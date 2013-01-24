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    PowerPro Expert

    Torbasız elektrikli süpürge

    FC9729/09
    Genel Derecelendirme / 5
    3 Ödüller
    • PowerCyclone 8 ile en yüksek çekiş gücü* PowerCyclone 8 ile en yüksek çekiş gücü* PowerCyclone 8 ile en yüksek çekiş gücü*
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      PowerPro Expert Torbasız elektrikli süpürge

      FC9729/09
      Genel Derecelendirme / 5
      3 Ödüller

      PowerCyclone 8 ile en yüksek çekiş gücü*

      Philips 7000 Serisi Torbasız Elektrikli Süpürge, şimdiye kadarki en yüksek emiş gücümüzü sunar. PowerCyclone 8 teknolojisi ve optimize edilmiş 3 temizlik işlemini bir arada sunan TriActive başlıkla köşe bucak temizlik artık çok zahmetsiz ve kolay. Tüm faydaları görün

      PowerPro Expert Torbasız elektrikli süpürge

      PowerCyclone 8 ile en yüksek çekiş gücü*

      Philips 7000 Serisi Torbasız Elektrikli Süpürge, şimdiye kadarki en yüksek emiş gücümüzü sunar. PowerCyclone 8 teknolojisi ve optimize edilmiş 3 temizlik işlemini bir arada sunan TriActive başlıkla köşe bucak temizlik artık çok zahmetsiz ve kolay. Tüm faydaları görün

      PowerCyclone 8 ile en yüksek çekiş gücü*

      Philips 7000 Serisi Torbasız Elektrikli Süpürge, şimdiye kadarki en yüksek emiş gücümüzü sunar. PowerCyclone 8 teknolojisi ve optimize edilmiş 3 temizlik işlemini bir arada sunan TriActive başlıkla köşe bucak temizlik artık çok zahmetsiz ve kolay. Tüm faydaları görün

      PowerPro Expert Torbasız elektrikli süpürge

      PowerCyclone 8 ile en yüksek çekiş gücü*

      Philips 7000 Serisi Torbasız Elektrikli Süpürge, şimdiye kadarki en yüksek emiş gücümüzü sunar. PowerCyclone 8 teknolojisi ve optimize edilmiş 3 temizlik işlemini bir arada sunan TriActive başlıkla köşe bucak temizlik artık çok zahmetsiz ve kolay. Tüm faydaları görün

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        PowerPro Expert

        PowerPro Expert

        Torbasız elektrikli süpürge

        Toplam:

        PowerCyclone 8 ile en yüksek çekiş gücü*

        Alerji H13 filtre sistemi, ince tozları >%99,9** oranında hapseder

        • 900 W
        • PowerCyclone 8
        • Allergy H13 filtre
        • Birlikte gelen aksesuarlar
        Yüksek emiş gücü için 900 W motor

        Yüksek emiş gücü için 900 W motor

        Dakikada 50.000 devirden yüksek verimliliğe sahip 900 W motor, her seferinde üstün temizlik için yüksek emiş gücü üretir. Satın aldıktan sonra 3 ay içinde ürününüzü Philips.com adresinden kaydederek 5 yıllık motor garantisi elde edin.

        Yüksek temizlik performansı için %99,9 toz toplama özellikli***

        Yüksek temizlik performansı için %99,9 toz toplama özellikli***

        TriActive+ başlık ve ekstrem emiş gücü, ince tozların %99,9'unun*** süpürülmesini sağlar.

        PowerCyclone 8, daha uzun süre en yüksek emiş gücünü sağlar

        PowerCyclone 8, daha uzun süre en yüksek emiş gücünü sağlar

        PowerCyclone 8 teknolojisi, hava akışını en üst düzeye çıkarmak ve en yüksek emiş gücünü sağlamak için güçlü bir dönme hareketi gerçekleştirir. Silindirik bölmedeki süper hızlı hava akışı, saatte >185 km hızla tozu havadan ayırır ve kusursuz bir temizlik için daha uzun süre daha kuvvetli emiş gücü sağlar.

        3 yönlü derinlemesine temizleme hareketi için TriActive başlık

        3 yönlü derinlemesine temizleme hareketi için TriActive başlık

        TriActive başlık tek seferde 3 temizlik hareketi uygular. Özel olarak tasarlanmış taban halıların derinliklerindeki tozu alırken ön taraftaki geniş ağız büyük parçaları alır. Başlığın her iki yanındaki hava kanalları ve fırçalar, duvar veya mobilyaların yakınındaki toz ve kiri toplar.

        Birlikte gelen aksesuarlar: Kolaylıkla muhafaza edilir, her zaman elinizin altındadır

        Birlikte gelen aksesuarlar: Kolaylıkla muhafaza edilir, her zaman elinizin altındadır

        Birlikte gelen aksesuarlar arka bölmede kolayca saklanır, böylece ihtiyacınız olduğunda her zaman kolayca erişebilirler.

        Emiş gücünü ayarlamak için dijital güç kontrolü işlevi

        Emiş gücünü ayarlamak için dijital güç kontrolü işlevi

        Dijital güç kontrolü işlevi, tek bir düğme dokunuşuyla sert zeminlerden yumuşak mobilya yüzeylerine kadar farklı temizlik görevleri için emiş gücünü kolayca ayarlar.

        Toz haznesi, tek elle hijyenik toz boşaltımı için tasarlanmıştır

        Toz haznesi, tek elle hijyenik toz boşaltımı için tasarlanmıştır

        Boşaltması kolay toz haznesi, tek elle hijyenik toz boşaltımı sırasında dağılan toz oranını en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır.

        Yumuşak fırça, kola entegre edilmiştir ve her zaman kullanıma hazır haldedir

        Yumuşak fırça, kola entegre edilmiştir ve her zaman kullanıma hazır haldedir

        Tutma yerine yerleştirilen toz fırçası aleti mobilyalarınız, düz yüzeyler ve döşemeler için her zaman kullanıma hazırdır.

        Allergy H13 filtre sistemi, ince tozların >%99,9'unu hapseder

        Allergy H13 filtre sistemi, ince tozların >%99,9'unu hapseder

        Alerjisi olan kişiler için ideal olan Allergy H13 filtre sistemi polen, evcil hayvan tüyleri ve evdeki tozlar dahil olmak üzere ince toz parçacıklarının >%99,9'unu hapseder. Filtreleme seviyesi HEPA 13**** ile eş değerdir.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Renk
          Araba Kırmızısı

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürünün boyutları (UxGxY)
          505 x 292 x 292 mm
          Ürün ağırlığı
          5,5 kg

        • Sürdürülebilirlik

          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt
          Beklemede güç tüketimi
          &lt; 0,5 W
          Ambalaj
          > %90 geri dönüşümlü malzeme

        • Filtreleme

          Toz kapasitesi
          2 L
          Boşaltma filtresi
          Allergy H13 filtre
          Motor filtresi
          Uzun ömürlü yıkanabilir filtre
          Filtreleme seviyesi
          HEPA13 seviyesi****

        • Kullanım

          Çalışma yarıçapı
          10 m
          Tekerlek tipi
          Lastik
          Güç kontrolü
          Elektronik çalışan cihaz
          Taşıma kolu
          Üst ve ön kısım
          Boru bağlantısı
          ActiveLock
          Tüp tipi
          Metal 2 parçalı teleskopik boru
          Kordon uzunluğu
          7 m

        • Başlıklar ve aksesuarlar

          Aksesuar saklama
          Dahili
          Aksesuarlar dahil
          • Aralık temizleme aparatı
          • Küçük başlık
          • Entegre fırça
          Ek başlık
          Sert zemin başlığı
          Ekstra aksesuarlar
          Filtre değişimi: FC8003/01
          Standart başlık
          TriActive başlık

        • Performans

          Hava akımı (maks.)
          32,5 l/s
          Giriş gücü (maks.)
          900 W
          Ses gücü seviyesi
          67 – 75 dB

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              Yorumlar

              Bunu değerlendiren ilk kişi ol

              • Emiş gücü 2019'un ilk yarısında Almanya'da en çok satan 10 üst düzey torbasız elektrikli süpürgeyle (> 150 €) karşılaştırıldı
              • *Filtrasyon performansı, DIN EN 60312/11/2008'e göre test edilmiştir.
              • **Aralıkların olduğu sert zeminlerde %99,9 oranında toz toplama (IEC62885-2).
              • ***Filtreleme seviyeleri EN60312-1-2017 uyarınca test edilmiştir ve HEPA 13 ile eşdeğerdir.
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