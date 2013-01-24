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    Swarovski

    USB bellek

    FM01SW21/00
    Swarovski
    Genel Derecelendirme / 5
    Swarovski
    • Verilerinize canlılık katın Verilerinize canlılık katın Verilerinize canlılık katın
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      Swarovski USB bellek

      FM01SW21/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Verilerinize canlılık katın

      Mükemmel fonksiyonellik. Hayal gibi parlaklık. Bundan böyle, Philips ve Swarovski arasındaki mükemmel bağlantı, teknolojiyi yeni keyif noktalarına taşıyor. Bunun adı Active Crystals. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Swarovski USB bellek

      Verilerinize canlılık katın

      Mükemmel fonksiyonellik. Hayal gibi parlaklık. Bundan böyle, Philips ve Swarovski arasındaki mükemmel bağlantı, teknolojiyi yeni keyif noktalarına taşıyor. Bunun adı Active Crystals. Tüm faydaları görün

      Verilerinize canlılık katın

      Mükemmel fonksiyonellik. Hayal gibi parlaklık. Bundan böyle, Philips ve Swarovski arasındaki mükemmel bağlantı, teknolojiyi yeni keyif noktalarına taşıyor. Bunun adı Active Crystals. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Swarovski USB bellek

      Verilerinize canlılık katın

      Mükemmel fonksiyonellik. Hayal gibi parlaklık. Bundan böyle, Philips ve Swarovski arasındaki mükemmel bağlantı, teknolojiyi yeni keyif noktalarına taşıyor. Bunun adı Active Crystals. Tüm faydaları görün

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        belgeler, fotoğraflar ve müzik için

        • Heart Ware
        • Vitrail Işık
        • 1 GB

        Tamamen kesme asimetrik Crystal Vitrail ışık

        Tamamen kesme asimetrik Vitrail ışık sayesinde Stil ve Kolaylık hoş bir şekilde kristal ışığıyla kaynaşıyor. Kullanışlılık yeterli olmadığında, yeni Active Crystals USB Bellek veri paylaşımınıza ruh katar.

        Cilalı paslanmaz çelik içindeki şık mücevher

        Mükemmel fonksiyonellik ve hayal gibi parlaklık. Yeni Active Crystals USB Bellek, cilalı paslanmaz çelikten yapılmış, şık ve değerli bir tasarımla gelir.

        Mükemmel kolye ve saklama çantası

        Active Crystals USB Belleğinizi mükemmel kolyeye takın ve boynunuzda şık bir aksesuar olarak taşıyın. Değerli Active Crystals USB Belleğinizi korumak için özel tasarlanmış bir çanta dahildir.

        Büyük veri dosyaları için 1 GB saklama kapasitesi

        Kullanışlı 1GB saklama kapasitesi masaüstü veya dizüstü bilgisayarınızın USB portu üzerinden belge, müzik ve fotoğraf gibi büyük dosyaları saklama, paylaşma ve değiştirme olanağı sağlar.

        Yüksek hızlı USB 2.0 ile hızlı veri aktarımı

        Yüksek veri aktarım hızı, geniş multimedya dosyalarınızı bilgisayarınızın sabit diskine kaydederken ortaya çıkan rahatsızlık verici bekleme sürelerini önemli ölçüde azaltır.

        250 şarkı ve 1000 fotoğrafa kadar paylaşma ve saklama

        Bu şık mücevher, 250 şarkı ve 1000 fotoğrafa kadar paylaşım ve saklama için geliştirildi ve kişisel, taşınabilir; güçlü kullanım için idealdir. Çocuklarının resmini taşıyan bir anneden dosyalarını taşıyan iş kadınlarına, olağanüstü bir kolaylık ve rahatlık.

        Özel tasarlanmış kolay kullanımlı yazılım dahildir

        Active Crystals USB Belleğinden doğrudan çalışacak ve dosya senkronizasyonu ve otomatik dosya sıkıştırma gibi faydalı özelliklere erişim sağlayacak bütün bir yazılım paketi birlikte verilmektedir.

        Değerli, kişisel verilerinizi bir parola ile koruyun

        256 bit AES şifreleme içeren koruma parolası sayesinde, değerli kişisel bilgileriniz, sadece bir parola kullanımıyla izinsiz erişimden korunur.

        Teknik Özellikler

        • Depolama Ortamı

          Dahili Bellek Kapasitesi
          1  GB
          Aktarım hızı
          maksimum 15MB/sn hızında okur ve maksimum 3MB/sn hızında yazar
          Dahili hafıza tipi
          MLC NAND Flash

        • Bağlanabilirlik

          USB
          USB 2.0 yüksek hız

        • Aksesuarlar

          Saklama çantası
          Evet
          Boyun askısı
          Evet
          Kullanım Kılavuzu
          • İngilizce
          • Fransızca
          • Almanca
          • İspanyolca
          • Portekizce
          • İtalyanca
          • Rusça
          • Klasik Çince
          • Korece
          • Japonca
          Garanti kitapçığı
          Evet

        • Sistem Gereksinimleri

          PC OS
          Windows Vista, XP, 2000, ME, 98SE; Mac OS 9.0 ve üzeri; Linux 2.4.0 ve üzeri
          USB
          Boş USB portu

        • Çeşitli

          Garantili
          2 yıl

        • Ambalaj Verileri

          Ambalaj türü
          Güzellik kutusundaki mücevher kutusu

        • Ambalaj boyutları

          Yükseklik
          9,6  cm
          Genişlik
          9,6  cm
          Derinlik
          9,6  cm
          Net ağırlık
          0,07  kg
          Brüt ağırlık
          0,37  kg
          Dara ağırlığı
          0,3  kg
          Derinlik
          3,8  inç
          Brüt ağırlık
          0,816  lb
          Yükseklik
          3,8  inç
          Net ağırlık
          0,154  lb
          Dara ağırlığı
          0,661  lb
          Genişlik
          3,8  inç
          EAN
          87 12581 39418 9
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Karton

        • Dış Karton

          Uzunluk
          49,5  cm
          Genişlik
          24  cm
          Yükseklik
          27,6  cm
          Net ağırlık
          1,12  kg
          Brüt ağırlık
          8,416  kg
          Dara ağırlığı
          7,296  kg
          Brüt ağırlık
          18,554  lb
          Yükseklik
          10,9  inç
          Uzunluk
          19,5  inç
          Net ağırlık
          2,469  lb
          Dara ağırlığı
          16,085  lb
          Genişlik
          9,4  inç
          EAN
          87 12581 39420 2
          Ambalaj sayısı
          16

        • İç Karton

          Brüt ağırlık
          4,638  lb
          Brüt ağırlık
          2,104  kg
          Yükseklik
          5,0  inç
          Yükseklik
          12.6  cm
          Uzunluk
          23,9  cm
          Uzunluk
          9,4  inç
          Net ağırlık
          0,617  lb
          Net ağırlık
          0,28  kg
          Dara ağırlığı
          4,021  lb
          Dara ağırlığı
          1,824  kg
          Genişlik
          9,0  inç
          Genişlik
          22,8  cm
          EAN
          87 12581 39419 6
          Ambalaj sayısı
          4

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • IFU / kullanım Kılavuzu
        • Boyun askısı
        • Saklama çantası
        • Garanti kitapçığı

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