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Kireç önleyici kartuşlar
Benzersiz DualProtect Kireç Önleme sistemine sahip WardrobeCare GC018/00, ütü sistemini %99 oranında kirece karşı korur. Özel kartuşlar suyu demineralize eder. Kireç korkusu olmadan daha uzun süre ütü yapabilirsiniz.
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kireç önleyici kartuşlar
Benzersiz DualProtect Kireç Önleme sistemine sahip WardrobeCare GC018/00, ütü sistemini %99 oranında kirece karşı korur. Özel kartuşlar suyu demineralize eder. Kireç korkusu olmadan daha uzun süre ütü yapabilirsiniz.
Kireç önleyici kartuşlar
Benzersiz DualProtect Kireç Önleme sistemine sahip WardrobeCare GC018/00, ütü sistemini %99 oranında kirece karşı korur. Özel kartuşlar suyu demineralize eder. Kireç korkusu olmadan daha uzun süre ütü yapabilirsiniz.
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kireç önleyici kartuşlar
Benzersiz DualProtect Kireç Önleme sistemine sahip WardrobeCare GC018/00, ütü sistemini %99 oranında kirece karşı korur. Özel kartuşlar suyu demineralize eder. Kireç korkusu olmadan daha uzun süre ütü yapabilirsiniz.
Kireç önleyici kartuşlar
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
WardrobeCare entegre ütüleme çözümünde, kireç önleyici kartuşların kolayca saklanabildiği özel bir saklama bölümü bulunur.
Kireç önleyici kartuşlar, WardrobeCare'inizi kirece karşı korur.
Kireç önleyici kartuşları değiştirmek çok kolaydır. Su haznesinden kireç önleyici kartuşu çıkarın ve yenisini takın. Eski kireç önleyici kartuş, ev atıklarıyla birlikte atılabilir.
Philips kireç önleyici kartuşlar, suyu demineralize eder ve kirecin cihaza girmesini önler.
Kireç önleyici kartuşların her 3 ila 7 ayda bir değiştirilmesi gerekir. Granüllerin rengi tamamen değiştikten sonra kartuşu değiştirmeniz gerekir.
Bu kireç önleyici kartuşlar, GC9940 ve GC9950 tip numaralı WardrobeCare entegre ütüleme çözümü için uygundur.
Kireç önleme
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