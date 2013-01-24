PowerCyclone 8, daha uzun süre en yüksek emiş gücünü sağlar

PowerCyclone 8 teknolojisi, hava akışını en üst düzeye çıkarmak ve en yüksek emiş gücünü sağlamak için güçlü bir dönme hareketi gerçekleştirir. Silindirik bölmedeki süper hızlı hava akışı, tozu saatte 185 km'den daha hızlı bir şekilde havadan ayırır ve kusursuz temizlik sonuçları için daha uzun süre daha kuvvetli emiş gücü sağlar.