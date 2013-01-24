  • Peşin fiyatına 12 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    ErgoFit

    Torbasız elektrikli süpürge

    FC9256/01
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Maksimum performans, minimum efor Maksimum performans, minimum efor Maksimum performans, minimum efor
      -{discount-value}

      ErgoFit Torbasız elektrikli süpürge

      FC9256/01
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Maksimum performans, minimum efor

      Daha dik durmanın rahatlığını hissedin! Bu Philips elektrikli süpürge sayesinde temizlik sırasında daha az eğileceğinizden daha rahat olacaksınız Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      ErgoFit Torbasız elektrikli süpürge

      Maksimum performans, minimum efor

      Daha dik durmanın rahatlığını hissedin! Bu Philips elektrikli süpürge sayesinde temizlik sırasında daha az eğileceğinizden daha rahat olacaksınız Tüm faydaları görün

      Maksimum performans, minimum efor

      Daha dik durmanın rahatlığını hissedin! Bu Philips elektrikli süpürge sayesinde temizlik sırasında daha az eğileceğinizden daha rahat olacaksınız Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      ErgoFit Torbasız elektrikli süpürge

      Maksimum performans, minimum efor

      Daha dik durmanın rahatlığını hissedin! Bu Philips elektrikli süpürge sayesinde temizlik sırasında daha az eğileceğinizden daha rahat olacaksınız Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Torbasız elektrikli süpürge

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Tüm aksesuarları görün
        ErgoFit

        ErgoFit

        Torbasız elektrikli süpürge

        Toplam:

        Maksimum performans, minimum efor

        %70 daha az eğilerek daha dik durmanın keyfi

        • UzaktanKumanda
        Benzersiz, ergonomik olarak tasarlanmış PostureProtect tutma yeri

        Benzersiz, ergonomik olarak tasarlanmış PostureProtect tutma yeri

        Patentli PostureProtect tutma yeri size, 4 kat daha iyi bir duruş sağlar: temizlik sırasında eğilmenizi engellemeye yardımcı olur; bileğinizi rahat bir konumda tutmanızı destekler; her iki tutma yeri de hareketi kolaylaştırır ve elektrikli süpürgenizi parmak ucuyla kontrol edebilirsiniz.

        Tutma yerindeki parmak ucu kontrolleri

        Tutma yerindeki parmak ucu kontrolleri

        Tutma yerindeki düğmeler ile, elektrikli süpürgenizi eğilmeden, kolayca çalıştırabilirsiniz!

        Daha kolay hareket etmek için esnek ve dönebilir hortum bağlantısı

        Daha kolay hareket etmek için esnek ve dönebilir hortum bağlantısı

        Bu hortum esnek ve dönebilir bir bağlantıya sahiptir ve bu nedenle, daha kolay hareket etmenizi ve bilekte daha az baskı oluşmasını sağlar.

        Maks. 375 Watt emiş gücü üreten 2000 Watt motor

        Maks. 375 Watt emiş gücü üreten 2000 Watt motor

        Maksimum 375 Watt emiş gücü üreten, son derece etkili 2000 Watt motor.

        Hijyenik yarı otomatik filtre temizleme sistemi

        Hijyenik yarı otomatik filtre temizleme sistemi

        Filtre tıkanıklıklarını toza dokunmadan açarak, optimum emiş gücünü zahmetsizce koruyun.

        Torbasız, son derece sessiz, sadece 76 dB

        Torbasız, son derece sessiz, sadece 76 dB

        Bu ürünün ses seviyesi, kendi kategorisinde çok düşüktür.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Malzeme
          Luxe
          Color
          Beyaz

        • Ağırlık ve boyutlar

          Weight of product
          7,5 kg

        • Filtreleme

          Filtre temizleme sistemi
          Manuel titreme sistemi
          Toz kapasitesi
          1,5 L
          Filtre tipi
          Gore-Tex HEPA 10
          Boşaltma filtresi
          Ultra Temiz Hava HEPA 13 yıkanabilir filtre

        • Başlıklar ve aksesuarlar

          Aksesuar saklama
          Tutma kolu üzerinde
          Dahili aksesuarlar
          • Aralık temizleme aparatı
          • Küçük başlık
          Standart başlık
          TriActive başlık

        • Kullanım

          Sap
          PostureProtect tutma yeri
          Çalışma yarıçapı
          11 m
          Güç kontrolü
          Elektronik tutma yeri
          Tekerlek tipi
          Lastik
          Taşıma kolu
          Üst ve ön kısım
          Boru bağlantısı
          Düğme
          Cord length
          8 m
          Boru tipi
          Metal vernikli 2 parçalı teleskopik boru

        • Performans

          Hava akımı (maks.)
          37 l/s
          Vakum (maks.)
          33 kPa
          Emiş gücü (maksimum)
          375 W
          Gürültü seviyesi (Lc IEC)
          76 dB
          Giriş gücü (maks.)
          2000 W
          Giriş gücü (IEC)
          1800 W

        Bu ürün için destek alın

        SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

        Yedek parça veya aksesuar bulun

        Parçalar veya aksesuarlara gidin

        Bu ürün için aksesuarlar

        Tüm aksesuarları görün
          * Önerilen perakende satış fiyatı

          Önerilen ürünler

            En son görüntülenen ürünler

              Yorumlar

              Bunu değerlendiren ilk kişi ol

              Kaydet

              Philips ailesine siz de katılın

              Bültenimize abone olun

              Özel promosyonlar ve kuponlar

              Ürün lansmanları

              İpuçları ve öneriler

              Bültenimize abone olun

              * Bu alan gereklidir
              *

              *

              Bu ne anlama geliyor?
              *

              Keşfet 
              MyPhilips

              Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

              Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

              Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

              Şimdi üye ol

              Ödeme Seçenekleri

              Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
              Visa - payment method
              MasterCard - payment method

              Destek

              Sıkça Sorulan Sorular
              Şartlar ve koşullar
              İadeler
              Sipariş Takibi