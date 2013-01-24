HEPA 13 filtreleme seviyesi* ince toz parçacıklarının %99,95'ini yakalar

Polen ve ev tozları gibi alerjenler ve irritanlar dahil ince tozların %99,95'inden fazlasını yakalar. Alerjisi olan ve genel olarak daha yüksek filtreleme seviyelerine ihtiyaç duyan kişilerin özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiştir.