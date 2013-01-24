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PureSteam Kireç önleyici kartuş*
PureSteam Kireç önleyici kartuş, PureSteam teknolojisine sahip PerfectCare Pure buhar kazanlı ütüler için uygundur. Kireci %99 oranında yok ederek ütünüzün ömrünü 5 kat artırır Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
PureSteam Kireç önleyici kartuş*
PureSteam Kireç önleyici kartuş, PureSteam teknolojisine sahip PerfectCare Pure buhar kazanlı ütüler için uygundur. Kireci %99 oranında yok ederek ütünüzün ömrünü 5 kat artırır Tüm faydaları görün
PureSteam Kireç önleyici kartuş*
PureSteam Kireç önleyici kartuş, PureSteam teknolojisine sahip PerfectCare Pure buhar kazanlı ütüler için uygundur. Kireci %99 oranında yok ederek ütünüzün ömrünü 5 kat artırır Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
PureSteam Kireç önleyici kartuş*
PureSteam Kireç önleyici kartuş, PureSteam teknolojisine sahip PerfectCare Pure buhar kazanlı ütüler için uygundur. Kireci %99 oranında yok ederek ütünüzün ömrünü 5 kat artırır Tüm faydaları görün
Kireç önleyici kartuş
Philips Online Mağaza fiyatı
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Kartuşunuzun kullanım ömrü yaşadığınız yerdeki su sertliğine ve haftada kaç saat ütü yaptığınıza bağlıdır. 1 kartuş ortalama 3 aylık ütüleme süresi sunar.
Pure Steam kireç önleyici kartuş, PerfectCare Pure ütünüzü kireçten kaynaklanan hasara karşı korur. Cihazınız kirece karşı 5 yıl garantilidir.
PureSteam Kireç önleyici kartuş, musluk suyunu %99 oranında filtreler. Sürekli buhar akışı sağlar ve giysiler üzerinde kireç kalıntısı bırakmaz.
PerfectCare Pure, PureSteam kireç önleyici kartuşun değiştirilmesi gerektiği zaman uyarı verir. Kireç önleyiciyi değiştirme ışığı yanıp sönmeye başlar, cihazınız sesli uyarı verir ve ardından hasara yol açmamak ve giysilerinizi kirletmemek için çalışmayı durdurur. Cihazınızı en iyi koşullarda kullanmaya devam etmek için eski kartuşu çıkarmadan demineralize su kullanabilirsiniz veya yeni bir PureSteam kireç önleyici kartuş ile değiştirebilirsiniz.
Cihazınızı kireçten kaynaklanan her türlü hasara karşı korur ve cihazınızın kullanım ömrünü 5 kat artırır.
Benzersiz Philips PureSteam kireç önleyici kartuş, en etkili entegre kireç önleyici sistem olduğunu kanıtlamıştır.
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