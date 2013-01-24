Cihazınız sizi uyardığında kartuşu değiştirin

PerfectCare Pure, PureSteam kireç önleyici kartuşun değiştirilmesi gerektiği zaman uyarı verir. Kireç önleyiciyi değiştirme ışığı yanıp sönmeye başlar, cihazınız sesli uyarı verir ve ardından hasara yol açmamak ve giysilerinizi kirletmemek için çalışmayı durdurur. Cihazınızı en iyi koşullarda kullanmaya devam etmek için eski kartuşu çıkarmadan demineralize su kullanabilirsiniz veya yeni bir PureSteam kireç önleyici kartuş ile değiştirebilirsiniz.