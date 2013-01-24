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    PerformerPro

    Torbalı elektrikli süpürge

    FC9194/01
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Torba doluyken bile en yüksek emiş gücü* Torba doluyken bile en yüksek emiş gücü* Torba doluyken bile en yüksek emiş gücü*
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      PerformerPro Torbalı elektrikli süpürge

      FC9194/01
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Torba doluyken bile en yüksek emiş gücü*

      Güçlü 2200 W motoru ve özel olarak tasarlanmış toz bölmesiyle Philips PerformerPro elektrikli süpürge, size yüksek hava akışıyla en yüksek emiş gücünü sunuyor. Toz torbası dolsa bile en iyi temizlik sonuçları için!* Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 879,99 TL
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      PerformerPro Torbalı elektrikli süpürge

      Torba doluyken bile en yüksek emiş gücü*

      Güçlü 2200 W motoru ve özel olarak tasarlanmış toz bölmesiyle Philips PerformerPro elektrikli süpürge, size yüksek hava akışıyla en yüksek emiş gücünü sunuyor. Toz torbası dolsa bile en iyi temizlik sonuçları için!* Tüm faydaları görün

      Torba doluyken bile en yüksek emiş gücü*

      Güçlü 2200 W motoru ve özel olarak tasarlanmış toz bölmesiyle Philips PerformerPro elektrikli süpürge, size yüksek hava akışıyla en yüksek emiş gücünü sunuyor. Toz torbası dolsa bile en iyi temizlik sonuçları için!* Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 879,99 TL
      Benzer ürünler bul

      PerformerPro Torbalı elektrikli süpürge

      Torba doluyken bile en yüksek emiş gücü*

      Güçlü 2200 W motoru ve özel olarak tasarlanmış toz bölmesiyle Philips PerformerPro elektrikli süpürge, size yüksek hava akışıyla en yüksek emiş gücünü sunuyor. Toz torbası dolsa bile en iyi temizlik sonuçları için!* Tüm faydaları görün

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        PerformerPro

        PerformerPro

        Torbalı elektrikli süpürge

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Torba doluyken bile en yüksek emiş gücü*

        2200 W motor ve 5 L toz kapasitesi ile

        • 2200 W
        • HEPA 13 filtre
        • 5 L
        • Turbo fırça
        Maks. 500 W emiş gücü üreten 2200 Watt motor

        Maks. 500 W emiş gücü üreten 2200 Watt motor

        2200 W motor maks. 500 W emiş gücü üretir.

        Üstün emiş gücü için devrim niteliğindeki AirflowMax teknolojisi

        Üstün emiş gücü için devrim niteliğindeki AirflowMax teknolojisi

        AirflowMax teknolojisi hava akışını en üst düzeye çıkarır ve torbanın tozla dolarken belli bir düzenle açılmasını sağlar. Böylece torba dolu olsa bile en yüksek emiş gücünü sunar!

        Daha uzun süre temizlik için 5 L toz kapasitesi

        Daha uzun süre temizlik için 5 L toz kapasitesi

        Özel olarak tasarlanmış 5 L toz bölmesi, toz torbanızın kapasitesini en iyi şekilde kullanmanıza olanak vererek daha uzun süre temizlik yapabilmenizi sağlar.

        3'ü 1 arada TriActive+ başlık kalın ve ince tüm tozları toplar

        3'ü 1 arada TriActive+ başlık kalın ve ince tüm tozları toplar

        TriActive+ başlık tek seferde 3 temizlik hareketi uygular: 1) Daha derindeki tozları toplamak için özel olarak tasarlanmış tabanıyla halıyı nazikçe açar. 2) Öndeki geniş ağzı büyük parçaları alır. 3) İki yan fırçasıyla mobilya ve duvarlara çok yakın olan tozu ve kiri toplar.

        Halınızın daha iyi temizlenmesi için Turbo Fırçalı başlık

        Halınızın daha iyi temizlenmesi için Turbo Fırçalı başlık

        Turbo Fırçalı başlık halılardaki tüyleri ve kılları kolay bir şekilde alarak derinlemesine temizlik sağlar. Başlığın içindeki döner fırça küçük toz parçacıklarını etkin bir şekilde alarak, halılarda daha iyi bir temizleme performansı sunar. Başlığın tekerlekleri sert zeminlerde kullanım sırasında hasarı engeller.

        HEPA 13 filtreli HEPA AirSeal, tozu %99,99 oranında çeker

        HEPA 13 filtreli HEPA AirSeal, tozu %99,99 oranında çeker

        HEPA 13 filtre ve AirSeal; tozsuz ve temiz, alerjik malzemelerin olmadığı bir hava sağlamak için hava dışarı püskürtülmeden en ince tozları bile yakalar. Çıkan hava odanızın havasından bile daha temizdir.

        ECARF tarafından test edilen alerji dostu kalite

        ECARF tarafından test edilen alerji dostu kalite

        Alerji Araştırma Vakfı Avrupa Merkezi tarafından Alerjiye duyarlı sertifikalı bu elektrikli süpürge HEPA 13 filtrelemeye sahiptir. HEPA 13 filtre, alerjiye duyarlı bir ev ortamı sunmak için çıkan havadaki kedi ve köpek tüyleri, böcekler veya polenden kaynaklanan alerjen maddeleri %99,95 oranında temizler.

        Ekstra Uzun Performanslı s-bag torba, en küçük toz parçalarını bile yakalar

        Ekstra Uzun Performanslı s-bag torba, en küçük toz parçalarını bile yakalar

        Beş katmanlı, yüksek kaliteli ve tıkanma önleyici malzemeden yapılmış Philips s-bag Ultra Uzun Performanslı torba ince tozları tutar. Bu mükemmel filtreleme size daha temiz bir sonuç sunar ve evinizdeki havanın da temiz olmasını sağlar. Aynı zamanda, çok katmanlı filtreleme torbanın ömrü boyunca elektrikli süpürgelerin yüksek emiş gücü özelliğini korur. s-bag Ultra Uzun Performanslı torba, TÜV Rheinland Group tarafından bağımsız olarak test edilmiş ve onaylanmıştır. Torbanın standart bir toz torbasından %80 daha uzun ömürlü olduğu kanıtlanmıştır.

        Kolay temizleme için geniş erişim alanı

        Kolay temizleme için geniş erişim alanı

        11 m erişim uzunluğu cihazın takılı olduğu prizi değiştirmeden daha geniş bir yüzeyi temizlemenizi sağlar.

        Rahat manevralar için 360Flex dönebilen hortum

        Rahat manevralar için 360Flex dönebilen hortum

        Philips 360Flex dönebilen hortum, elektrik süpürgenizi evinizde daha rahat kullanmanız için 360 derece dönebilen hortum özelliğini sunar.

        Her temizlik görevine hızlıca hazır olmak için SmartLock bağlantı

        Her temizlik görevine hızlıca hazır olmak için SmartLock bağlantı

        Başlıklar ve teleskopik boru üzerindeki benzersiz Philips SmartLock bağlantı, temizlik sırasında bu parçaların kolaylıkla takılıp çıkarılmasını sağlar. SmartLock bağlantı sayesinde, teleskopik boru yüksekliğini sezgisel olarak istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Performans

          Hava akımı (maks.)
          51  l/s
          Giriş gücü (IEC)
          1800  W
          Giriş gücü (maks.)
          2200  W
          Gürültü seviyesi (Lc IEC)
          79  dB
          Emiş gücü (maksimum)
          500  W
          Vakum (maks.)
          36  kPa

        • Kullanım

          Boru tipi
          Metal 2 parçalı teleskopik boru
          Sap
          Hava kaydırıcılı ergonomik tutma yeri
          Boru bağlantısı
          SmartLock
          Taşıma kolu
          Üst ve ön kısım
          Toz torbası dolu göstergesi
          Evet
          Park veya saklama yardımcısı
          Dikey ve yatay
          Güç kontrolü
          Elektronik çalışan cihaz
          Tekerlek tipi
          Lastik
          Çalışma yarıçapı
          11  m
          Kordon uzunluğu
          8  m

        • Tasarım

          Renk
          Kahverengi

        • Filtreleme

          Toz torbası türü
          s-bag Ultra Uzun Performanslı
          Boşaltma filtresi
          Ultra Clean Air HEPA 13 filtre
          Motor filtresi
          Üçlü katman
          Toz kapasitesi
          5  L
          HEPA AirSeal
          Evet

        • Başlıklar ve aksesuarlar

          Standart başlık
          TriActive+ başlık
          Ek başlık
          Turbo fırça
          Aksesuarlar dahildir
          • Aralık temizleme aparatı
          • 2'si 1 arada fırça/küçük başlık
          Aksesuar saklama
          Boru klipsinde

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürün ağırlığı
          5,0  kg
          Ürünün boyutları (UxGxY)
          500 x 310 x 300  mm

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              • Emiş gücü bağımsız bir test kuruluşu olan SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer LifeStyle B.V., Ağustos 2012) tarafından uluslararası IEC 60312-1 standardına göre test edildi.
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