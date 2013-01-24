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Torba doluyken bile en yüksek emiş gücü*
Güçlü 2200 W motoru ve özel olarak tasarlanmış toz bölmesiyle Philips PerformerPro elektrikli süpürge, size yüksek hava akışıyla en yüksek emiş gücünü sunuyor. Toz torbası dolsa bile en iyi temizlik sonuçları için!* Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Torba doluyken bile en yüksek emiş gücü*
Güçlü 2200 W motoru ve özel olarak tasarlanmış toz bölmesiyle Philips PerformerPro elektrikli süpürge, size yüksek hava akışıyla en yüksek emiş gücünü sunuyor. Toz torbası dolsa bile en iyi temizlik sonuçları için!* Tüm faydaları görün
Torba doluyken bile en yüksek emiş gücü*
Güçlü 2200 W motoru ve özel olarak tasarlanmış toz bölmesiyle Philips PerformerPro elektrikli süpürge, size yüksek hava akışıyla en yüksek emiş gücünü sunuyor. Toz torbası dolsa bile en iyi temizlik sonuçları için!* Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Torba doluyken bile en yüksek emiş gücü*
Güçlü 2200 W motoru ve özel olarak tasarlanmış toz bölmesiyle Philips PerformerPro elektrikli süpürge, size yüksek hava akışıyla en yüksek emiş gücünü sunuyor. Toz torbası dolsa bile en iyi temizlik sonuçları için!* Tüm faydaları görün
Torbalı elektrikli süpürge
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
2200 W motor maks. 500 W emiş gücü üretir.
AirflowMax teknolojisi hava akışını en üst düzeye çıkarır ve torbanın tozla dolarken belli bir düzenle açılmasını sağlar. Böylece torba dolu olsa bile en yüksek emiş gücünü sunar!
Özel olarak tasarlanmış 5 L toz bölmesi, toz torbanızın kapasitesini en iyi şekilde kullanmanıza olanak vererek daha uzun süre temizlik yapabilmenizi sağlar.
TriActive+ başlık tek seferde 3 temizlik hareketi uygular: 1) Daha derindeki tozları toplamak için özel olarak tasarlanmış tabanıyla halıyı nazikçe açar. 2) Öndeki geniş ağzı büyük parçaları alır. 3) İki yan fırçasıyla mobilya ve duvarlara çok yakın olan tozu ve kiri toplar.
Turbo Fırçalı başlık halılardaki tüyleri ve kılları kolay bir şekilde alarak derinlemesine temizlik sağlar. Başlığın içindeki döner fırça küçük toz parçacıklarını etkin bir şekilde alarak, halılarda daha iyi bir temizleme performansı sunar. Başlığın tekerlekleri sert zeminlerde kullanım sırasında hasarı engeller.
HEPA 13 filtre ve AirSeal; tozsuz ve temiz, alerjik malzemelerin olmadığı bir hava sağlamak için hava dışarı püskürtülmeden en ince tozları bile yakalar. Çıkan hava odanızın havasından bile daha temizdir.
Alerji Araştırma Vakfı Avrupa Merkezi tarafından Alerjiye duyarlı sertifikalı bu elektrikli süpürge HEPA 13 filtrelemeye sahiptir. HEPA 13 filtre, alerjiye duyarlı bir ev ortamı sunmak için çıkan havadaki kedi ve köpek tüyleri, böcekler veya polenden kaynaklanan alerjen maddeleri %99,95 oranında temizler.
Beş katmanlı, yüksek kaliteli ve tıkanma önleyici malzemeden yapılmış Philips s-bag Ultra Uzun Performanslı torba ince tozları tutar. Bu mükemmel filtreleme size daha temiz bir sonuç sunar ve evinizdeki havanın da temiz olmasını sağlar. Aynı zamanda, çok katmanlı filtreleme torbanın ömrü boyunca elektrikli süpürgelerin yüksek emiş gücü özelliğini korur. s-bag Ultra Uzun Performanslı torba, TÜV Rheinland Group tarafından bağımsız olarak test edilmiş ve onaylanmıştır. Torbanın standart bir toz torbasından %80 daha uzun ömürlü olduğu kanıtlanmıştır.
11 m erişim uzunluğu cihazın takılı olduğu prizi değiştirmeden daha geniş bir yüzeyi temizlemenizi sağlar.
Philips 360Flex dönebilen hortum, elektrik süpürgenizi evinizde daha rahat kullanmanız için 360 derece dönebilen hortum özelliğini sunar.
Başlıklar ve teleskopik boru üzerindeki benzersiz Philips SmartLock bağlantı, temizlik sırasında bu parçaların kolaylıkla takılıp çıkarılmasını sağlar. SmartLock bağlantı sayesinde, teleskopik boru yüksekliğini sezgisel olarak istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.
Performans
Kullanım
Tasarım
Filtreleme
Başlıklar ve aksesuarlar
Ağırlık ve boyutlar
CP9703/01
CP9273/01
CP0679/01
CP9702/01
CP9701/01
CP9278/01