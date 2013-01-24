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PowerCyclone 4 ile tam performans
Yeni Philips PowerPro Active torbasız elektrikli süpürge, toz toplama işlemini en üst düzeye çıkarması için özel olarak geliştirilmiş PowerCyclone teknolojisi ve TriActive+ başlık sayesinde en üst düzey temizlik performansı sunar. Toz haznesini boşaltmak kolaydır; tozun dağılmasını önler. Tüm faydaları görün
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PowerCyclone 4 ile tam performans
Yeni Philips PowerPro Active torbasız elektrikli süpürge, toz toplama işlemini en üst düzeye çıkarması için özel olarak geliştirilmiş PowerCyclone teknolojisi ve TriActive+ başlık sayesinde en üst düzey temizlik performansı sunar. Toz haznesini boşaltmak kolaydır; tozun dağılmasını önler. Tüm faydaları görün
Torbasız elektrikli süpürge
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
PowerCyclone 4 teknolojisi, kiri havadan tek seferde ayırarak hava akışını ve performansı en üst düzeye çıkarır. Oldukça etkili temizleme aşamalarıyla fark yaratan temizlik sonuçları sunar: 1) Düz ve pürüzsüz hava girişi sayesinde PowerCyclone havayı içine hızlıca çeker. 2) Eğimli hava geçişi havadaki tozun ayrılması için havayı siklonik hazne içinde yukarı doğru ivmelendirir.
TriActive+ başlık tek seferde 3 temizlik hareketi uygular: 1) Daha derindeki tozları toplamak için özel olarak tasarlanmış tabanıyla halıyı nazikçe açar. 2) Öndeki geniş ağzı büyük parçaları alır. 3) İki yan fırçasıyla mobilya ve duvarlara çok yakın olan tozu ve kiri toplar.
ActiveLock bağlantı elemanları, temizlik sırasında teleskopik boruya farklı başlıkları ve aksesuarları kolaylıkla takmanıza ve borudan çıkarmanıza olanak tanır.
Tutma yerine yerleştirilen toz fırçası aparatı mobilyalarınız, düz yüzeyler ve döşemeler için her zaman kullanıma hazırdır.
Bu ergonomik şekilli tutma yeri kullanım kolaylığı sağlar. Tutma yerinin ekstra uzun tasarımı her yere erişebilmenize imkan tanıyarak, ulaşılması zor bölgeleri kolayca temizlemenizi sağlar.
Ayarlanabilir güç seçeneği, süpürdüğünüz farklı türlerde yüzeyler için optimum emiş gücünü seçmenize olanak sağlar.
Daha yüksek düzeyde hijyene ihtiyaç duyanların gereksinimlerini karşılamak için dışarıya hava vermeden en ince tozları yakalamak için tasarlanmıştır.
Performans
Kullanım
Tasarım
Filtreleme
Başlıklar ve aksesuarlar
Sürdürülebilirlik
Ağırlık ve boyutlar
CP0680/01
CP0236/01
CP0234/01
CP0230/01