PowerCyclone 8, daha uzun süre en yüksek emiş gücünü sağlar

PowerCyclone 8 teknolojisi, hava akışını en üst düzeye çıkarmak ve en yüksek emiş gücünü sağlamak için güçlü bir dönme hareketi gerçekleştirir. Silindirik bölmedeki süper hızlı hava akışı, saatte >185 km hızla tozu havadan ayırır ve kusursuz bir temizlik için daha uzun süre daha kuvvetli emiş gücü sağlar.