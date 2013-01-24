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İnce tozların %99,9'unu* toplar
Philips 3000 Serisi Torbasız Elektrikli Süpürge, kompakt tasarım ve mükemmel performansı bir araya getiriyor. 3 farklı temizlik işlemi sunan TriActive başlığımız ve PowerCyclone 5 teknolojimizle evinizde derinlemesine temizliği deneyimleyin. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İnce tozların %99,9'unu* toplar
Philips 3000 Serisi Torbasız Elektrikli Süpürge, kompakt tasarım ve mükemmel performansı bir araya getiriyor. 3 farklı temizlik işlemi sunan TriActive başlığımız ve PowerCyclone 5 teknolojimizle evinizde derinlemesine temizliği deneyimleyin. Tüm faydaları görün
İnce tozların %99,9'unu* toplar
Philips 3000 Serisi Torbasız Elektrikli Süpürge, kompakt tasarım ve mükemmel performansı bir araya getiriyor. 3 farklı temizlik işlemi sunan TriActive başlığımız ve PowerCyclone 5 teknolojimizle evinizde derinlemesine temizliği deneyimleyin. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İnce tozların %99,9'unu* toplar
Philips 3000 Serisi Torbasız Elektrikli Süpürge, kompakt tasarım ve mükemmel performansı bir araya getiriyor. 3 farklı temizlik işlemi sunan TriActive başlığımız ve PowerCyclone 5 teknolojimizle evinizde derinlemesine temizliği deneyimleyin. Tüm faydaları görün
Torbasız elektrikli süpürge
Philips Online Mağaza fiyatı
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Verimli 900 W motor derinlemesine temizlik sağlamak için yüksek emiş gücü sunar.
TriActive başlık ve yüksek emiş gücü, ince tozların %99,9'unun süpürülmesini sağlar.*
PowerCyclone 5 teknolojisi, tozu havadan etkili bir şekilde ayırmak ve daha uzun süre kuvvetli emiş gücü ve yüksek performans sağlamak için silindirik haznedeki hava akışını hızlandırır.
TriActive başlık tek seferde 3 temizlik hareketi uygular. Özel olarak tasarlanmış taban halıların derinliklerindeki tozu alırken ön taraftaki geniş ağız büyük parçaları alır. Başlığın her iki yanındaki hava kanalları ve fırçalar, duvar veya mobilyaların yakınındaki toz ve kiri toplar.
Boşaltması kolay toz haznesi, tek elle hijyenik toz boşaltımı sırasında dağılan toz oranını en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır.
Küçük ve hafif tasarımı sayesinde süpürgeyi kaldırmak ve taşımak çok kolay.
Tutma yerine yerleştirilen toz fırçası aleti mobilyalarınız, düz yüzeyler ve döşemeler için her zaman kullanıma hazırdır.
Tamamen kapalı filtreleme sistemi, alerjisi olanlar ve daha yüksek seviyede hijyene ihtiyaç duyan kişiler için polen, evcil hayvan tüyleri ve ev tozu dahil olmak üzere ince toz parçacıklarını %99,9'dan yüksek oranda yakalar. Filtreleme seviyesi HEPA 13** ile eşdeğerdir.
ActiveLock bağlantı elemanları, aparatların teleskopik boruya kolayca takılmasını sağlar.
Performans
Kullanım
Tasarım
Filtreleme
Başlıklar ve aksesuarlar
Sürdürülebilirlik
Ağırlık ve boyutlar
Aksesuarlar
CP0494/01
CP0236/01