Kullanımı kolay, tak ve kullan özelliği!
Kolay, kullanıcı dostu tak ve kullan özellikli cihaz. Renkli Philips USB flash sürücünün Urban modeli sayesinde günlük dosya, fotoğraf ve müzik depolama ve paylaşımlarınızı uygun fiyata kolayca yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Bu ürün satışta değil
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Kullanımı kolay, tak ve kullan özelliği!
Kolay, kullanıcı dostu tak ve kullan özellikli cihaz. Renkli Philips USB flash sürücünün Urban modeli sayesinde günlük dosya, fotoğraf ve müzik depolama ve paylaşımlarınızı uygun fiyata kolayca yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün
USB Flash Sürücü
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Günlük veri saklama ve paylaşma işlerinize renk katmak ve eğlenceyi artırmak için moda renginizi seçin; sarı, pembe, mor, yeşil, mavi veya turuncu
Ambalaj üzerindeki işaretler ve delikler, paketi en iyi şekilde açmanız ve ürüne sorunsuz ulaşmanız için size yol gösterir.
Parlak LED göstergesi, sürücünün düzgün şekilde takıldığını ve çalıştığını belirtir ve belleğe veya bellekten kopyalama yaparken daha hızlı yanıp söner.
Kullanışlı 16 GB kapasitesi sayesinde daha çok sayıda dosyayı veya daha büyük dosyaları masaüstü ya da dizüstü bilgisayarınızın USB bağlantı noktası üzerinden aktarabilir, paylaşabilir ve kaydedebilirsiniz.
Yüksek veri aktarım hızı, büyük multimedya dosyalarını bilgisayarınızın sabit diskine kaydederken veya sabit diskinden kopyalarken ortaya çıkan rahatsızlık verici bekleme sürelerini önemli ölçüde azaltır.
Bu form faktörü, değerli bilgilerinizi yanınızda taşımak için kolay bir yol sunar çünkü bu USB flash kart cihazı cüzdanınıza tam olarak sığar.
Kapağınızı kaybetmeyin! Koruyucu kapak ürün tasarımına entegre olduğundan, USB stick'ten ayrılmaz. Kullanmak için yapmanız gereken sadece, kapağı arkaya doğru çevirmek ve stick'i takmak.
Depolama Ortamı
Bağlantı
Sistem Gereksinimleri
Çeşitli
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