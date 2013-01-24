SilentSeal başlık sayesinde az ses ve optimum performans

SilentSeal başlık hem az ses çıkarması hem de tozu ve tüyleri çekmesi açısından optimum performansla çalışır. WesselWerk tarafından üretilen bu başlık, verimli hava akışıyla mümkün olan en iyi temizliği sağlar.