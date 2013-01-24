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    SilentStar

    Torbalı elektrikli süpürge

    FC9302/01
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Sessizliğin gücü Sessizliğin gücü Sessizliğin gücü
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      SilentStar Torbalı elektrikli süpürge

      FC9302/01
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Sessizliğin gücü

      Philips SilentStar elektrikli süpürge ile rahatlatıcı ev yaşantısının keyfini çıkarın. Benzersiz SilentSeal başlığıyla bu elektrikli süpürge, minimum gürültü seviyesinde güçlü bir temizleme performansı sunuyor. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      SilentStar Torbalı elektrikli süpürge

      Sessizliğin gücü

      Philips SilentStar elektrikli süpürge ile rahatlatıcı ev yaşantısının keyfini çıkarın. Benzersiz SilentSeal başlığıyla bu elektrikli süpürge, minimum gürültü seviyesinde güçlü bir temizleme performansı sunuyor. Tüm faydaları görün

      Sessizliğin gücü

      Philips SilentStar elektrikli süpürge ile rahatlatıcı ev yaşantısının keyfini çıkarın. Benzersiz SilentSeal başlığıyla bu elektrikli süpürge, minimum gürültü seviyesinde güçlü bir temizleme performansı sunuyor. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      SilentStar Torbalı elektrikli süpürge

      Sessizliğin gücü

      Philips SilentStar elektrikli süpürge ile rahatlatıcı ev yaşantısının keyfini çıkarın. Benzersiz SilentSeal başlığıyla bu elektrikli süpürge, minimum gürültü seviyesinde güçlü bir temizleme performansı sunuyor. Tüm faydaları görün

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        SilentStar

        SilentStar

        Torbalı elektrikli süpürge

        Toplam:

        Sessizliğin gücü

        Toza düşman, kulaklara dost

        • Eco
        • SilentSeal başlık
        • HEPA 13 yıkanabilir filtre
        SilentSeal başlık sayesinde az ses ve optimum performans

        SilentSeal başlık sayesinde az ses ve optimum performans

        SilentSeal başlık hem az ses çıkarması hem de tozu ve tüyleri çekmesi açısından optimum performansla çalışır. WesselWerk tarafından üretilen bu başlık, verimli hava akışıyla mümkün olan en iyi temizliği sağlar.

        Aerodinamik hava kanalı, gürültüyü 70 dB'e kadar azaltır

        Aerodinamik hava kanalı, gürültüyü 70 dB'e kadar azaltır

        Hava kanalı, havanın gürültüyü en aza indirecek şekilde dışarı atılması için tasarlanmıştır. Ayrıca, özel motor süspansiyonu titreşimleri azaltır.

        2000 Watt performans sağlayan 1250 Watt HD motor*

        2000 Watt performans sağlayan 1250 Watt HD motor*

        Son derece verimli 1250 Watt HD (Yüksek Yoğunluklu) motor, maksimum 400 Watt emiş gücü üretiyor; bu da 2000 Watt'lık bir cihazla aynı temizlik sonucunu verirken %30 daha az enerji tükettiği anlamına geliyor.*

        HEPA AirSeal ve HEPA 13 filtre

        HEPA AirSeal ve HEPA 13 filtre

        Bu Philips elektrikli süpürge, çekilen tüm havanın dışarı atılmadan önce yıkanabilir HEPA 13 filtreden (%99,95 filtreleme) geçmesini sağlar. Yani, toza kaçış yok.

        Ekstra rahatlık için iki rahat taşıma kolu

        Ekstra rahatlık için iki rahat taşıma kolu

        Bu elektrikli süpürgede bir değil iki taşıma kolu bulunmaktadır. Tekerlekleri üzerindeyken kaldırarak sabitleyebileceğiniz bir kola sahiptir. Böylece süpürgeyi, çok az eğilerek yakın çevresinde kolayca hareket ettirebilirsiniz. Ön taraftaki ikinci kol, cihazı dik konumda kolayca taşıyabilmenizi sağlar.

        Güvenilir sonuçlar için ECARF Kalite Mührü

        Güvenilir sonuçlar için ECARF Kalite Mührü

        Bu ECARF sertifikalı elektrikli süpürge, normal vakum işlemiyle odadaki havanın neredeyse tamamının filtreleneceğini %99,95 garanti eder. Bu da halılarda, mobilyalarda ve evinizdeki diğer alanlarda bulunan alerjenlerin neredeyse tamamını temizler.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Color
          Mavi

        • Ağırlık ve boyutlar

          Dimensions of product (LxWxH)
          500 x 290 x 250 mm
          Weight of product
          6,8 kg

        • Sürdürülebilirlik

          User manual
          %100 geri dönüşümlü kağıt
          Packaging
          &gt; %90 geri dönüşümlü malzeme

        • Filtreleme

          Boşaltma filtresi
          Ultra Temiz Hava HEPA 13 yıkanabilir filtre
          HEPA AirSeal
          Evet
          Toz torbası türü
          s-bag
          Toz kapasitesi
          3.5 L

        • Kullanım

          Güç kontrolü
          Elektronik çalışan cihaz
          Toz torbası dolu göstergesi
          Evet
          Çalışma yarıçapı
          11 m
          Taşıma kolu
          Üst ve ön kısım
          Kordon uzunluğu
          8 m
          Boru bağlantısı
          Düğme
          Tekerlek tipi
          Lastik
          Clean Comfort Cassette toz torbası haznesi
          Evet
          Boru tipi
          Metal 2 parçalı teleskopik boru

        • Başlıklar ve aksesuarlar

          Dahili aksesuarlar
          • Fırça
          • Aralık temizleme aparatı
          • Küçük başlık
          Aksesuar saklama
          Tutma kolu üzerinde
          Standart başlık
          Sessiz SilentSeal başlık

        • Performans

          Gürültü seviyesi (Lc IEC)
          70 dB
          Hava akımı (maks.)
          42 l/s
          Giriş gücü (maks.)
          1250 W
          Giriş gücü (IEC)
          1250 W
          Emiş gücü (maksimum)
          400 W
          Vakum (maks.)
          32 kPa

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              • Philips'in kendi ölçümü; 2010.
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