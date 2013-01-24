Ekstra Uzun Performanslı s-bag torba, en küçük toz parçalarını bile yakalar

Beş katmanlı, yüksek kaliteli ve tıkanma önleyici malzemeden yapılmış Philips s-bag Ultra Uzun Performanslı torba ince tozları tutar. Bu mükemmel filtreleme size daha temiz bir sonuç sunar ve evinizdeki havanın da temiz olmasını sağlar. Aynı zamanda, çok katmanlı filtreleme torbanın ömrü boyunca elektrikli süpürgelerin yüksek emiş gücü özelliğini korur. s-bag Ultra Uzun Performanslı torba, TÜV Rheinland Group tarafından bağımsız olarak test edilmiş ve onaylanmıştır. Torbanın standart bir toz torbasından %80 daha uzun ömürlü olduğu kanıtlanmıştır.