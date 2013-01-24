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    PowerPro Active

    Torbasız elektrikli süpürge

    FC9532/09
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    Genel Derecelendirme / 5
    • PowerCyclone 4 ile tam performans PowerCyclone 4 ile tam performans PowerCyclone 4 ile tam performans
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      PowerPro Active Torbasız elektrikli süpürge

      FC9532/09
      Bu ürün için destek alın

      PowerCyclone 4 ile tam performans

      Yeni Philips PowerPro Active torbasız elektrikli süpürge, toz toplama işlemini en üst düzeye çıkarması için özel olarak geliştirilmiş PowerCyclone teknolojisi ve TriActive+ başlık sayesinde en üst düzey temizlik performansı sunar. Toz haznesini boşaltmak kolaydır; tozun dağılmasını önler. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 1.039,99 TL
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      PowerPro Active Torbasız elektrikli süpürge

      PowerCyclone 4 ile tam performans

      Yeni Philips PowerPro Active torbasız elektrikli süpürge, toz toplama işlemini en üst düzeye çıkarması için özel olarak geliştirilmiş PowerCyclone teknolojisi ve TriActive+ başlık sayesinde en üst düzey temizlik performansı sunar. Toz haznesini boşaltmak kolaydır; tozun dağılmasını önler. Tüm faydaları görün

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          Philips Online Mağaza fiyatı

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        PowerPro Active

        PowerPro Active

        Torbasız elektrikli süpürge

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        PowerCyclone 4 ile tam performans

        Hızlı ve kolay toz boşaltma

        • 1,7 L
        PowerCyclone 4 teknolojisi havayla tozu tek seferde ayırır

        PowerCyclone 4 teknolojisi havayla tozu tek seferde ayırır

        PowerCyclone 4 teknolojisi, kiri havadan tek seferde ayırarak hava akışını ve performansı en üst düzeye çıkarır. Oldukça etkili temizleme aşamalarıyla fark yaratan temizlik sonuçları sunar: 1) Düz ve pürüzsüz hava girişi sayesinde PowerCyclone havayı içine hızlıca çeker. 2) Eğimli hava geçişi havadaki tozun ayrılması için havayı siklonik hazne içinde yukarı doğru ivmelendirir.

        3'ü 1 arada TriActive+ başlık kalın ve ince tüm tozları toplar

        3'ü 1 arada TriActive+ başlık kalın ve ince tüm tozları toplar

        TriActive+ başlık tek seferde 3 temizlik hareketi uygular: 1) Daha derindeki tozları toplamak için özel olarak tasarlanmış tabanıyla halıyı nazikçe açar. 2) Öndeki geniş ağzı büyük parçaları alır. 3) İki yan fırçasıyla mobilya ve duvarlara çok yakın olan tozu ve kiri toplar.

        Hijyenik boşaltma için gelişmiş toz haznesi tasarımı

        Hijyenik boşaltma için gelişmiş toz haznesi tasarımı

        Toz haznesi, toz dağıtılmayacak şekilde toplanan kirin boşaltılması için dikkatle tasarlanmıştır. Tek elle kullanılabilir ve benzersiz şekliyle pürüzsüz yüzeyi sayesinde toz haznesinin boşaltılmasını kolayca kontrol edebilirsiniz.

        Her temizlik görevine hızlıca hazır olmak için ActiveLock bağlantı elemanları

        Her temizlik görevine hızlıca hazır olmak için ActiveLock bağlantı elemanları

        ActiveLock bağlantı elemanları, temizlik sırasında teleskopik boruya farklı başlıkları ve aksesuarları kolaylıkla takmanıza ve borudan çıkarmanıza olanak tanır.

        Yumuşak fırça, kola entegre edilmiştir ve her zaman kullanıma hazır haldedir

        Yumuşak fırça, kola entegre edilmiştir ve her zaman kullanıma hazır haldedir

        Tutma yerine yerleştirilen toz fırçası aparatı mobilyalarınız, düz yüzeyler ve döşemeler için her zaman kullanıma hazırdır.

        Ekstra uzun ergonomik tutma yeri sayesinde her köşeye ulaşır

        Ekstra uzun ergonomik tutma yeri sayesinde her köşeye ulaşır

        Bu ergonomik şekilli tutma yeri kullanım kolaylığı sağlar. Tutma yerinin ekstra uzun tasarımı her yere erişebilmenize imkan tanıyarak, ulaşılması zor bölgeleri kolayca temizlemenizi sağlar.

        Ayarlanabilir güç seçenekleri

        Ayarlanabilir güç seçenekleri

        Ayarlanabilir güç seçeneği, süpürdüğünüz farklı türlerde yüzeyler için optimum emiş gücünü seçmenize olanak sağlar.

        Ultra Hijyen filtresi ince tozların %99'undan fazlasını yakalar

        Ultra Hijyen filtresi ince tozların %99'undan fazlasını yakalar

        Daha yüksek düzeyde hijyene ihtiyaç duyanların gereksinimlerini karşılamak için dışarıya hava vermeden en ince tozları yakalamak için tasarlanmıştır.

        Teknik Özellikler

        • Performans

          Hava akımı (maks.)
          27,8  l/s
          Giriş gücü (IEC)
          750  W
          Ses gücü seviyesi
          78  dB
          Vakum (maks.)
          16,8  kPa

        • Kullanım

          Çalışma yarıçapı
          9  m
          Taşıma kolu
          Üst ve ön kısım
          Kordon uzunluğu
          6  m
          Boru tipi
          Metal 2 parçalı teleskopik boru
          Tekerlek tipi
          Lastik
          Boru bağlantısı
          ActiveLock
          Güç kontrolü
          Elektronik çalışan cihaz

        • Tasarım

          Renk
          Kırmızı

        • Filtreleme

          Toz kapasitesi
          1,7  L
          Boşaltma filtresi
          Mikrofiltre
          Motor filtresi
          Ultra Hijyen

        • Başlıklar ve aksesuarlar

          Dahili aksesuarlar
          • Aralık temizleme aparatı
          • Entegre fırça
          Aksesuar saklama
          Boru klipsinde
          Ek başlık
          Sert zemin başlığı
          Standart başlık
          TriActive+ başlık

        • Sürdürülebilirlik

          Ambalaj
          > %90 geri dönüşümlü malzeme
          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürünün boyutları (UxGxY)
          473 x 304 x 301  mm
          Ürün ağırlığı
          6  kg

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