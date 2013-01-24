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    PowerPro Active

    Torbasız elektrikli süpürge

    FC9521/09
    Genel Derecelendirme / 5
    2 Ödüller
    • Yüksek performans Yüksek performans Yüksek performans
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      PowerPro Active Torbasız elektrikli süpürge

      FC9521/09
      Genel Derecelendirme / 5
      2 Ödüller

      Yüksek performans

      Yeni Philips PowerPro Active, kusursuz toz temizliği için geliştirilen TriActive+ başlığı ve PowerCyclone 4 teknolojisi sayesinde eksiksiz temizleme performansı sunar. Üstelik toz haznesini toz bulutlarına maruz kalmadan kolaylıkla boşaltabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 599,99 TL

      PowerPro Active Torbasız elektrikli süpürge

      Yüksek performans

      Yeni Philips PowerPro Active, kusursuz toz temizliği için geliştirilen TriActive+ başlığı ve PowerCyclone 4 teknolojisi sayesinde eksiksiz temizleme performansı sunar. Üstelik toz haznesini toz bulutlarına maruz kalmadan kolaylıkla boşaltabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Yüksek performans

      Yeni Philips PowerPro Active, kusursuz toz temizliği için geliştirilen TriActive+ başlığı ve PowerCyclone 4 teknolojisi sayesinde eksiksiz temizleme performansı sunar. Üstelik toz haznesini toz bulutlarına maruz kalmadan kolaylıkla boşaltabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 599,99 TL

      PowerPro Active Torbasız elektrikli süpürge

      Yüksek performans

      Yeni Philips PowerPro Active, kusursuz toz temizliği için geliştirilen TriActive+ başlığı ve PowerCyclone 4 teknolojisi sayesinde eksiksiz temizleme performansı sunar. Üstelik toz haznesini toz bulutlarına maruz kalmadan kolaylıkla boşaltabilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        PowerPro Active

        PowerPro Active

        Torbasız elektrikli süpürge

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Yüksek performans

        Daha az enerji tüketimi

        • B enerji sınıfı
        • PowerCyclone 4 teknolojisi
        • TriActive+ başlık
        Sert zeminlerde üst düzey performans

        Sert zeminlerde üst düzey performans

        Bu ürün, sert zeminlerde üst düzey temizleme performansı sunar: %100 toz toplama!

        PowerCyclone 4 teknolojisi havayla tozu tek seferde ayırır

        PowerCyclone 4 teknolojisi havayla tozu tek seferde ayırır

        PowerCyclone 4 teknolojisi, kiri havadan tek seferde ayırarak hava akışını ve performansı en üst düzeye çıkarır. Oldukça etkili temizleme aşamalarıyla fark yaratan temizlik sonuçları sunar: 1) Düz ve pürüzsüz hava girişi sayesinde PowerCyclone havayı içine hızlıca çeker. 2) Eğimli hava geçişi havadaki tozun ayrılması için havayı siklonik hazne içinde yukarı doğru ivmelendirir.

        3'ü 1 arada TriActive+ başlık kalın ve ince tüm tozları toplar

        3'ü 1 arada TriActive+ başlık kalın ve ince tüm tozları toplar

        TriActive+ başlık tek seferde 3 temizlik hareketi uygular: 1) Daha derindeki tozları toplamak için özel olarak tasarlanmış tabanıyla halıyı nazikçe açar. 2) Öndeki geniş ağzı büyük parçaları alır. 3) İki yan fırçasıyla mobilya ve duvarlara çok yakın olan tozu ve kiri toplar.

        Ayarlanabilir güç seçenekleri

        Ayarlanabilir güç seçenekleri

        Ayarlanabilir güç seçeneği, süpürdüğünüz farklı türlerde yüzeyler için optimum emiş gücünü seçmenize olanak sağlar.

        Kolay boşaltma için gelişmiş toz haznesi tasarımı

        Kolay boşaltma için gelişmiş toz haznesi tasarımı

        Toz haznesinin özel tasarımı sayesinde, toplanan tozlar etrafa dağılmadan atılabilir. Toz, benzersiz bir şekle ve pürüzsüz bir yüzeye sahip olan haznenin tek bir tarafında toplanır ve çöp kovasına kolayca dökülür.

        Ekstra uzun ergonomik tutma yeri sayesinde her köşeye ulaşır

        Ekstra uzun ergonomik tutma yeri sayesinde her köşeye ulaşır

        Bu ergonomik şekilli tutma yeri kullanım kolaylığı sağlar. Tutma yerinin ekstra uzun tasarımı her yere erişebilmenize imkan tanıyarak, ulaşılması zor bölgeleri kolayca temizlemenizi sağlar.

        Sağlıklı bir hava için AirSeal özellikli EPA10 filtre sistemi

        Sağlıklı bir hava için AirSeal özellikli EPA10 filtre sistemi

        EPA10 filtre ve AirSeal, tozsuz bir ortam ve temiz, sağlıklı bir hava sağlamak için hava dışarı püskürtülmeden en ince tozları bile yakalar.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Renk
          Kırmızı

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürünün boyutları (UxGxY)
          473 x 304 x 301 mm
          Ürün ağırlığı
          6 kg

        • Sürdürülebilirlik

          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt
          Ambalaj
          &gt; %90 geri dönüşümlü malzeme

        • Filtreleme

          Boşaltma filtresi
          Mikrofiltre
          Motor filtresi
          EPA 10 yıkanabilir filtre
          Toz kapasitesi
          1.7 L

        • Kullanım

          Boru bağlantısı
          Konik
          Kordon uzunluğu
          6 m
          Güç kontrolü
          Elektronik çalışan cihaz
          Taşıma kolu
          Üst ve ön kısım
          Tekerlek tipi
          Lastik
          Çalışma yarıçapı
          9 m
          Boru tipi
          Metal 2 parçalı teleskopik boru

        • Başlıklar ve aksesuarlar

          Dahili aksesuarlar
          • Aralık temizleme aparatı
          • Küçük başlık
          Aksesuar saklama
          Boru klipsinde
          Ek başlık
          Sert zemin başlığı
          Standart başlık
          TriActive+ başlık

        • Performans

          Hava akımı (maks.)
          27,8 l/s
          Vakum (maks.)
          16,8 kPa
          Ses gücü seviyesi
          78 dB
          Giriş gücü (IEC)
          750 W
          Yıllık enerji tüketimi
          33,6 kW·s

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