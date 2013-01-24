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    PowerPro Compact

    Torbasız elektrikli süpürge

    FC9330/09
    Genel Derecelendirme / 5
    2 Ödüller
    • İnce tozların %99,9'unu* toplar İnce tozların %99,9'unu* toplar İnce tozların %99,9'unu* toplar
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      PowerPro Compact Torbasız elektrikli süpürge

      FC9330/09
      Genel Derecelendirme / 5
      2 Ödüller

      İnce tozların %99,9'unu* toplar

      Philips 3000 Serisi Torbasız Elektrikli Süpürge, kompakt tasarım ve mükemmel performansı bir araya getiriyor. 3 farklı temizlik işlemi sunan TriActive başlığımız ve PowerCyclone 5 teknolojimizle evinizde derinlemesine temizliği deneyimleyin. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 1.049,99 TL

      PowerPro Compact Torbasız elektrikli süpürge

      İnce tozların %99,9'unu* toplar

      Philips 3000 Serisi Torbasız Elektrikli Süpürge, kompakt tasarım ve mükemmel performansı bir araya getiriyor. 3 farklı temizlik işlemi sunan TriActive başlığımız ve PowerCyclone 5 teknolojimizle evinizde derinlemesine temizliği deneyimleyin. Tüm faydaları görün

      İnce tozların %99,9'unu* toplar

      Philips 3000 Serisi Torbasız Elektrikli Süpürge, kompakt tasarım ve mükemmel performansı bir araya getiriyor. 3 farklı temizlik işlemi sunan TriActive başlığımız ve PowerCyclone 5 teknolojimizle evinizde derinlemesine temizliği deneyimleyin. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 1.049,99 TL

      PowerPro Compact Torbasız elektrikli süpürge

      İnce tozların %99,9'unu* toplar

      Philips 3000 Serisi Torbasız Elektrikli Süpürge, kompakt tasarım ve mükemmel performansı bir araya getiriyor. 3 farklı temizlik işlemi sunan TriActive başlığımız ve PowerCyclone 5 teknolojimizle evinizde derinlemesine temizliği deneyimleyin. Tüm faydaları görün

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        PowerPro Compact

        PowerPro Compact

        Torbasız elektrikli süpürge

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        İnce tozların %99,9'unu* toplar

        Tek elle hijyenik toz boşaltımı

        • 900 W
        • PowerCyclone 5
        • Allergy H13 filtre
        Yüksek emiş gücü için 900 W motor

        Yüksek emiş gücü için 900 W motor

        Verimli 900 W motor derinlemesine temizlik sağlamak için yüksek emiş gücü sunar.

        Yüksek temizlik performansı için %99,9 toz toplama özellikli*

        Yüksek temizlik performansı için %99,9 toz toplama özellikli*

        TriActive başlık ve yüksek emiş gücü, ince tozların %99,9'unun süpürülmesini sağlar.*

        PowerCyclone 5 ile daha uzun süre kuvvetli emiş gücü

        PowerCyclone 5 ile daha uzun süre kuvvetli emiş gücü

        PowerCyclone 5 teknolojisi, tozu havadan etkili bir şekilde ayırmak ve daha uzun süre kuvvetli emiş gücü ve yüksek performans sağlamak için silindirik haznedeki hava akışını hızlandırır.

        3 yönlü derinlemesine temizleme hareketi için TriActive başlık

        3 yönlü derinlemesine temizleme hareketi için TriActive başlık

        TriActive başlık tek seferde 3 temizlik hareketi uygular. Özel olarak tasarlanmış taban halıların derinliklerindeki tozu alırken ön taraftaki geniş ağız büyük parçaları alır. Başlığın her iki yanındaki hava kanalları ve fırçalar, duvar veya mobilyaların yakınındaki toz ve kiri toplar.

        Toz haznesi, tek elle hijyenik toz boşaltımı için tasarlanmıştır

        Toz haznesi, tek elle hijyenik toz boşaltımı için tasarlanmıştır

        Boşaltması kolay toz haznesi, tek elle hijyenik toz boşaltımı sırasında dağılan toz oranını en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır.

        Kolay tutuş için kompakt ve hafif

        Kolay tutuş için kompakt ve hafif

        Küçük ve hafif tasarımı sayesinde süpürgeyi kaldırmak ve taşımak çok kolay.

        Yumuşak fırça, kola entegre edilmiştir ve her zaman kullanıma hazır haldedir

        Yumuşak fırça, kola entegre edilmiştir ve her zaman kullanıma hazır haldedir

        Tutma yerine yerleştirilen toz fırçası aleti mobilyalarınız, düz yüzeyler ve döşemeler için her zaman kullanıma hazırdır.

        Allergy H13 filtre sistemi, ince tozları %99,9'dan yüksek oranda yakalar

        Allergy H13 filtre sistemi, ince tozları %99,9'dan yüksek oranda yakalar

        Tamamen kapalı filtreleme sistemi, alerjisi olanlar ve daha yüksek seviyede hijyene ihtiyaç duyan kişiler için polen, evcil hayvan tüyleri ve ev tozu dahil olmak üzere ince toz parçacıklarını %99,9'dan yüksek oranda yakalar. Filtreleme seviyesi HEPA 13** ile eşdeğerdir.

        Her göreve hızlıca uyum sağlamak için ActiveLock bağlantı elemanları

        Her göreve hızlıca uyum sağlamak için ActiveLock bağlantı elemanları

        ActiveLock bağlantı elemanları, aparatların teleskopik boruya kolayca takılmasını sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Performans

          Hava akımı (maks.)
          27,8  l/s
          Giriş gücü (IEC)
          750  W
          Ses gücü seviyesi
          76  dB
          Vakum (maks.)
          16,8  kPa
          Giriş gücü (maks.)
          900  W

        • Kullanım

          Çalışma yarıçapı
          9  m
          Taşıma kolu
          Ön
          Kordon uzunluğu
          6  m
          Boru tipi
          Metal 2 parçalı teleskopik boru
          Tekerlek tipi
          Plastik

        • Tasarım

          Renk
          Araba Kırmızısı

        • Filtreleme

          Toz kapasitesi
          1,5  L
          Boşaltma filtresi
          Allergy H13 filtre
          Motor filtresi
          Yıkanabilir filtre
          Filtreleme seviyesi
          HEPA13 seviyesi**

        • Başlıklar ve aksesuarlar

          Dahili aksesuarlar
          • Aralık temizleme aparatı
          • Entegre fırça
          Aksesuar saklama
          Boru klipsinde
          Standart başlık
          TriActive başlık

        • Sürdürülebilirlik

          Ambalaj
          > %90 geri dönüşümlü malzeme
          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürünün boyutları (UxGxY)
          410 x 281 x 247  mm
          Ürün ağırlığı
          4,5  kg
          Ambalaj boyutları (UxGxY)
          525 x 320 x 315  mm

        • Aksesuarlar

          Filtre değişim kiti
          FC8010/02

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              Yorumlar

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              • Aralıkların olduğu sert zeminlerde %99,9 oranında toz toplama (IEC62885-2).
              • *Filtreleme seviyeleri EN60312-1-2017 uyarınca test edilmiştir ve HEPA 13 ile eşdeğerdir.
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