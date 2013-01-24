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Yüksek performans
Yeni Philips PowerPro Active, kusursuz toz temizliği için geliştirilen TriActive+ başlığı ve PowerCyclone 4 teknolojisi sayesinde eksiksiz temizleme performansı sunar. Üstelik toz haznesini toz bulutlarına maruz kalmadan kolaylıkla boşaltabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yüksek performans
Yeni Philips PowerPro Active, kusursuz toz temizliği için geliştirilen TriActive+ başlığı ve PowerCyclone 4 teknolojisi sayesinde eksiksiz temizleme performansı sunar. Üstelik toz haznesini toz bulutlarına maruz kalmadan kolaylıkla boşaltabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Yüksek performans
Yeni Philips PowerPro Active, kusursuz toz temizliği için geliştirilen TriActive+ başlığı ve PowerCyclone 4 teknolojisi sayesinde eksiksiz temizleme performansı sunar. Üstelik toz haznesini toz bulutlarına maruz kalmadan kolaylıkla boşaltabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yüksek performans
Yeni Philips PowerPro Active, kusursuz toz temizliği için geliştirilen TriActive+ başlığı ve PowerCyclone 4 teknolojisi sayesinde eksiksiz temizleme performansı sunar. Üstelik toz haznesini toz bulutlarına maruz kalmadan kolaylıkla boşaltabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Torbasız elektrikli süpürge
Philips Online Mağaza fiyatı
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Bu ürün, sert zeminlerde üst düzey temizleme performansı sunar: %100 toz toplama!
PowerCyclone 4 teknolojisi, kiri havadan tek seferde ayırarak hava akışını ve performansı en üst düzeye çıkarır. Oldukça etkili temizleme aşamalarıyla fark yaratan temizlik sonuçları sunar: 1) Düz ve pürüzsüz hava girişi sayesinde PowerCyclone havayı içine hızlıca çeker. 2) Eğimli hava geçişi havadaki tozun ayrılması için havayı siklonik hazne içinde yukarı doğru ivmelendirir.
TriActive+ başlık tek seferde 3 temizlik hareketi uygular: 1) Daha derindeki tozları toplamak için özel olarak tasarlanmış tabanıyla halıyı nazikçe açar. 2) Öndeki geniş ağzı büyük parçaları alır. 3) İki yan fırçasıyla mobilya ve duvarlara çok yakın olan tozu ve kiri toplar.
Ayarlanabilir güç seçeneği, süpürdüğünüz farklı türlerde yüzeyler için optimum emiş gücünü seçmenize olanak sağlar.
Toz haznesinin özel tasarımı sayesinde, toplanan tozlar etrafa dağılmadan atılabilir. Toz, benzersiz bir şekle ve pürüzsüz bir yüzeye sahip olan haznenin tek bir tarafında toplanır ve çöp kovasına kolayca dökülür.
Bu ergonomik şekilli tutma yeri kullanım kolaylığı sağlar. Tutma yerinin ekstra uzun tasarımı her yere erişebilmenize imkan tanıyarak, ulaşılması zor bölgeleri kolayca temizlemenizi sağlar.
EPA10 filtre ve AirSeal, tozsuz bir ortam ve temiz, sağlıklı bir hava sağlamak için hava dışarı püskürtülmeden en ince tozları bile yakalar.
Tasarım
Ağırlık ve boyutlar
Sürdürülebilirlik
Filtreleme
Kullanım
Başlıklar ve aksesuarlar
Performans