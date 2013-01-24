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Sessizliğin gücü
Philips SilentStar elektrikli süpürge ile rahatlatıcı ev yaşantısının keyfini çıkarın. Benzersiz SilentSeal başlığıyla bu elektrikli süpürge, minimum gürültü seviyesinde güçlü bir temizleme performansı sunuyor. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sessizliğin gücü
Philips SilentStar elektrikli süpürge ile rahatlatıcı ev yaşantısının keyfini çıkarın. Benzersiz SilentSeal başlığıyla bu elektrikli süpürge, minimum gürültü seviyesinde güçlü bir temizleme performansı sunuyor. Tüm faydaları görün
Sessizliğin gücü
Philips SilentStar elektrikli süpürge ile rahatlatıcı ev yaşantısının keyfini çıkarın. Benzersiz SilentSeal başlığıyla bu elektrikli süpürge, minimum gürültü seviyesinde güçlü bir temizleme performansı sunuyor. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sessizliğin gücü
Philips SilentStar elektrikli süpürge ile rahatlatıcı ev yaşantısının keyfini çıkarın. Benzersiz SilentSeal başlığıyla bu elektrikli süpürge, minimum gürültü seviyesinde güçlü bir temizleme performansı sunuyor. Tüm faydaları görün
Torbalı elektrikli süpürge
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
SilentSeal başlık hem az ses çıkarması hem de tozu ve tüyleri çekmesi açısından optimum performansla çalışır. WesselWerk tarafından üretilen bu başlık, verimli hava akışıyla mümkün olan en iyi temizliği sağlar.
Hava kanalı, havanın gürültüyü en aza indirecek şekilde dışarı atılması için tasarlanmıştır. Ayrıca, özel motor süspansiyonu titreşimleri azaltır.
Son derece verimli 1250 Watt HD (Yüksek Yoğunluklu) motor, maksimum 400 Watt emiş gücü üretiyor; bu da 2000 Watt'lık bir cihazla aynı temizlik sonucunu verirken %30 daha az enerji tükettiği anlamına geliyor.*
Bu Philips elektrikli süpürge, çekilen tüm havanın dışarı atılmadan önce yıkanabilir HEPA 13 filtreden (%99,95 filtreleme) geçmesini sağlar. Yani, toza kaçış yok.
Bu elektrikli süpürgede bir değil iki taşıma kolu bulunmaktadır. Tekerlekleri üzerindeyken kaldırarak sabitleyebileceğiniz bir kola sahiptir. Böylece süpürgeyi, çok az eğilerek yakın çevresinde kolayca hareket ettirebilirsiniz. Ön taraftaki ikinci kol, cihazı dik konumda kolayca taşıyabilmenizi sağlar.
Bu ECARF sertifikalı elektrikli süpürge, normal vakum işlemiyle odadaki havanın neredeyse tamamının filtreleneceğini %99,95 garanti eder. Bu da halılarda, mobilyalarda ve evinizdeki diğer alanlarda bulunan alerjenlerin neredeyse tamamını temizler.
Tasarım
Ağırlık ve boyutlar
Sürdürülebilirlik
Filtreleme
Kullanım
Başlıklar ve aksesuarlar
Performans