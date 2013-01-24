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Mükemmel fonksiyonellik. Hayal gibi parlaklık. Bundan böyle, Philips ve Swarovski arasındaki mükemmel bağlantı, teknolojiyi yeni keyif noktalarına taşıyor. Bunun adı Active Crystals. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Verilerinize canlılık katın
Mükemmel fonksiyonellik. Hayal gibi parlaklık. Bundan böyle, Philips ve Swarovski arasındaki mükemmel bağlantı, teknolojiyi yeni keyif noktalarına taşıyor. Bunun adı Active Crystals. Tüm faydaları görün
Verilerinize canlılık katın
Mükemmel fonksiyonellik. Hayal gibi parlaklık. Bundan böyle, Philips ve Swarovski arasındaki mükemmel bağlantı, teknolojiyi yeni keyif noktalarına taşıyor. Bunun adı Active Crystals. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Verilerinize canlılık katın
Mükemmel fonksiyonellik. Hayal gibi parlaklık. Bundan böyle, Philips ve Swarovski arasındaki mükemmel bağlantı, teknolojiyi yeni keyif noktalarına taşıyor. Bunun adı Active Crystals. Tüm faydaları görün
USB bellek
Philips Online Mağaza fiyatı
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Tamamen kesme asimetrik Vitrail ışık sayesinde Stil ve Kolaylık hoş bir şekilde kristal ışığıyla kaynaşıyor. Kullanışlılık yeterli olmadığında, yeni Active Crystals USB Bellek veri paylaşımınıza ruh katar.
Mükemmel fonksiyonellik ve hayal gibi parlaklık. Yeni Active Crystals USB Bellek, cilalı paslanmaz çelikten yapılmış, şık ve değerli bir tasarımla gelir.
Active Crystals USB Belleğinizi mükemmel kolyeye takın ve boynunuzda şık bir aksesuar olarak taşıyın. Değerli Active Crystals USB Belleğinizi korumak için özel tasarlanmış bir çanta dahildir.
Kullanışlı 1GB saklama kapasitesi masaüstü veya dizüstü bilgisayarınızın USB portu üzerinden belge, müzik ve fotoğraf gibi büyük dosyaları saklama, paylaşma ve değiştirme olanağı sağlar.
Yüksek veri aktarım hızı, geniş multimedya dosyalarınızı bilgisayarınızın sabit diskine kaydederken ortaya çıkan rahatsızlık verici bekleme sürelerini önemli ölçüde azaltır.
Bu şık mücevher, 250 şarkı ve 1000 fotoğrafa kadar paylaşım ve saklama için geliştirildi ve kişisel, taşınabilir; güçlü kullanım için idealdir. Çocuklarının resmini taşıyan bir anneden dosyalarını taşıyan iş kadınlarına, olağanüstü bir kolaylık ve rahatlık.
Active Crystals USB Belleğinden doğrudan çalışacak ve dosya senkronizasyonu ve otomatik dosya sıkıştırma gibi faydalı özelliklere erişim sağlayacak bütün bir yazılım paketi birlikte verilmektedir.
256 bit AES şifreleme içeren koruma parolası sayesinde, değerli kişisel bilgileriniz, sadece bir parola kullanımıyla izinsiz erişimden korunur.
Depolama Ortamı
Bağlanabilirlik
Aksesuarlar
Sistem Gereksinimleri
Çeşitli
Ambalaj Verileri
Ambalaj boyutları
Dış Karton
İç Karton