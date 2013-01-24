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PowerCyclone 8 ile en yüksek çekiş gücü*
Philips 7000 Serisi Torbasız Elektrikli Süpürge, şimdiye kadarki en yüksek emiş gücümüzü sunar. PowerCyclone 8 teknolojisi ve optimize edilmiş 3 temizlik işlemini bir arada sunan TriActive başlıkla köşe bucak temizlik artık çok zahmetsiz ve kolay. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
PowerCyclone 8 ile en yüksek çekiş gücü*
Philips 7000 Serisi Torbasız Elektrikli Süpürge, şimdiye kadarki en yüksek emiş gücümüzü sunar. PowerCyclone 8 teknolojisi ve optimize edilmiş 3 temizlik işlemini bir arada sunan TriActive başlıkla köşe bucak temizlik artık çok zahmetsiz ve kolay. Tüm faydaları görün
PowerCyclone 8 ile en yüksek çekiş gücü*
Philips 7000 Serisi Torbasız Elektrikli Süpürge, şimdiye kadarki en yüksek emiş gücümüzü sunar. PowerCyclone 8 teknolojisi ve optimize edilmiş 3 temizlik işlemini bir arada sunan TriActive başlıkla köşe bucak temizlik artık çok zahmetsiz ve kolay. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
PowerCyclone 8 ile en yüksek çekiş gücü*
Philips 7000 Serisi Torbasız Elektrikli Süpürge, şimdiye kadarki en yüksek emiş gücümüzü sunar. PowerCyclone 8 teknolojisi ve optimize edilmiş 3 temizlik işlemini bir arada sunan TriActive başlıkla köşe bucak temizlik artık çok zahmetsiz ve kolay. Tüm faydaları görün
Dakikada 50.000 devirden yüksek verimliliğe sahip 900 W motor, her seferinde üstün temizlik için yüksek emiş gücü üretir. Satın aldıktan sonra 3 ay içinde ürününüzü Philips.com adresinden kaydederek 5 yıllık motor garantisi elde edin.
TriActive+ başlık ve ekstrem emiş gücü, ince tozların %99,9'unun*** süpürülmesini sağlar.
PowerCyclone 8 teknolojisi, hava akışını en üst düzeye çıkarmak ve en yüksek emiş gücünü sağlamak için güçlü bir dönme hareketi gerçekleştirir. Silindirik bölmedeki süper hızlı hava akışı, saatte >185 km hızla tozu havadan ayırır ve kusursuz bir temizlik için daha uzun süre daha kuvvetli emiş gücü sağlar.
TriActive başlık tek seferde 3 temizlik hareketi uygular. Özel olarak tasarlanmış taban halıların derinliklerindeki tozu alırken ön taraftaki geniş ağız büyük parçaları alır. Başlığın her iki yanındaki hava kanalları ve fırçalar, duvar veya mobilyaların yakınındaki toz ve kiri toplar.
Birlikte gelen aksesuarlar arka bölmede kolayca saklanır, böylece ihtiyacınız olduğunda her zaman kolayca erişebilirler.
Dijital güç kontrolü işlevi, tek bir düğme dokunuşuyla sert zeminlerden yumuşak mobilya yüzeylerine kadar farklı temizlik görevleri için emiş gücünü kolayca ayarlar.
Boşaltması kolay toz haznesi, tek elle hijyenik toz boşaltımı sırasında dağılan toz oranını en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır.
Tutma yerine yerleştirilen toz fırçası aleti mobilyalarınız, düz yüzeyler ve döşemeler için her zaman kullanıma hazırdır.
Alerjisi olan kişiler için ideal olan Allergy H13 filtre sistemi polen, evcil hayvan tüyleri ve evdeki tozlar dahil olmak üzere ince toz parçacıklarının >%99,9'unu hapseder. Filtreleme seviyesi HEPA 13**** ile eş değerdir.
Tasarım
Ağırlık ve boyutlar
Sürdürülebilirlik
Filtreleme
Kullanım
Başlıklar ve aksesuarlar
Performans