ütünüzden sürekli buhar çıkışı sağlar

IronCare'in sağladığı minerallerinden arındırılmış su, ütü tabanı ve kaynatıcısı gibi bileşenlerde hızlı kireç birikiminin önlenmesine yardımcı olur. Kireç partiküllerinin buhar deliklerini tıkamaması ütünüzden sürekli buhar akışı alabilmenize ve çok daha keyifli bir ütü deneyimi yaşamanıza olanak sağlar.