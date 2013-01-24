250 şarkı ve 1000 fotoğrafa kadar paylaşma ve saklama

Bu şık mücevher, 250 şarkı ve 1000 fotoğrafa kadar paylaşım ve saklama için geliştirildi ve kişisel, taşınabilir; güçlü kullanım için idealdir. Çocuklarının resmini taşıyan bir anneden dosyalarını taşıyan iş kadınlarına, olağanüstü bir kolaylık ve rahatlık.