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    PowerPro Expert

    Torbasız elektrikli süpürge

    FC9729/09
    Genel Derecelendirme / 5
    3 Ödüller
    • PowerCyclone 8 ile en yüksek çekiş gücü* PowerCyclone 8 ile en yüksek çekiş gücü* PowerCyclone 8 ile en yüksek çekiş gücü*
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      PowerPro Expert Torbasız elektrikli süpürge

      FC9729/09
      Genel Derecelendirme / 5
      3 Ödüller

      PowerCyclone 8 ile en yüksek çekiş gücü*

      Philips 7000 Serisi Torbasız Elektrikli Süpürge, şimdiye kadarki en yüksek emiş gücümüzü sunar. PowerCyclone 8 teknolojisi ve optimize edilmiş 3 temizlik işlemini bir arada sunan TriActive başlıkla köşe bucak temizlik artık çok zahmetsiz ve kolay. Tüm faydaları görün

      PowerPro Expert Torbasız elektrikli süpürge

      PowerCyclone 8 ile en yüksek çekiş gücü*

      Philips 7000 Serisi Torbasız Elektrikli Süpürge, şimdiye kadarki en yüksek emiş gücümüzü sunar. PowerCyclone 8 teknolojisi ve optimize edilmiş 3 temizlik işlemini bir arada sunan TriActive başlıkla köşe bucak temizlik artık çok zahmetsiz ve kolay. Tüm faydaları görün

      PowerCyclone 8 ile en yüksek çekiş gücü*

      Philips 7000 Serisi Torbasız Elektrikli Süpürge, şimdiye kadarki en yüksek emiş gücümüzü sunar. PowerCyclone 8 teknolojisi ve optimize edilmiş 3 temizlik işlemini bir arada sunan TriActive başlıkla köşe bucak temizlik artık çok zahmetsiz ve kolay. Tüm faydaları görün

      PowerPro Expert Torbasız elektrikli süpürge

      PowerCyclone 8 ile en yüksek çekiş gücü*

      Philips 7000 Serisi Torbasız Elektrikli Süpürge, şimdiye kadarki en yüksek emiş gücümüzü sunar. PowerCyclone 8 teknolojisi ve optimize edilmiş 3 temizlik işlemini bir arada sunan TriActive başlıkla köşe bucak temizlik artık çok zahmetsiz ve kolay. Tüm faydaları görün

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        PowerPro Expert

        PowerPro Expert

        Torbasız elektrikli süpürge

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        PowerCyclone 8 ile en yüksek çekiş gücü*

        Alerji H13 filtre, ince tozları %99,9'dan** yüksek oranda yakalar

        • 900 W
        • PowerCyclone 8
        • Allergy H13 filtre
        • Birlikte gelen aksesuarlar
        Yüksek emiş gücü için 900 W motor

        Yüksek emiş gücü için 900 W motor

        Dakikada 50.000 devirden yüksek verimliliğe sahip 900 W motor, her seferinde üstün temizlik için yüksek emiş gücü üretir. Satın aldıktan sonra 3 ay içinde ürününüzü Philips.com adresinden kaydederek 5 yıllık motor garantisi elde edin.

        Yüksek temizlik performansı için %99,9 toz toplama özellikli***

        Yüksek temizlik performansı için %99,9 toz toplama özellikli***

        TriActive+ başlık ve ekstrem emiş gücü, ince tozların %99,9'unun*** süpürülmesini sağlar.

        PowerCyclone 8, daha uzun süre en yüksek emiş gücünü sağlar

        PowerCyclone 8, daha uzun süre en yüksek emiş gücünü sağlar

        PowerCyclone 8 teknolojisi, hava akışını en üst düzeye çıkarmak ve en yüksek emiş gücünü sağlamak için güçlü bir dönme hareketi gerçekleştirir. Silindirik bölmedeki süper hızlı hava akışı, tozu saatte 185 km'den daha hızlı bir şekilde havadan ayırır ve kusursuz temizlik sonuçları için daha uzun süre daha kuvvetli emiş gücü sağlar.

        3 yönlü derinlemesine temizleme hareketi için TriActive başlık

        3 yönlü derinlemesine temizleme hareketi için TriActive başlık

        TriActive başlık tek seferde 3 temizlik hareketi uygular. Özel olarak tasarlanmış taban halıların derinliklerindeki tozu alırken ön taraftaki geniş ağız büyük parçaları alır. Başlığın her iki yanındaki hava kanalları ve fırçalar, duvar veya mobilyaların yakınındaki toz ve kiri toplar.

        Birlikte gelen aksesuarlar: Kolaylıkla muhafaza edilir, her zaman elinizin altındadır

        Birlikte gelen aksesuarlar: Kolaylıkla muhafaza edilir, her zaman elinizin altındadır

        Birlikte gelen aksesuarlar arka bölmede kolayca saklanır, böylece ihtiyacınız olduğunda her zaman kolayca erişebilirler.

        Emiş gücünü ayarlamak için dijital güç kontrolü işlevi

        Emiş gücünü ayarlamak için dijital güç kontrolü işlevi

        Dijital güç kontrolü işlevi, tek bir düğme dokunuşuyla sert zeminlerden yumuşak mobilya yüzeylerine kadar farklı temizlik görevleri için emiş gücünü kolayca ayarlar.

        Toz haznesi, tek elle hijyenik toz boşaltımı için tasarlanmıştır

        Toz haznesi, tek elle hijyenik toz boşaltımı için tasarlanmıştır

        Boşaltması kolay toz haznesi, tek elle hijyenik toz boşaltımı sırasında dağılan toz oranını en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır.

        Yumuşak fırça, kola entegre edilmiştir ve her zaman kullanıma hazır haldedir

        Yumuşak fırça, kola entegre edilmiştir ve her zaman kullanıma hazır haldedir

        Tutma yerine yerleştirilen toz fırçası aleti mobilyalarınız, düz yüzeyler ve döşemeler için her zaman kullanıma hazırdır.

        Allergy H13 filtre sistemi, ince tozları %99,9'dan yüksek oranda yakalar

        Allergy H13 filtre sistemi, ince tozları %99,9'dan yüksek oranda yakalar

        Alerji H13 filtre sistemi, alerjisi olanlar için polen, evcil hayvan tüyleri ve ev tozları dahil olmak üzere ince toz parçacıklarını %99,9'dan yüksek oranda yakalar. Filtreleme seviyesi HEPA 13**** ile eşdeğerdir.

        Teknik Özellikler

        • Performans

          Hava akımı (maks.)
          32,5  l/s
          Giriş gücü (maks.)
          900  W
          Ses gücü seviyesi
          67 – 75  dB

        • Başlıklar ve aksesuarlar

          Aksesuar saklama
          Dahili
          Standart başlık
          TriActive başlık
          Dahili aksesuarlar
          • Aralık temizleme aparatı
          • Küçük başlık
          • Entegre fırça
          Ek başlık
          Sert zemin başlığı
          Ekstra aksesuarlar
          Filtre değişimi: FC8003/01

        • Tasarım

          Renk
          Araba Kırmızısı

        • Filtreleme

          Toz kapasitesi
          2  L
          Boşaltma filtresi
          Allergy H13 filtre
          Motor filtresi
          Uzun ömürlü yıkanabilir filtre
          Filtreleme seviyesi
          HEPA13 seviyesi****
          HEPA13 seviyesi****

        • Sürdürülebilirlik

          Ambalaj
          > %90 geri dönüşümlü malzeme
          Beklemede güç tüketimi
          < 0,5  W
          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt

        • Kullanım

          Çalışma yarıçapı
          10  m
          Taşıma kolu
          Üst ve ön kısım
          Kordon uzunluğu
          7  m
          Güç kontrolü
          Elektronik çalışan cihaz
          Boru bağlantısı
          ActiveLock
          Boru tipi
          Metal 2 parçalı teleskopik boru
          Tekerlek tipi
          Lastik

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürünün boyutları (UxGxY)
          505 x 292 x 292  mm
          Ürün ağırlığı
          5,5  kg

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              Yorumlar

              Bunu değerlendiren ilk kişi ol

              • emiş gücü 2019'un ilk yarısında Almanya'da en çok satan 10 üst düzey torbasız elektrikli süpürgeyle (150 €'dan fazla) karşılaştırıldı
              • *Filtrasyon performansı, DIN EN 60312/11/2008'e göre test edilmiştir.
              • **Aralıkların olduğu sert zeminlerde %99,9 oranında toz toplama (IEC62885-2).
              • ***Filtreleme seviyeleri EN60312-1-2017 uyarınca test edilmiştir ve HEPA 13 ile eşdeğerdir.
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