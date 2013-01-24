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    Kireç önleyici kartuşlar

    GC018
    Genel Derecelendirme / 5
    • Kireç önleyici kartuşlar Kireç önleyici kartuşlar Kireç önleyici kartuşlar
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      Kireç önleyici kartuşlar

      GC018
      Genel Derecelendirme / 5

      Kireç önleyici kartuşlar

      Benzersiz DualProtect Kireç Önleme sistemine sahip WardrobeCare GC018/00, ütü sistemini %99 oranında kirece karşı korur. Özel kartuşlar suyu demineralize eder. Kireç korkusu olmadan daha uzun süre ütü yapabilirsiniz.

      Önerilen perakende satış fiyatı: 215,00 TL

      Kireç önleyici kartuşlar

      Kireç önleyici kartuşlar

      Benzersiz DualProtect Kireç Önleme sistemine sahip WardrobeCare GC018/00, ütü sistemini %99 oranında kirece karşı korur. Özel kartuşlar suyu demineralize eder. Kireç korkusu olmadan daha uzun süre ütü yapabilirsiniz.

      Kireç önleyici kartuşlar

      Benzersiz DualProtect Kireç Önleme sistemine sahip WardrobeCare GC018/00, ütü sistemini %99 oranında kirece karşı korur. Özel kartuşlar suyu demineralize eder. Kireç korkusu olmadan daha uzun süre ütü yapabilirsiniz.

      Önerilen perakende satış fiyatı: 215,00 TL

      Kireç önleyici kartuşlar

      Kireç önleyici kartuşlar

      Benzersiz DualProtect Kireç Önleme sistemine sahip WardrobeCare GC018/00, ütü sistemini %99 oranında kirece karşı korur. Özel kartuşlar suyu demineralize eder. Kireç korkusu olmadan daha uzun süre ütü yapabilirsiniz.

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        Kireç önleyici kartuşlar

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        Kireç önleyici kartuşlar

        WardrobeCare ütünüzün kullanım ömrünü uzatın

        Yedek kartuşları, özel saklama bölmesinde kolayca saklayın

        Yedek kartuşları, özel saklama bölmesinde kolayca saklayın

        WardrobeCare entegre ütüleme çözümünde, kireç önleyici kartuşların kolayca saklanabildiği özel bir saklama bölümü bulunur.

        Ütüleme sisteminizi kirece karşı %99 oranında korur

        Ütüleme sisteminizi kirece karşı %99 oranında korur

        Kireç önleyici kartuşlar, WardrobeCare'inizi kirece karşı korur.

        Değişim kolaylığı

        Kireç önleyici kartuşları değiştirmek çok kolaydır. Su haznesinden kireç önleyici kartuşu çıkarın ve yenisini takın. Eski kireç önleyici kartuş, ev atıklarıyla birlikte atılabilir.

        Kireç önleyici kartuşlar

        Philips kireç önleyici kartuşlar, suyu demineralize eder ve kirecin cihaza girmesini önler.

        Granüllerin rengi değiştikten sonra kartuşu değiştirin

        Kireç önleyici kartuşların her 3 ila 7 ayda bir değiştirilmesi gerekir. Granüllerin rengi tamamen değiştikten sonra kartuşu değiştirmeniz gerekir.

        Akıllı Çip özellikli WardrobeCare (GC9940, GC9950) için uygundur

        Bu kireç önleyici kartuşlar, GC9940 ve GC9950 tip numaralı WardrobeCare entegre ütüleme çözümü için uygundur.

        Teknik Özellikler

        • Kireç önleme

          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet

        • Aksesuarlar

          Wardrobe Care için uygundur
          • GC9940
          • GC9950

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