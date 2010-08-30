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    USB Flash Sürücü

    FM16FD35B/00
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    • Kullanımı kolay, tak ve kullan özelliği! Kullanımı kolay, tak ve kullan özelliği! Kullanımı kolay, tak ve kullan özelliği!
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      USB Flash Sürücü

      FM16FD35B/00

      Kullanımı kolay, tak ve kullan özelliği!

      Kolay, kullanıcı dostu tak ve kullan özellikli cihaz. Renkli Philips USB flash sürücünün Urban modeli sayesinde günlük dosya, fotoğraf ve müzik depolama ve paylaşımlarınızı uygun fiyata kolayca yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Bu ürün satışta değil

      USB Flash Sürücü

      Kullanımı kolay, tak ve kullan özelliği!

      Kolay, kullanıcı dostu tak ve kullan özellikli cihaz. Renkli Philips USB flash sürücünün Urban modeli sayesinde günlük dosya, fotoğraf ve müzik depolama ve paylaşımlarınızı uygun fiyata kolayca yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün

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      USB Flash Sürücü

      USB Flash Sürücü

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      • 16 GB
      • Urban Modeli 2.0

      Renkli tasarımıyla modern USB stick

      Günlük veri saklama ve paylaşma işlerinize renk katmak ve eğlenceyi artırmak için moda renginizi seçin; sarı, pembe, mor, yeşil, mavi veya turuncu

      Kolay açılma ve kullanıcı dostu ambalaj

      Ambalaj üzerindeki işaretler ve delikler, paketi en iyi şekilde açmanız ve ürüne sorunsuz ulaşmanız için size yol gösterir.

      Çalışma göstergesi, dosyalar kopyalanırken yanar

      Parlak LED göstergesi, sürücünün düzgün şekilde takıldığını ve çalıştığını belirtir ve belleğe veya bellekten kopyalama yaparken daha hızlı yanıp söner.

      Büyük veri dosyaları için 16 GB saklama kapasitesi

      Kullanışlı 16 GB kapasitesi sayesinde daha çok sayıda dosyayı veya daha büyük dosyaları masaüstü ya da dizüstü bilgisayarınızın USB bağlantı noktası üzerinden aktarabilir, paylaşabilir ve kaydedebilirsiniz.

      Yüksek hızlı USB 2.0 ile hızlı veri aktarımı

      Yüksek veri aktarım hızı, büyük multimedya dosyalarını bilgisayarınızın sabit diskine kaydederken veya sabit diskinden kopyalarken ortaya çıkan rahatsızlık verici bekleme sürelerini önemli ölçüde azaltır.

      Cüzdanınıza tam sığacak şekilde işlevsel olarak tasarlanmıştır

      Bu form faktörü, değerli bilgilerinizi yanınızda taşımak için kolay bir yol sunar çünkü bu USB flash kart cihazı cüzdanınıza tam olarak sığar.

      Rahatlığınız için koruyucu kapak

      Kapağınızı kaybetmeyin! Koruyucu kapak ürün tasarımına entegre olduğundan, USB stick'ten ayrılmaz. Kullanmak için yapmanız gereken sadece, kapağı arkaya doğru çevirmek ve stick'i takmak.

      Teknik Özellikler

      • Depolama Ortamı

        Dahili Hafıza Kapasitesi
        16  GB

      • Bağlantı

        USB
        Yüksek hızlı USB 2.0

      • Sistem Gereksinimleri

        PC OS
        Windows® XP ve üzeri; Mac OS 9.0 ve üzeri; Linux 2.4.0 ve üzeri

      • Çeşitli

        Garanti
        2 yıl

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