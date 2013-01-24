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Maksimum performans, minimum efor
Daha dik durmanın rahatlığını hissedin! Bu Philips elektrikli süpürge sayesinde temizlik sırasında daha az eğileceğinizden daha rahat olacaksınız Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Maksimum performans, minimum efor
Daha dik durmanın rahatlığını hissedin! Bu Philips elektrikli süpürge sayesinde temizlik sırasında daha az eğileceğinizden daha rahat olacaksınız Tüm faydaları görün
Maksimum performans, minimum efor
Daha dik durmanın rahatlığını hissedin! Bu Philips elektrikli süpürge sayesinde temizlik sırasında daha az eğileceğinizden daha rahat olacaksınız Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Maksimum performans, minimum efor
Daha dik durmanın rahatlığını hissedin! Bu Philips elektrikli süpürge sayesinde temizlik sırasında daha az eğileceğinizden daha rahat olacaksınız Tüm faydaları görün
Patentli PostureProtect tutma yeri size, 4 kat daha iyi bir duruş sağlar: temizlik sırasında eğilmenizi engellemeye yardımcı olur; bileğinizi rahat bir konumda tutmanızı destekler; her iki tutma yeri de hareketi kolaylaştırır ve elektrikli süpürgenizi parmak ucuyla kontrol edebilirsiniz.
Tutma yerindeki düğmeler ile, elektrikli süpürgenizi eğilmeden, kolayca çalıştırabilirsiniz!
Bu hortum esnek ve dönebilir bir bağlantıya sahiptir ve bu nedenle, daha kolay hareket etmenizi ve bilekte daha az baskı oluşmasını sağlar.
Maksimum 375 Watt emiş gücü üreten, son derece etkili 2000 Watt motor.
Filtre tıkanıklıklarını toza dokunmadan açarak, optimum emiş gücünü zahmetsizce koruyun.
Bu ürünün ses seviyesi, kendi kategorisinde çok düşüktür.
Tasarım
Ağırlık ve boyutlar
Filtreleme
Başlıklar ve aksesuarlar
Kullanım
Performans