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Yeni Philips Marathon Ultimate torbasız elektrikli süpürge, üstün temizlik performansı sunar. PowerCyclone 7, havayla tozu olağanüstü bir performansla ayırır. TriActive+ başlık ise tüm zeminlerde mükemmel performans gösterir. Tüm faydaları görün
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Şimdi %60 daha fazla emiş gücü ile*
Yeni Philips Marathon Ultimate torbasız elektrikli süpürge, üstün temizlik performansı sunar. PowerCyclone 7, havayla tozu olağanüstü bir performansla ayırır. TriActive+ başlık ise tüm zeminlerde mükemmel performans gösterir. Tüm faydaları görün
Torbasız elektrikli süpürge
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PowerCyclone 7 teknolojisinin aerodinamik tasarımı, 3 etkili adımla hava direncini en aza indirir ve olağanüstü temizlik performansı sağlar: 1) Düz ve pürüzsüz hava girişi sayesinde hava PowerCyclone'a yüksek hızla girer. 2) Eğimli hava geçişi havanın siklonik hazne içindeki yukarı yönlü hareketini anında hızlandırır. 3) Siklonun üstündeki çıkış kanatları etkili bir şekilde tozu havadan ayırır.
Yeni TriActive Z sert zemin başlığı tek seferde tüm tozları ve büyük parçaları toplar. Benzersiz Z şekilli tasarımı tozu ve daha büyük kırıntıları ileri itmeden hava kanalına yönlendirir. Yan hava kanalları kenar boyunca mükemmel temizlik sağlar. Artık daha büyük kırıntıları temizlemek için başlığı çıkarmanıza gerek kalmaz ve sert zeminde üstün temizlik sağlar.
Bu yenilikçi teknoloji tozun dağılmasını önlemek için özel olarak tasarlanmıştır. Toz havada asılı kalmaz; toz haznesinin dibinde birikir. Hazne açıldığında toz dağılmaz.
Haznenin yan kısmı, uca benzer bir şekille tasarlanmıştır. Böylelikle toz etrafa dökülmeden, kontrollü bir şekilde boşaltabilirsiniz.
ErgoGrip uzaktan kumanda sayesinde başlık dar alanlarda kolaylıkla hareket edebilir. Entegre uzaktan kumanda ile gücü artırmak, azaltmak ve hatta elektrikli süpürgeyi kapatmak çok kolaydır.
Ultra Clean Air HEPA 13 filtre tozların en az %99,95'ini hapsederek temiz ve alerjik malzemelerin olmadığı bir ortam sağlar.
TriActive+ başlık tek seferde 3 temizlik hareketi uygular: 1) Daha derindeki tozları toplamak için özel olarak tasarlanmış tabanıyla halıyı nazikçe açar. 2) Öndeki geniş ağzı büyük parçaları alır. 3) İki yan fırçasıyla mobilya ve duvarlara çok yakın olan tozu ve kiri toplar.
Polen ve ev tozları gibi alerjenler ve irritanlar dahil ince tozların %99,95'inden fazlasını yakalar. Alerjisi olan ve genel olarak daha yüksek filtreleme seviyelerine ihtiyaç duyan kişilerin özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiştir.
Performans
Tasarım
Filtreleme
Kullanım
Başlıklar ve aksesuarlar
Ağırlık ve boyutlar
Sürdürülebilirlik
FC8031/00
CP9278/01
CP0698/01
CP0679/01