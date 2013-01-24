Allergy H13 filtre sistemi, ince tozları %99,9'dan yüksek oranda yakalar

Tamamen kapalı filtreleme sistemi, alerjisi olanlar ve daha yüksek seviyede hijyene ihtiyaç duyan kişiler için polen, evcil hayvan tüyleri ve ev tozu dahil olmak üzere ince toz parçacıklarını %99,9'dan yüksek oranda yakalar. Filtreleme seviyesi HEPA 13** ile eşdeğerdir.