Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    PowerPro Ultimate

    Torbasız elektrikli süpürge

    FC9912/61
    Bu ürün için destek alın
    Genel Derecelendirme / 5
    • Şimdi %60 daha fazla emiş gücü ile* Şimdi %60 daha fazla emiş gücü ile* Şimdi %60 daha fazla emiş gücü ile*
      -{discount-value}

      PowerPro Ultimate Torbasız elektrikli süpürge

      FC9912/61
      Bu ürün için destek alın

      Şimdi %60 daha fazla emiş gücü ile*

      Yeni Philips Marathon Ultimate torbasız elektrikli süpürge, üstün temizlik performansı sunar. PowerCyclone 7, havayla tozu olağanüstü bir performansla ayırır. TriActive+ başlık ise tüm zeminlerde mükemmel performans gösterir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      PowerPro Ultimate Torbasız elektrikli süpürge

      Şimdi %60 daha fazla emiş gücü ile*

      Yeni Philips Marathon Ultimate torbasız elektrikli süpürge, üstün temizlik performansı sunar. PowerCyclone 7, havayla tozu olağanüstü bir performansla ayırır. TriActive+ başlık ise tüm zeminlerde mükemmel performans gösterir. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör torbasiz-elektrikli-suepuerge

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Tüm aksesuarları görün
        PowerPro Ultimate

        PowerPro Ultimate

        Torbasız elektrikli süpürge

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Şimdi %60 daha fazla emiş gücü ile*

        Etrafı kirletmeden toz boşaltma

        • 2200 W
        • PowerCyclone 7
        • HEPA 13 filtre
        • TriActive Z başlık*
        PowerCyclone 7 ile daha uzun süre kuvvetli emiş gücü

        PowerCyclone 7 ile daha uzun süre kuvvetli emiş gücü

        PowerCyclone 7 teknolojisinin aerodinamik tasarımı, 3 etkili adımla hava direncini en aza indirir ve olağanüstü temizlik performansı sağlar: 1) Düz ve pürüzsüz hava girişi sayesinde hava PowerCyclone'a yüksek hızla girer. 2) Eğimli hava geçişi havanın siklonik hazne içindeki yukarı yönlü hareketini anında hızlandırır. 3) Siklonun üstündeki çıkış kanatları etkili bir şekilde tozu havadan ayırır.

        Toz ve kırıntılar için TriActive Z sert zemin başlığı

        Toz ve kırıntılar için TriActive Z sert zemin başlığı

        Yeni TriActive Z sert zemin başlığı tek seferde tüm tozları ve büyük parçaları toplar. Benzersiz Z şekilli tasarımı tozu ve daha büyük kırıntıları ileri itmeden hava kanalına yönlendirir. Yan hava kanalları kenar boyunca mükemmel temizlik sağlar. Artık daha büyük kırıntıları temizlemek için başlığı çıkarmanıza gerek kalmaz ve sert zeminde üstün temizlik sağlar.

        Etrafı kirletmeden toz boşaltma için NanoClean Teknolojisi

        Etrafı kirletmeden toz boşaltma için NanoClean Teknolojisi

        Bu yenilikçi teknoloji tozun dağılmasını önlemek için özel olarak tasarlanmıştır. Toz havada asılı kalmaz; toz haznesinin dibinde birikir. Hazne açıldığında toz dağılmaz.

        Kontrollü boşaltma için Ekstra Ergonomik Toz Haznesi

        Kontrollü boşaltma için Ekstra Ergonomik Toz Haznesi

        Haznenin yan kısmı, uca benzer bir şekille tasarlanmıştır. Böylelikle toz etrafa dökülmeden, kontrollü bir şekilde boşaltabilirsiniz.

        Eğilmeden Çalıştırma ve Duraklatma için ErgoGrip uzaktan kumanda

        Eğilmeden Çalıştırma ve Duraklatma için ErgoGrip uzaktan kumanda

        ErgoGrip uzaktan kumanda sayesinde başlık dar alanlarda kolaylıkla hareket edebilir. Entegre uzaktan kumanda ile gücü artırmak, azaltmak ve hatta elektrikli süpürgeyi kapatmak çok kolaydır.

        %99,95 filtreleme özellikli Ultra Clean Air HEPA 13 filtre

        %99,95 filtreleme özellikli Ultra Clean Air HEPA 13 filtre

        Ultra Clean Air HEPA 13 filtre tozların en az %99,95'ini hapsederek temiz ve alerjik malzemelerin olmadığı bir ortam sağlar.

        3'ü 1 arada TriActive+ başlık kalın ve ince tüm tozları toplar

        3'ü 1 arada TriActive+ başlık kalın ve ince tüm tozları toplar

        TriActive+ başlık tek seferde 3 temizlik hareketi uygular: 1) Daha derindeki tozları toplamak için özel olarak tasarlanmış tabanıyla halıyı nazikçe açar. 2) Öndeki geniş ağzı büyük parçaları alır. 3) İki yan fırçasıyla mobilya ve duvarlara çok yakın olan tozu ve kiri toplar.

        HEPA 13 filtreleme seviyesi* ince toz parçacıklarının %99,95'ini yakalar

        Polen ve ev tozları gibi alerjenler ve irritanlar dahil ince tozların %99,95'inden fazlasını yakalar. Alerjisi olan ve genel olarak daha yüksek filtreleme seviyelerine ihtiyaç duyan kişilerin özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiştir.

        Teknik Özellikler

        • Performans

          Giriş gücü (IEC)
          1800  W
          Emiş gücü (maksimum)
          450  W
          Emiş gücü (maksimum)
          450  W
          Giriş gücü (maks.)
          2400  W
          Ses gücü seviyesi
          <77  dB

        • Tasarım

          Renk
          Parlak bakır

        • Filtreleme

          Boşaltma filtresi
          HEPA13 filtre
          Motor filtresi
          Uzun ömürlü yıkanabilir filtre
          Toz kapasitesi
          2,2  L

        • Kullanım

          Boru tipi
          Alüminyum 2-P teleskopik boru
          Çalışma yarıçapı
          11  m
          Taşıma kolu
          Üst ve ön kısım
          Kordon uzunluğu
          8  m

        • Başlıklar ve aksesuarlar

          Standart başlık
          TriActive+ başlık
          Ek başlık
          TriActiveZ başlık
          Dahili aksesuarlar
          • Aralık temizleme aparatı
          • 2'si 1 arada fırça/küçük başlık
          Diğer aksesuarlar
          ErgoGrip Uzaktan Kumanda

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürün ağırlığı
          6,3  kg
          Ürünün boyutları (UxGxY)
          506 x 310 x 317  mm
          Ambalaj boyutları (UxGxY)
          595 x 400 x 352  mm

        • Sürdürülebilirlik

          Ambalaj
          > %90 geri dönüşümlü malzeme
          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Yedek parça veya aksesuar bulun

        Parçalar veya aksesuarlara gidin

        Bu ürün için aksesuarlar

        Tüm aksesuarları görün
          * Önerilen perakende satış fiyatı

          Önerilen ürünler

            En son görüntülenen ürünler

              Yorumlar

              Bunu değerlendiren ilk kişi ol

              • Emiş gücü, Avrupa'nın en çok satan torbasız elektrikli süpürgesiyle karşılaştırılarak, EN 60312-1/2013 uyarınca Şubat/Nisan 2014 tarihlerinde bağımsız bir test kuruluşu tarafından halı üzerinde test edilmiştir
              • TriActive Z ticari bir addır ve yerel dile çevrilemez
              Kaydet

              Philips ailesine siz de katılın

              Bültenimize abone olun

              Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

              Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
              İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

              Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

              Keşfet 
              MyPhilips

              Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

              Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

              Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

              Şimdi üye ol

              Ödeme Seçenekleri

              Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
              Visa - payment method
              MasterCard - payment method

              Destek

              Sıkça Sorulan Sorular
              Şartlar ve koşullar
              Sipariş Takibi