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    PerfectCare Pure

    Kireç önleyici kartuş

    GC004/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • PureSteam Kireç önleyici kartuş* PureSteam Kireç önleyici kartuş* PureSteam Kireç önleyici kartuş*
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      PerfectCare Pure Kireç önleyici kartuş

      GC004/00
      Genel Derecelendirme / 5

      PureSteam Kireç önleyici kartuş*

      PureSteam Kireç önleyici kartuş, PureSteam teknolojisine sahip PerfectCare Pure buhar kazanlı ütüler için uygundur. Kireci %99 oranında yok ederek ütünüzün ömrünü 5 kat artırır Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 180,00 TL

      PerfectCare Pure Kireç önleyici kartuş

      PureSteam Kireç önleyici kartuş*

      PureSteam Kireç önleyici kartuş, PureSteam teknolojisine sahip PerfectCare Pure buhar kazanlı ütüler için uygundur. Kireci %99 oranında yok ederek ütünüzün ömrünü 5 kat artırır Tüm faydaları görün

      PureSteam Kireç önleyici kartuş*

      PureSteam Kireç önleyici kartuş, PureSteam teknolojisine sahip PerfectCare Pure buhar kazanlı ütüler için uygundur. Kireci %99 oranında yok ederek ütünüzün ömrünü 5 kat artırır Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 180,00 TL

      PerfectCare Pure Kireç önleyici kartuş

      PureSteam Kireç önleyici kartuş*

      PureSteam Kireç önleyici kartuş, PureSteam teknolojisine sahip PerfectCare Pure buhar kazanlı ütüler için uygundur. Kireci %99 oranında yok ederek ütünüzün ömrünü 5 kat artırır Tüm faydaları görün

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        PerfectCare Pure

        PerfectCare Pure

        Kireç önleyici kartuş

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        PureSteam Kireç önleyici kartuş*

        Kirece karşı %99 koruma, ütünüzün ömrünü 5 kat artırır

        • Kireci %99 oranında temizler
        • Pure Akıllı Ütü için uygun
        • 4 kartuşla gelir
        3 aylık ütüleme süresi

        3 aylık ütüleme süresi

        Kartuşunuzun kullanım ömrü yaşadığınız yerdeki su sertliğine ve haftada kaç saat ütü yaptığınıza bağlıdır. 1 kartuş ortalama 3 aylık ütüleme süresi sunar.

        Kirece karşı 5 yıl garantili

        Kirece karşı 5 yıl garantili

        Pure Steam kireç önleyici kartuş, PerfectCare Pure ütünüzü kireçten kaynaklanan hasara karşı korur. Cihazınız kirece karşı 5 yıl garantilidir.

        PureSteam Kireç önleyici kartuş ile %99 oranında kireçten arındırılmış

        PureSteam Kireç önleyici kartuş ile %99 oranında kireçten arındırılmış

        PureSteam Kireç önleyici kartuş, musluk suyunu %99 oranında filtreler. Sürekli buhar akışı sağlar ve giysiler üzerinde kireç kalıntısı bırakmaz.

        Cihazınız sizi uyardığında kartuşu değiştirin

        Cihazınız sizi uyardığında kartuşu değiştirin

        PerfectCare Pure, PureSteam kireç önleyici kartuşun değiştirilmesi gerektiği zaman uyarı verir. Kireç önleyiciyi değiştirme ışığı yanıp sönmeye başlar, cihazınız sesli uyarı verir ve ardından hasara yol açmamak ve giysilerinizi kirletmemek için çalışmayı durdurur. Cihazınızı en iyi koşullarda kullanmaya devam etmek için eski kartuşu çıkarmadan demineralize su kullanabilirsiniz veya yeni bir PureSteam kireç önleyici kartuş ile değiştirebilirsiniz.

        Kullanım ömrünü 5 kat artırın

        Kullanım ömrünü 5 kat artırın

        Cihazınızı kireçten kaynaklanan her türlü hasara karşı korur ve cihazınızın kullanım ömrünü 5 kat artırır.

        En etkili kireç önleyici sistem

        En etkili kireç önleyici sistem

        Benzersiz Philips PureSteam kireç önleyici kartuş, en etkili entegre kireç önleyici sistem olduğunu kanıtlamıştır.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Paketteki kartuş sayısı
          4
          Ürün ağırlığı
          0,19  kg
          Paketlenmiş ürün ağırlığı
          0,83  kg
          Ürün boyutları
          9,4 x 5,4 x 6,8  cm

        • Lojistik verileri

          A-box boyutları
          13x31x37  cm
          A-Box ağırlığı
          5,4  kg
          F-box boyutları
          11x12x15  cm
          F-Box ağırlığı
          0,83  kg

        • Değiştirme

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          PerfectCare Pure

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            Yorumlar

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            • Ürünün, ambalajda görünene kıyasla daha koyu ve daha ıslak görünmesi mümkündür. Bunun nedeni en iyi performansı sergilemesi için ürüne demineralize su ile ön bakım yapılmasıdır.
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